Turismo de Vietnam apuesta por la calidad para un crecimiento sostenible

Expertos recomiendan a Vietnam centrarse en la calidad del turismo para elevar valor, competitividad y consolidar su posición en el mapa mundial.

Para lograr un crecimiento turístico sostenible, además de centrarse en el número de visitantes, expertos han recomendado a Vietnam poner mayor énfasis en la calidad, factor clave para elevar el valor, reforzar la competitividad y consolidar su posición en el mapa mundial.

Crecimiento más allá de las cifras de visitantes



En los últimos años, la industria turística de Vietnam ha dado pasos firmes en la ampliación de su escala de mercado y el aumento de llegadas. Al cierre de 2025, con un récord de cerca de 21,2 millones de visitantes internacionales y 137 millones de viajes turísticos internos, el sector entra en 2026 con un impulso positivo.



Según la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam, solo durante los cuatro días de las vacaciones de Año Nuevo se atendieron a unos 3,5 millones de visitantes en todo el país, con incrementos significativos en destinos clave como Ciudad Ho Chi Minh, Hanoi, Da Nang, Hue y An Giang. Este comienzo alentador sienta una base sólida para alcanzar en 2026 los objetivos de recibir 25 millones de turistas internacionales y atender 150 millones de turistas domésticos.



Da Nang es un destino turístico popular en Vietnam. Foto: Archivo

El festival de Giong del templo Phu Dong y del Soc fue oficialmente declarado patrimonio cultural intangible de la humanidad por la UNESCO el 16 de noviembre de 2010. Foto: Thanh Giang/VNP

Crucero fluvial por el río Saigón. Foto: Archivo





El creciente atractivo de Vietnam también ha obtenido reconocimiento internacional. En la lista de los 52 mejores destinos del mundo para visitar en 2026, The New York Times situó a Vietnam en el puesto 34, describiéndolo como una potencia turística emergente, con una capacidad en rápida mejora para acoger visitantes internacionales y ofrecer experiencias diversas y de alta calidad.



La Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (ONU Turismo) informó que la recuperación del turismo vietnamita ha superado el 110 % de los niveles previos a la pandemia, frente a alrededor del 90 % en la región de Asia y el Pacífico. Ello demuestra que el sector no solo se está recuperando, sino que también está redefiniendo su imagen y su orientación de desarrollo.



Cabe destacar que las llegadas de turistas internacionales se distribuyen ahora de manera más uniforme a lo largo del año, en lugar de concentrarse en los meses punta. Paralelamente al aumento del número de visitantes, la estructura del mercado también ha cambiado, con mercados de larga distancia y alto gasto en Europa y América del Norte que siguen mostrando un potencial prometedor.



Esta diversificación reduce la dependencia de un número limitado de mercados emisores, mitiga riesgos y sienta bases más sólidas para un crecimiento estable. También refleja un cambio de enfoque, de “recibir más visitantes” a “recibir a los visitantes adecuados”.



Expertos señalaron que, a medida que el turismo supera la fase de recuperación, mejorar la calidad del crecimiento y el valor real generado para la economía y la sociedad resulta más crucial que ampliar únicamente la escala. Un énfasis excesivo en la cantidad puede sobrecargar los destinos, tensionar los recursos y mermar el atractivo. Por ello, la transición de un desarrollo extensivo a uno intensivo es esencial para un crecimiento sostenible basado en el valor.

La calidad como pilar fundamental



La Resolución 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo cultural vietnamita subraya la necesidad de reestructurar el turismo y elevar su calidad y competitividad. En consonancia con esta orientación, el viceprimer ministro Mai Van Chinh ha destacado la importancia de pasar de la recuperación a un desarrollo turístico orientado al crecimiento competitivo y sostenible.



Expertos del sector enfatizaron que, además del número de visitantes, se debe prestar mayor atención a indicadores como la duración de la estancia, el gasto medio y la tasa de repetición, que reflejan mejor la calidad y la sostenibilidad del crecimiento. Mejorar estos indicadores requiere invertir en productos turísticos distintivos y personalizados, fortalecer la conectividad regional, elevar los estándares de servicio y ampliar ofertas complementarias como compras, entretenimiento, cultura y bienestar.



Al mismo tiempo, los cambios en las preferencias de los visitantes hacia el turismo urbano, cultural, experiencial, de bienestar y MICE exigen una formación más diversificada de los recursos humanos y una inversión continua en infraestructuras aeroportuarias y portuarias, ante el aumento de las llegadas aéreas y de cruceros.



Vietnam se perfila cada vez más como un destino prometedor para viajeros de alto nivel. La creciente presencia de visitantes adinerados y de alto patrimonio confirma la capacidad del país para atender al segmento de lujo. Enfocarse en visitantes de alta calidad no solo incrementa los ingresos, sino que también ayuda a definir el valor del turismo vietnamita en un contexto de competencia global cada vez más intensa.



Los viajeros de alto nivel buscan experiencias profundas, distintivas y difíciles de replicar, con narrativas sólidas y un fuerte impacto emocional. Para satisfacer esta demanda, los destinos y las empresas deben comprender de cerca las necesidades del mercado y ofrecer un ecosistema de servicios refinado e integrado.



Según investigadores del turismo, la calidad de los productos y servicios en los destinos es, en última instancia, el factor que determina los segmentos de visitantes. Elevar la calidad de los destinos, construir un entorno civilizado y acogedor e implementar estrategias de promoción profesionales y focalizadas permitirá reorientar de forma natural la estructura de visitantes hacia mercados de mayor calidad, contribuyendo de manera más eficaz a un crecimiento turístico sostenible./.