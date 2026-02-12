Museo del Pho renueva mapa turístico de Ciudad Ho Chi Minh

El Museo del Pho recibe entre 1500 y 2000 visitantes al día. (Foto: VOV)



Ceremonia de inauguración del Museo del Pho. (Foto: VOV)



El museo exhibe artefactos, documentos, ingredientes, procedimientos de procesamiento, el valor artesanal y el conocimiento popular que se esconde tras cada tazón de pho. (Foto: VOV)



museo para su plato típico de fideos ‘ramen’, de ahí que nos preguntamos por qué el ‘pho’ no contaba con un enclave digno de su estatura. Dada la ubicación del museo, los turistas foráneos resultan una de las clientelas objetivo de nuestro recorrido de divulgación. Los amantes del ‘pho’ también aprovechan para conocer a mayor profundidad la delicia”, dijo.



Numerosos turistas y aficionados al pho visitan el museo el día de su inauguración. (Foto: VOV) Luego de disfrutar de la experiencia audiovisual en la segunda planta y dar una vuelta por la gigantesca galería en la tercera, se invita al visitante a volver a la primera planta a degustar el “pho” en un espacio multisensorial. La cocina aparece abierta, exponiendo a la vista pública todo el proceso desde que el artesano elabora y cuece fideos hasta armar un tazón de “pho” y servirlo a la mesa. La receta del museo incluye una variedad de cortes y albóndigas de res, además de una porción de costillas.



Kim Tuyen, una visitante, expresó: “Los contenidos culturales se incorporan al recorrido con mucha delicadeza, incluidas las etapas de elaboración del ‘pho’ y por qué este representa una voz de los vietnamitas. La experiencia deleita igualmente el paladar con una gran ración de fideos de calidad y caldo exquisito. El sabor es una mezcla entre el estilo del Norte y del Sur. Aquí, junto con las lecciones sobre la cultura, disfruté de un suntuoso bol de pho’”.



El museo abre de las 8:00 a las 21:00, con una capacidad de entre 1.500 y 2.000 visitantes al día. Su entrada, con todo incluido, garantiza el acceso al recinto, la degustación del plato protagonista y recuerdos.



A medida que la vivencia cobra cada vez mayor importancia en el turismo, esa institución emerge como un nuevo destino cultural de Ciudad Ho Chi Minh, cuya riqueza histórica, culinaria y artística seduce tanto a los viajeros nacionales como a los internacionales. En paralelo, sirve para el trabajo de conservación y promoción del acervo gastronómico de Vietnam./.

Bajo el amparo del Servicio local de Cultura y Deportes, el Museo del Pho en Ciudad Ho Chi Minh apunta a conservar, resaltar y divulgar el valor patrimonial de la cocina vietnamita. Con una superficie aproximada de 800 metros cuadrados, se estructura en tres plantas que combinan el recorrido museístico con la degustación gastronómica. En total, cada visita tiene una duración de entre 60 y 75 minutos.Nguyen Que Anh, cofundadora del museo, informó: “Nuestra clientela objetivo incluye personas con profundo interés en explorar gastronomías, culturas y patrimonios. Pueden ser turistas de dentro y fuera del país, especialmente los extranjeros que tengan Ciudad Ho Chi Minh en su itinerario y busquen servicios inmersivos de alto contenido cultural”.El tour por el Museo del Pho se dispone en forma de una narración continua, llevando al visitante por el contexto histórico, el entorno cultural y social, y el proceso de integración de ese manjar al mundo.La segunda planta del recinto reproduce los más de cien años de historia de la famosa sopa de fideos a través de un sistema de películas. La tercera planta, con más de 200 objetos, materiales, instalaciones artísticas y otras formas avanzadas de interacción, presenta la cultura del “pho” en las tres regiones del país y sus vaivenes a lo largo de la historia nacional. Conviene apreciar que muchos artefactos de la colección, varios ensamblados de piezas de Lego o de lana, son creaciones de artistas jóvenes.Entre los objetos en exhibición pueden mencionarse un puesto ambulante de “pho”, compuesto por dos cestas de utensilios colgando de una pértiga sostenida sobre el hombro; unas páginas de diccionarios con el vocablo “pho”; el mortero, las ollas y hasta las especias típicas del plato como el anís estrellado. Según el director del museo, Le Nhat Thanh, cada año la institución estudia nuevos temas sobre el “pho” y la gastronomía vietnamita en conjunto para mantener siempre actualizado su contenido de presentación y actividades vivenciales, en pos de una mejor calidad de servicio.“Japón reserva un entero