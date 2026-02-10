Con Dao entre mejores destinos para luna de miel en 2026

Con Dao, un paraíso de descanso para las parejas. Foto: VNP

La revista Vogue publicó recientemente la lista de los 21 mejores destinos para viajes de luna de miel en 2026, entre los cuales se encuentra la zona especial Con Dao de Vietnam, ubicada en la quinta posición.



Los expertos en viajes internacionales evalúan que Con Dao es un paraíso de descanso perfecto para las parejas que desean disfrutar de su espacio privado en un entorno tranquilo y apacible.

Foto de Ilustración: VNP

Según los especialistas de Vogue, Vietnam es uno de los destinos turísticos más mencionados este año por los turistas, quienes buscan experimentar los lugares pintorescos en el país del Sudeste Asiático sin tener que enfrentarse a multitudes. En este contexto, Con Dao se destaca como una opción perfecta y de primer nivel.



La zona especial de Con Dao forma parte de Ciudad Ho Chi Minh, ubicada frente a la costa de la región sureña. Los turistas pueden llegar fácilmente a esta isla, con un vuelo de solo 45 minutos desde el aeropuerto internacional de Tan Son Nhat.

Con Dao, destino ideal para los viajes de luna de miel (Fuente: Booking) Aquí se encuentran los bosques vastos y pacíficos, playas vírgenes y lujosos complejos turísticos de cinco estrellas. Los expertos turísticos mencionan a Six Senses Con Dao como una opción de alojamiento para los turistas internacionales. La cena al lado del mar en Six Senses Con Dao (Fuente: VNA) El resort dispone de 50 villas con piscina infinita privada y un exclusivo spa, lo que lo convierte en un sitio perfecto para que los turistas se relajen después de un día de exploración, actividades marítimas o senderismo. En plataformas de reserva como Trip.com, Agoda o Booking.com, el precio por noche en este establecimiento parte de 28 millones de dong (mil 79 dólares en los días laborables). Foto: VNP

Foto: VNP

Otros sitios de alojamiento que tienen menor precio son Velar Con Dao - Vung Tau, Nam Hai Con Dao, Nereus, The Secret Con Dao que se ubican de 0,5 a 1,7 kilómetros del centro del pueblo de Con Dao y cuestan de 27 dólares a 135 dólares por noche.



La mejor época para explorar Con Dao es de marzo a septiembre, cuando el mar está en calma y los vientos son suaves. Se recomienda explorar las islas cercanas durante el día, ya que las condiciones son ideales para el buceo y la fotografía.

Foto: VNP

Por la tarde suelen registrarse lluvias pasajeras, momento propicio para visitar los sitios históricos en la isla principal. Entre julio y septiembre se desarrolla la temporada de reproducción de las tortugas marinas, y los turistas pueden participar en los tours para observar el desove de estos animales.



Otros destinos que también figuran en la lista son Italia, Nueva Zelanda, Suiza, Marruecos, Estados Unidos, Maldivas, Portugal y Grecia./.