Mui Ne, Mu Cang Chai, Da Lat, Bahía de Bai Tu Long, Phong Nha y Quy Nhon son lugares muy reconocidos y recomendados por el diario The Independent para recorrer en Vietnam.
Mu Cang Chai es uno de los seis sitios turísticos imprescindibles en Vietnam. Foto: Tuan Anh - VNA
La isla Banh Sua en la bahía de Bai Tu Long. Foto: VNP
Turistas visitan la Universidad de Da Lat. Foto: Nguyen Dung/VNA
Un rincón de la playa de Mui Ne. Foto: VNP
La cueva Thien Duong en el Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang es un destino turístico popular entre los visitantes. FOTO: TAT SON/VNP
El grupo de mascotas para la Primavera del Año del Caballo 2026 se encuentra en la Plaza Nguyen Tat Thanh en el barrio de Quy Nhon. Foto: Trinh Bang Nhiem - VNA
VNA/VNP