Lễ đón nhận 28 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

21/05/2026

Ngày 20/5/2026, tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Đen Sa Vẳn, tỉnh Quảng Trị phối hợp với hai tỉnh Savannakhet và Khammouane tổ chức lễ bàn giao, đón nhận 28 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước. Đây là số hài cốt do Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 và 589 (thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) tìm kiếm, cất bốc và quy tập trong mùa khô 2025 - 2026 tại hai tỉnh này.

Lễ đón nhận 28 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước. Ảnh: TTXVN phát

Chú thích

28 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị để tổ chức lễ truy điệu và an táng. Ảnh: TTXVN phát