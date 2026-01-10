Turismo de Vietnam 2025: Un pilar destacado del crecimiento económico y social



Turistas internacionales exploran las calles de Hanoi. (Foto: VNA)

“ Los resultados registrados en 2025 han generado una base sólida para que el sector acelere su desarrollo en los próximos años, con el objetivo de convertirse en uno de los pilares estratégicos que contribuyan al crecimiento del PIB de dos dígitos durante el período 2026-2030.

El turismo se recupera con fuerza

Los turistas extranjeros hacen "check-in" en Ha Giang (actual provincia de Tuyen Quang)

Según datos de la Administración Nacional de Turismo de Vietnam, en los primeros 11 meses de 2025 el país recibió más de 19,1 millones de visitantes internacionales, lo que supone un aumento del 20,9 % interanual y supera el récord previo a la pandemia de 2019. El 15 de diciembre, en la zona especial de Phu Quoc (provincia sureña de An Giang), se celebró la ceremonia de bienvenida al visitante internacional número 20 millones, un hito sin precedentes en los 65 años de desarrollo del sector.

El viceministro de Cultura, Deportes y Turismo Ho An Phong afirmó que alcanzar esta cifra histórica consolida la posición y el prestigio del turismo vietnamita en el escenario internacional y refleja una estrategia orientada a la diversificación de mercados, con especial énfasis en segmentos de alto gasto y estancias prolongadas. Este enfoque contribuye de manera directa al objetivo de alcanzar ingresos turísticos de mil billones de VND (más de 38 mil millones de USD) en 2025.

El crecimiento se reflejó de forma clara en los principales destinos del país, entre ellos Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh, Quang Ninh y Da Nang, donde aumentaron de manera significativa tanto los flujos de turistas internacionales como nacionales. El turismo se consolidó así como un factor clave para la recuperación de los servicios y para el dinamismo de las economías locales.

En los primeros 11 meses de 2025, el número de visitantes internacionales a Hanoi aumentó aproximadamente un 25% en comparación con 2024. (Foto: VNA)

En Hanoi, durante los primeros 11 meses del año, el número de visitantes internacionales creció cerca del 25% respecto a 2024, impulsado principalmente por los mercados del noreste asiático, Europa y el segmento nacional de alta calidad. El turismo interno aumentó más del 21%. La diversificación de productos, especialmente el turismo cultural, el turismo nocturno y los recorridos patrimoniales vinculados al casco antiguo, el lago Hoan Kiem y la Ciudadela Imperial de Thang Long, junto con una intensa agenda de festivales culturales y gastronómicos, permitió prolongar la estancia de los visitantes y elevar su nivel de gasto. Como resultado, los ingresos por alojamiento, restauración, transporte y comercio minorista crecieron un 20,7% interanual, generando efectos positivos en otros sectores de servicios.

La Oficina de Correos de Ciudad Ho Chi Minh es un destino popular para los turistas en la ciudad. (Foto: VNA)

En Ciudad Ho Chi Minh, el Departamento municipal de Turismo estimó que en 2025 la metrópolis recibió 8,5 millones de visitantes internacionales, un 39,3% más que el año anterior, y alrededor de 45 millones de turistas nacionales, lo que representa un aumento del 18,4%. Los ingresos totales por turismo se situaron en unos 9,9 mil millones de USD, con un crecimiento del 36,1% interanual. La ciudad mantuvo su posición como el mayor centro turístico, de servicios y económico del país, apoyada en la reanudación y apertura de numerosas rutas aéreas internacionales y en la recuperación sostenida del turismo MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones). Las actividades de compras, gastronomía, ocio y los productos de turismo nocturno registraron un fuerte dinamismo, contribuyendo de manera significativa al comercio minorista y a los servicios de consumo. En este contexto, el turismo actuó como un motor que impulsó el comercio, la logística y otros sectores vinculados.

Quang Ninh recibe numerosos barcos de turismo de lujo en 2025. (Foto: VNA)

En la provincia norteña de Quang Ninh, el turismo mantuvo un crecimiento estable y sostenible, con la bahía de Ha Long, el complejo histórico y cultural de Yen Tu y el sistema de turismo marítimo-insular como principales polos de atracción. La inversión coordinada en infraestructuras de transporte, puertos y terminales turísticas, junto con una estrategia centrada en productos de mayor valor añadido, permitió mejorar tanto el volumen de visitantes como la calidad de los ingresos, consolidando el turismo como uno de los pilares de la economía local. En paralelo, Da Nang reforzó su papel como centro turístico de la región central gracias a la reanudación de vuelos internacionales de alta frecuencia y a una amplia agenda de eventos culturales, deportivos y de turismo de playa. Las actividades de alojamiento, restauración, transporte y ocio se recuperaron con rapidez, contribuyendo a la estabilidad del crecimiento socioeconómico de la ciudad.

La ciudad antigua de Hoi An atrae a los turistas con su apacible y antiguo paisaje. (Foto: VNA) “ La Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (ONU Turismo) señaló que, en 2025, Vietnam se situó entre los países con mayor crecimiento turístico del mundo, con una tasa cercana al 21%, muy por encima del promedio mundial, estimado en torno al 5%, y del 8% registrado en la región de Asia-Pacífico.

Hacia metas más ambiciosas



El desempeño del sector en 2025 fue el resultado de la aplicación sostenida de políticas estratégicas. El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo avanzó en la reforma del régimen de visados, la ampliación de los mercados emisores, la atracción de inversiones en infraestructuras turísticas y el desarrollo de nuevos productos alineados con las tendencias de turismo experiencial, ecológico, MICE, marítimo-insular y digital. Paralelamente, se impulsó la transformación digital para mejorar la experiencia de los visitantes y la eficiencia de la gestión turística.

Vietnam lanza un programa de estímulo turístico con el lema "Vietnam: Viaja para amar". (Fuente: Autoridad Nacional de Turismo)

Durante el año, la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam intensificó las actividades de promoción en mercados clave como Europa, Rusia, India, China, Estados Unidos, Australia, Corea del Sur y Japón, así como la difusión de la imagen turística del país a través del cine en el Festival de Cannes. Asimismo, la implementación del programa de estímulo turístico bajo el lema “Vietnam – Viajar para amar”, junto con las actividades del Año Nacional del Turismo – Hue 2025 y los Premios de Turismo de Vietnam 2025, contribuyó al aumento sostenido de los flujos turísticos.

La aldea de Lo Lo Chai ha sido reconocida por ONU Turismo como la "Mejor Aldea Turística de 2025". (Foto: VNA)

En 2025, el turismo vietnamita continuó acumulando reconocimientos internacionales de alto prestigio. ONU Turismo distinguió a los pueblos Lo Lo Chai y Quynh Son como Mejores Aldeas Turísticas del Mundo; Vietnam fue reconocido por sexta vez como Destino Patrimonial Líder del Mundo y por séptima vez como Destino Líder de Asia; la meseta kárstica de Dong Van fue nombrada Destino Cultural Local Líder del Mundo 2025; Moc Chau obtuvo por tercera vez el título de Destino Natural Local Líder del Mundo; Tam Dao fue distinguido por cuarta vez como Ciudad Turística Líder del Mundo; y Phu Quoc fue reconocida por cuarta vez como Destino Natural de Islas y Playas Líder del Mundo. Estos logros reforzaron la visibilidad internacional del país y aportaron un impulso adicional al desarrollo del sector.

Nguyen Trung Khanh, director general de la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam. (Foto: VNA) “ El director general de la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam, Nguyen Trung Khanh, destacó que la recuperación del turismo fue posible gracias a la acción coordinada del Gobierno, los Ministerios, las autoridades locales y el sector empresarial. En 2024, Vietnam recibió 17,6 millones de visitantes internacionales, el 98% del nivel de 2019. Para 2025, se estimó un total de 21,5 millones de visitantes internacionales y unos 135,5 millones de viajes turísticos internos. Los ingresos totales del sector superaron el umbral de un mil billones de VND, con una contribución directa del 8,8% al PIB.

De cara a 2026, el sector turístico se ha fijado metas ambiciosas: atraer 25 millones de visitantes internacionales, atender a 150 millones de turistas nacionales y alcanzar ingresos totales de alrededor de 1,1 mil billones de VND (41,8 mil millones de USD). Las autoridades confían en que, con el respaldo del Gobierno, la coordinación intersectorial y la participación activa del sector empresarial, el turismo vietnamita continúe acelerando su desarrollo, consolide un crecimiento sostenible y refuerce la posición de Vietnam en el mapa turístico mundial./.