Nghệ An: Trưng bày chuyên đề “Miền Nam nhớ mãi ơn Người”

Cách đây 115 năm, từ Bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã bắt đầu cuộc hành trình vĩ đại làm thay đổi vận mệnh dân tộc Việt Nam. Nếu Nghệ An là mạch nguồn hình thành nên nhân cách và tâm hồn vĩ đại, thì phương Nam chính là nơi Người khởi đầu khát vọng “Tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc”. Sự gắn kết ấy đã kết tinh thành tình cảm máu thịt: “Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà/Miền Nam mong Bác nỗi mong cha”.

Các tác phẩm điêu khắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh chạm khắc tinh xảo,sắc nét được trưng bày tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Với hơn 140 bức ảnh tư liệu quý giá được lựa chọn kỹ lưỡng từ nhiều nguồn khác nhau, không gian trưng bày đã góp phần tái hiện một hành trình lịch sử vĩ đại của Người, tình cảm ấm áp, sự quan tâm ân cần Người dành cho đồng bào miền Nam; đồng thời khắc họa sâu sắc tình cảm sắt son, niềm kính yêu vô hạn mà đồng bào miền Nam dành cho vị Lãnh tụ kính yêu. Không gian trưng bày được bố trí khoa học, kết hợp giữa hình ảnh tư liệu và hiện vật sinh động, tạo nên một hành trình cảm xúc cho người xem.

Trưng bày chuyên đề “Miền Nam nhớ mãi ơn Người” là hoạt động văn hóa thiết thực, có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), hướng tới kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026). Đây là một không gian giáo dục sinh động, truyền cảm hứng về lịch sử và lòng yêu nước cho thế hệ trẻ và cũng là một trong nhiều hoạt động mà Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành với tỉnh Nghệ An tổ chức trong Lễ hội Làng Sen năm 2026.

Thời gian qua, chương trình hợp tác giữa Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh đạt được nhiều kết quả, đặc biệt là trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Hồ Chí Minh. Đây chính là nhịp cầu gắn kết tình cảm sâu nặng giữa hai địa phương, góp phần bồi đắp lòng yêu nước và tinh thần học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Trao tặng món quà kỷ niệm chiếc khăn rằn và nón lá giữa hai địa phương Nghệ An - Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Triển lãm trưng bày chuyên đề “Miền Nam nhớ mãi ơn Người” mở cửa phục vụ nhân dân và du khách, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 15/6/2026.