Turismo de Vietnam figura entre los de mayor crecimiento del mundo en 2025

Vietnam figura entre los países con las tasas de crecimiento del turismo más altas del mundo en 2025, según la Administración Nacional de Turismo de Vietnam, basada en el informe más reciente de ONU Turismo.

Turistas extranjeros visitan el bosque de melaleucas de Tra Su, provincia sureña de An Giang. Foto: Thanh Sang - VNA



Vietnam logró resultados impresionantes en 2025 al recibir cerca de 21,2 millones de turistas internacionales, lo que representa un aumento del 20,4% con respecto a 2024 y un 19% más en comparación con 2019, antes de la pandemia de la COVID-19.



Con un crecimiento de dos dígitos, Vietnam fue clasificado por ONU Turismo entre los países líderes en crecimiento a nivel mundial, junto con destinos destacados como Brasil, Arabia Saudita y Japón.

Turistas extranjeros se sumergen en el ambiente festivo de la antigua ciudad de Hoi An. Foto: Thanh Hoa/VNP

Este resultado supera ampliamente el crecimiento promedio del turismo mundial (4%) y es significativamente superior al aumento general de la región Asia-Pacífico (6%).



Turistas extranjeros visitan la Ciudadela Imperial de Hue. Foto: Thanh Hoa/VNP



La fuerte recuperación del turismo vietnamita ha sido impulsada por diversos factores, entre los que destacan políticas de visado cada vez más flexibles, el aumento de los vuelos internacionales y las innovaciones en las actividades de promoción y difusión turística.



Turistas extranjeros admiran la estatua del caballo de madera en el Templo de la Literatura, Hanói. Foto: Cong Dat/VNP

Los turistas extranjeros disfrutan descubriendo las características culturales únicas de la antigua ciudad de Hoi An. Foto: Thanh Hoa/VNP



Además, el sector turístico de Vietnam ha diversificado activamente sus productos y servicios, ha fortalecido la aplicación de tecnologías de apoyo a los visitantes y ha promovido el desarrollo del turismo verde y sostenible. Estos esfuerzos han contribuido a mejorar la competitividad y el atractivo de Vietnam como destino en el mapa turístico internacional./.