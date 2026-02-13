Hanoi se corona con cuatro premios de Tripadvisor en 2026

Hanoi se destaca en los premios Travelers’ Choice Best of the Best Destinations 2026, obteniendo cuatro reconocimientos internacionales en categorías de destinos principales, culturales, gastronómicos y para viajar solo.

El turismo de la capital vietnamita, Hanoi, continúa destacando en el ámbito internacional, tras ser reconocida en varias categorías clave de los prestigiosos Travelers’ Choice Best of the Best Destinations 2026 (Premios Elección de los Viajeros: Los Mejores Destinos del Mundo 2026) de Tripadvisor.

Hanoi se destaca en los premios Travelers’ Choice Best of the Best Destinations 2026. Foto capturada de página web oficial de Tripadvisor

La urbe obtuvo cuatro premios en esta edición: Top 25 Destinos Principales del Mundo (4.º lugar), Top 25 Destinos Culturales Principales del Mundo (7.º), Top 25 Destinos para Viajar Solo (7.º) y Top 25 Destinos Gastronómicos Principales del Mundo (11.º). Estos galardones reflejan la diversidad y el atractivo único de Hanoi, que sobresale no solo por sus paisajes, sino también por su oferta cultural, histórica y gastronómica, adaptándose a las tendencias del turismo global.

Numerosos turistas extranjeros visitan a la Ciudadela Imperial de Thang Long, Hanoi. Fotos: Lam Khanh/VNA

Con una mezcla entre el antiguo esplendor y la modernidad, Hanoi ha sido un destino favorito para turistas tanto nacionales como internacionales, particularmente aquellos interesados en explorar la historia y la cultura de Vietnam. La ciudad mantiene un equilibrio único entre el legado histórico y la vitalidad de una urbe en constante transformación.

Tripadvisor destaca que, “A pesar de los cambios a lo largo del tiempo, Hanoi, la capital milenaria, nunca ha perdido de vista su rica historia.” Los monumentos y sitios históricos de la ciudad, como el Templo de la Literatura, el casco antiguo, la Catedral de San José, la Ciudadela Imperial de Thang Long y el Mausoleo de Ho Chi Minh, siguen siendo testigos de su profundo legado cultural.

Además de su riqueza arquitectónica e histórica, Hanoi también conserva una gran cantidad de pueblos tradicionales, talleres artesanales y espacios culturales que permiten a los visitantes sumergirse en la esencia de la ciudad.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y delegados visitan Van Mieu – Quoc Tu Giam (Templo de la Literatura) en Hanoi. Foto: Pham Kien - VNA

La gastronomía de Hanoi, conocida por su refinamiento y la pureza de los ingredientes locales, constituye otro atractivo fundamental para los turistas. Desde los sabores auténticos de los puestos callejeros hasta las innovadoras propuestas de restaurantes, cada plato cuenta una historia que conecta la tradición con la modernidad.

Muchos turistas extranjeros seleccionan la Capital como el destino turistico favorito. Foto: Quoc Luy/VNA

En ediciones anteriores, Hanoi también fue reconocida en los Travelers’ Choice Awards 2025 en tres importantes categorías: Top 25 Destinos Culturales del Mundo (2.º lugar), Top 25 Destinos Principales del Mundo (7.º) y Top 25 Destinos Más Queridos de Todos los Tiempos (14.º).

La ciudad ha seguido consolidando su presencia en el mapa turístico global, siendo nombrada Mejor Destino Ciudad de Asia y Mejor Destino para Escapadas Cortas en Asia en los World Travel Awards 2025. Estos premios destacan el esfuerzo de Hanoi por fomentar un entorno turístico sostenible, accesible y atractivo para los visitantes.

Turistas extranjeros exploran pinturas folclóricas que representan caballos en la cultura vietnamita en el espacio peatonal alrededor del lago Hoan Kiem, Hanoi. Fotos: Duc Hanh/VNP

Además, Hanoi ha recibido otros reconocimientos internacionales, como el premio a Turismo Sostenible en los TPO Best Awards 2025, y ha sido mencionada en las listas de los mejores destinos del mundo por publicaciones como Time Out y Telegraph.

En cuanto a cifras de turismo, Hanoi recibió en 2025 más de 33,7 millones de visitantes, un incremento del 20,87% respecto al año anterior. De estos, 7,82 millones fueron turistas internacionales (un aumento del 22,76%) y 25,88 millones fueron nacionales (un crecimiento del 20,32%).

Los ingresos por turismo alcanzaron los 134,46 mil millones de dong (5,17 mil millones de dólares), lo que representa un aumento del 21,5% en comparación con 2024, lo que demuestra la solidez y expansión del sector turístico en la ciudad./.