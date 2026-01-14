Turismo
El turismo en las aldeas Ede avanza como un camino hacia la integración internacional
Las casas tradicionales sobre pilotes, el sonido de los gongs, la actividad agrícola y el papel central de la familia y la colectividad se preservan y se transforman en experiencias auténticas. A través de estas vivencias, los visitantes internacionales comprenden y valoran la identidad cultural autóctona, contribuyendo a conectar las aldeas de Dak Lak con el mundo desde sus propios valores.
Viajar en tractor agrícola a los campos es una experiencia divertida para muchos turistas extranjeros. (Foto: Cong Bac/VOV)
“¡Es maravilloso! Hemos podido experimentar y conocer más sobre la cultura, la gastronomía y la vida diaria de este lugar”, expresó.
La imagen de una mujer Ede trabajando con su hijo a la espalda y entablando una conversación amistosa evoca fuertes emociones en los turistas extranjeros. (Foto: Cong Bac/VOV)
Estas experiencias, aparentemente sencillas, ofrecen a los viajeros internacionales una nueva perspectiva sobre la diversidad cultural de los pueblos de Vietnam, donde la cohesión comunitaria, el papel de la familia y la relación armoniosa con la naturaleza se han preservado a lo largo de generaciones. Y Tien Nie Kdam, guía turístico del pueblo Ede, señaló que cada recorrido es mucho más que un tour, es un puente de conexión que ayuda a los visitantes a comprender la cultura local y, al mismo tiempo, refuerza la confianza de la comunidad en su propio modo de vida. Y Tien afirmó: “Cuando los turistas extranjeros vienen a experimentar la vida de la aldea, nos sentimos muy entusiasmados y orgullosos. Nos reciben con toda sinceridad y, poco a poco, ganamos más confianza”.
El entorno tradicional de las casas sobre pilotes se conserva entre las comunidades étnicas de Dak Lak. (Foto: Cong Bac/VOV)
“Al principio pensé que recibir turistas extranjeros sería difícil, pero con el tiempo me di cuenta de que es sencillo: basta con vivir y trabajar de forma auténtica para que los visitantes experimenten realmente nuestra vida y nuestra producción. Poco a poco, he ganado confianza para conversar con ellos”.
“El turismo comunitario requiere que la aldea esté más conectada y actúe de forma más profesional. Pero lo más importante sigue siendo que cada familia y cada comunidad conserven sus valores culturales tradicionales, porque los visitantes no vienen solo a comer y alojarse, sino a experimentar la cultura y escuchar las historias de la aldea”.
|El turismo comunitario es una solución para preservar el espacio cultural Ede en proceso de integración internacional. (Foto: Cong Bac/VOV)
En relación con el desarrollo y la promoción de las identidades culturales de los pueblos de la provincia a través del turismo comunitario, Tran Hong Tien, director del Servicio de Cultura, Deportes y Turismo de Dak Lak, señaló:
Las historias del turismo comunitario del pueblo Ede reflejan cómo las comunidades llevan su identidad, su orgullo y su estilo de vida para conectarse con amigos de todo el mundo. Y es precisamente a partir de esas realidades sencillas y auténticas que la imagen de Dak Lak y de las Tierras Altas Centrales, ricas en identidad cultural avanza de manera firme hacia una mayor proyección internacional.