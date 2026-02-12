Turismo
Museo del Pho renueva mapa turístico de Ciudad Ho Chi Minh
Con ello, se incorporó al mapa turístico municipal un destino para saborear el plato que encarna el alma nacional y conocer su evolución a lo largo de más de cien años, desde los puestos ambulantes hasta los restaurantes en todo el mundo.
|El Museo del Pho recibe entre 1500 y 2000 visitantes al día. (Foto: VOV)
Nguyen Que Anh, cofundadora del museo, informó: “Nuestra clientela objetivo incluye personas con profundo interés en explorar gastronomías, culturas y patrimonios. Pueden ser turistas de dentro y fuera del país, especialmente los extranjeros que tengan Ciudad Ho Chi Minh en su itinerario y busquen servicios inmersivos de alto contenido cultural”.
|Ceremonia de inauguración del Museo del Pho. (Foto: VOV)
La segunda planta del recinto reproduce los más de cien años de historia de la famosa sopa de fideos a través de un sistema de películas. La tercera planta, con más de 200 objetos, materiales, instalaciones artísticas y otras formas avanzadas de interacción, presenta la cultura del “pho” en las tres regiones del país y sus vaivenes a lo largo de la historia nacional. Conviene apreciar que muchos artefactos de la colección, varios ensamblados de piezas de Lego o de lana, son creaciones de artistas jóvenes.
|El museo exhibe artefactos, documentos, ingredientes, procedimientos de procesamiento, el valor artesanal y el conocimiento popular que se esconde tras cada tazón de pho. (Foto: VOV)
|Numerosos turistas y aficionados al pho visitan el museo el día de su inauguración. (Foto: VOV)
Kim Tuyen, una visitante, expresó: “Los contenidos culturales se incorporan al recorrido con mucha delicadeza, incluidas las etapas de elaboración del ‘pho’ y por qué este representa una voz de los vietnamitas. La experiencia deleita igualmente el paladar con una gran ración de fideos de calidad y caldo exquisito. El sabor es una mezcla entre el estilo del Norte y del Sur. Aquí, junto con las lecciones sobre la cultura, disfruté de un suntuoso bol de pho’”.
El museo abre de las 8:00 a las 21:00, con una capacidad de entre 1.500 y 2.000 visitantes al día. Su entrada, con todo incluido, garantiza el acceso al recinto, la degustación del plato protagonista y recuerdos.
A medida que la vivencia cobra cada vez mayor importancia en el turismo, esa institución emerge como un nuevo destino cultural de Ciudad Ho Chi Minh, cuya riqueza histórica, culinaria y artística seduce tanto a los viajeros nacionales como a los internacionales. En paralelo, sirve para el trabajo de conservación y promoción del acervo gastronómico de Vietnam./.