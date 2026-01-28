Turismo
Turismo de Vietnam figura entre los de mayor crecimiento del mundo en 2025
Vietnam figura entre los países con las tasas de crecimiento del turismo más altas del mundo en 2025, según la Administración Nacional de Turismo de Vietnam, basada en el informe más reciente de ONU Turismo.
Vietnam logró resultados impresionantes en 2025 al recibir cerca de 21,2 millones de turistas internacionales, lo que representa un aumento del 20,4% con respecto a 2024 y un 19% más en comparación con 2019, antes de la pandemia de la COVID-19.
Con un crecimiento de dos dígitos, Vietnam fue clasificado por ONU Turismo entre los países líderes en crecimiento a nivel mundial, junto con destinos destacados como Brasil, Arabia Saudita y Japón.
Este resultado supera ampliamente el crecimiento promedio del turismo mundial (4%) y es significativamente superior al aumento general de la región Asia-Pacífico (6%).
La fuerte recuperación del turismo vietnamita ha sido impulsada por diversos factores, entre los que destacan políticas de visado cada vez más flexibles, el aumento de los vuelos internacionales y las innovaciones en las actividades de promoción y difusión turística.
Además, el sector turístico de Vietnam ha diversificado activamente sus productos y servicios, ha fortalecido la aplicación de tecnologías de apoyo a los visitantes y ha promovido el desarrollo del turismo verde y sostenible. Estos esfuerzos han contribuido a mejorar la competitividad y el atractivo de Vietnam como destino en el mapa turístico internacional./.