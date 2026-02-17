Llegan a la provincia de Quang Ninh los primeros cruceros del Año Nuevo Lunar

Las autoridades de la provincia de Quang Ninh dan la bienvenida a los primeros visitantes internacionales. Foto: VNA

El Puerto Internacional de Pasajeros de Hạ Long, en la provincia de Quảng Ninh, vivió un ambiente vibrante al recibir hoy a los primeros visitantes que “inauguraron” simbólicamente el año nuevo.

Hasta el mediodía, más de 4.500 turistas nacionales e internacionales arribaron al puerto, marcando un comienzo prometedor para la temporada turística en esta región patrimonial.

Los turistas quedan sorprendidos por la calida bienvenida de Quang Ninh. Foto: VNA

Desde primeras horas de la mañana, el puerto se animó con la llegada consecutiva de dos grandes cruceros de lujo, el Seabourn Encore y el Piano Land, que transportaron cerca de 2.400 turistas procedentes de Europa y China.

Estos visitantes fueron los primeros en llegar por vía marítima a Quang Ninh en el nuevo año, dando inicio a una serie de cinco cruceros de alta gama que visitan la Bahía de Ha Long durante las festividades del Año Nuevo Lunar (Tet).

Turistas en Quang Ninh. Foto: VNA

Tras la ceremonia de bienvenida, amenizada con tambores tradicionales y sobres rojos de buena suerte, los turistas comenzaron a descubrir los atractivos locales. Además de contemplar el paisaje del patrimonio natural mundial, muchos participaron en recorridos urbanos, visitando la Avenida de las Flores, la calle de murales, la pagoda Long Tien para orar por la paz al inicio del año, el Museo de Quang Ninh, o paseando junto a la costa, lo que permitió una experiencia cercana a la vida local.

Paralelamente, el flujo de turistas nacionales también fue intenso desde la mañana del primer día del Tet. Hasta el mediodía, el puerto operó alrededor de 70 embarcaciones, trasladando a casi 2.200 visitantes nacionales para recorrer la bahía. En total, más de 4.500 personas realizaron trámites en el puerto solo durante la mañana inicial del año, generando un ambiente turístico dinámico.

Muchos visitantes expresaron su satisfacción por la acogida. Turistas estadounidenses que viajaban en el Seabourn Encore señalaron que vivir los rituales tradicionales del Tet vietnamita nada más desembarcar fue una experiencia memorable.

Turistas chinos inmediatamente "check-in" al llegar a Quang Ninh. Foto: VNA

Por su parte, visitantes procedentes de Hong Kong (China), a bordo del Piano Land, destacaron la profesionalidad y hospitalidad de Quang Ninh, así como la mejora continua de la calidad de los servicios turísticos, cada vez más alineados con estándares internacionales.

La animación desde el primer día del año refleja el creciente atractivo del turismo en esta localidad nortea. En preparación para un año de crecimiento, la provincia continúa diversificando sus productos turísticos, con especial énfasis en la preservación y puesta en valor del patrimonio cultural. Entre las novedades destaca la recreación de antiguas embarcaciones con velas rojas, evocando las aldeas pesqueras tradicionales en la bahía de Ha Long, una iniciativa que ha generado una impresión positiva entre los visitantes.

Según las autoridades locales, la alta afluencia de turistas desde el primer día del Tet es una señal alentadora de la confianza del mercado. En 2026, se prevé que el puerto reciba alrededor de 100 cruceros con más de 130.000 turistas internacionales. Junto con la llegada de vuelos chárter al Aeropuerto Internacional de Van Don en los días siguientes, Quang Ninh consolida su posición como un centro turístico de alto nivel, dinámico y con fuerte proyección internacional./.