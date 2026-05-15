Dòng người tìm về “địa chỉ đỏ” Dục Thanh để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

15/05/2026

Hòa trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026), Khu di tích Dục Thanh thuộc Bảo tàng Hồ Chí Minh Bình Thuận (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) đón hàng nghìn lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, học sinh và du khách đến tham quan, dâng hương tưởng niệm Bác Hồ.

Bảo tàng Hồ Chí Minh Bình Thuận (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) là điểm đến giàu giá trị giáo dục truyền thống đối với nhiều thế hệ trẻ. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN

Triển lãm chuyên đề “Bên ta như có Bác” tại Khu di tích Dục Thanh thu hút các học sinh. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN

“Địa chỉ đỏ” Dục Thanh thu hút nhiều lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, học sinh và du khách đến tham quan, dâng hương tưởng niệm Bác nhân dịp 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN

Ngọa du sào- nơi Bác từng đọc sách, nghiên cứu tài liệu được bảo quan, gìn giữ nguyên vẹn tại Khu di tích Dục Thanh. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN

Du khách tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh Bình Thuận thông qua triển lãm ảnh chuyên đề “Bên ta như có Bác”. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN