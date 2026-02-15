El Tet se consolida como imán para el turismo extranjero en Vietnam

Turistas extranjeros en la ciudad de Da Nang. (Fuente: VNA)

Con la llegada del Año Nuevo Lunar (Tet), el turismo cultural vive un auge que atrae a visitantes extranjeros a los principales destinos costeros de Vietnam en los primeros días de la temporada turística de 2026.

Profundizando en la apreciación de la cultura vietnamita del Tet



Desde hace más de una década, The Cliff Resort & Residences, en Mui Ne (provincia de Lam Dong), ha convertido su emblemático Festival del Banh Chung en una cita imprescindible para los turistas extranjeros que recorren la zona de Phan Thiet–Mui Ne y sus alrededores.



Un representante del resort señaló que la edición de este año tuvo una excelente acogida, con más de 200 visitantes extranjeros participando en la elaboración del banh chung (pastel cuadrado de arroz glutinoso) envuelto en hojas de dong.



Los asistentes también se probaron el Ao dai (traje tradicional), practicaron caligrafía, modelaron coloridas figuras de juguete to he y degustaron platos típicos del Tet.



Cerca de allí, en el Pandanus Resort de Mui Ne, la celebración anual del Tet ha consolidado una fiel clientela internacional gracias a su singular interpretación costera de la festividad.



La serie “Primavera Pacífica – Reunión del Tet” de este año comenzó con el “Festival de la Aldea de Primavera”, que incluyó espectáculos culturales, juegos folclóricos, danza con cañas de bambú, juegos tradicionales, artesanía to he, adivinación de Año Nuevo, caligrafía personalizada y degustaciones de dulces tradicionales del Tet.

El resort puso el broche final a las celebraciones con una “Cena de Gala de Primavera” que ofreció especialidades del Tet y actuaciones en vivo, celebrada desde el día 24 del último mes lunar hasta el sexto día del primero. Estas experiencias prácticas permitieron a los visitantes sumergirse en la atmósfera del Tet vietnamita, transformando sus vacaciones en recuerdos más profundos y memorables.



Muchos huéspedes extranjeros regresan año tras año o recomiendan el destino a amigos y familiares, reforzando así el atractivo internacional de Vietnam.



El turismo experiencial vinculado a la cultura local cobra impulso



En la provincia de Lam Dong, los operadores turísticos amplían cada vez más su oferta con productos centrados en la participación directa en prácticas tradicionales.



Además de la preparación del banh chung y los festivales primaverales, los visitantes pueden explorar la aldea alfarera Binh Duc Cham, la aldea de elaboración de papel de arroz Phu Long, las comunidades pesqueras costeras, los mercados tradicionales y los restaurantes locales de mariscos, lo que contribuye a prolongar las estancias y aumentar el gasto turístico.



Albert van der Westhuizen, director general de Pandanus Resort, afirmó que los productos culturales vinculados al Tet se han convertido en un importante atractivo para las llegadas de extranjeros durante los primeros meses del año.



Por su parte, Tim Grosse, director regional para Vietnam y Camboya de Go Vacation Vietnam, explicó que estas actividades enriquecen los itinerarios y los hacen más atractivos.



No obstante, señaló que muchos viajeros solo las descubren una vez que ya han llegado al país. Por ello, abogó por una mayor coordinación entre resorts, organismos de gestión turística y autoridades locales en materia de promoción, así como por una comunicación más temprana con los operadores turísticos, ya que las reservas suelen cerrarse con seis meses de antelación.

Grosse prevé que los viajes culturales y experienciales lideren la demanda extranjera en 2026. Más allá de los destinos emblemáticos, los visitantes buscan cada vez más conexiones auténticas con las costumbres, el estilo de vida y la gastronomía local, prefiriendo ritmos más pausados en lugar de agendas ajustadas, con actividades complementarias como visitas a mercados o clases de cocina.



Una encuesta realizada entre varias empresas de alojamiento y turismo en Mui Ne indicó que el número total de visitantes, tanto nacionales como internacionales, se mantuvo estable durante el Tet de este año, con un ligero aumento respecto al anterior.



Las reservas anticipadas ocuparon entre el 70 % y el 85 % de las habitaciones en muchos establecimientos, con ocupación completa habitual durante el período de mayor demanda, del 16 al 19 de febrero, correspondiente del día 29 del último mes lunar al tercer día del primer mes lunar del nuevo año.



El Departamento provincial de Cultura, Deportes y Turismo informó que en enero de 2026 se registraron 1,7 millones de visitantes, lo que representa un incremento interanual superior al 23 %. Las llegadas de extranjeros aumentaron un 41,6 %, hasta alcanzar los 170.000, mientras que los ingresos turísticos se estimaron en unos 190 millones de dólares./.