El turismo en las aldeas Ede avanza como un camino hacia la integración internacional

Las casas tradicionales sobre pilotes, el sonido de los gongs, la actividad agrícola y el papel central de la familia y la colectividad se preservan y se transforman en experiencias auténticas. A través de estas vivencias, los visitantes internacionales comprenden y valoran la identidad cultural autóctona, contribuyendo a conectar las aldeas de Dak Lak con el mundo desde sus propios valores.

Viajar en tractor agrícola a los campos es una experiencia divertida para muchos turistas extranjeros. (Foto: Cong Bac/VOV) Bajo el sol suave del inicio de la estación seca en las Tierras Altas Centrales, un tractor agrícola avanza lentamente por el camino de tierra roja basáltica que conduce de la aldea al campo de cultivo. Cada sacudida al pasar por los baches provoca risas entre el grupo de turistas franceses, para quienes este trayecto se convierte en una experiencia tan sencilla como memorable. Mercler Olivier, visitante procedente de Francia, comenta que acompañar a los pobladores al campo y observar de cerca su forma cotidiana de trabajar y vivir ha sido una experiencia inolvidable durante su viaje a Vietnam.

“¡Es maravilloso! Hemos podido experimentar y conocer más sobre la cultura, la gastronomía y la vida diaria de este lugar”, expresó.

La imagen de una mujer Ede trabajando con su hijo a la espalda y entablando una conversación amistosa evoca fuertes emociones en los turistas extranjeros. (Foto: Cong Bac/VOV) Al llegar a las aldeas habitadas por el pueblo Ede en Dak Lak, los turistas internacionales no se limitan a recorrer o tomar fotografías, sino que buscan integrarse plenamente en el pulso de la vida comunitaria. Claire, visitante francesa, se declara especialmente impresionada por el papel central de la mujer étnica en la vida cotidiana de su comunidad.

“La mujer en la cultura Ede es muy importante. Es algo muy diferente; no hay muchas culturas donde la mujer tenga un papel tan relevante. Creo que es una posición positiva para las mujeres”.

Estas experiencias, aparentemente sencillas, ofrecen a los viajeros internacionales una nueva perspectiva sobre la diversidad cultural de los pueblos de Vietnam, donde la cohesión comunitaria, el papel de la familia y la relación armoniosa con la naturaleza se han preservado a lo largo de generaciones. Y Tien Nie Kdam, guía turístico del pueblo Ede, señaló que cada recorrido es mucho más que un tour, es un puente de conexión que ayuda a los visitantes a comprender la cultura local y, al mismo tiempo, refuerza la confianza de la comunidad en su propio modo de vida. Y Tien afirmó: "Cuando los turistas extranjeros vienen a experimentar la vida de la aldea, nos sentimos muy entusiasmados y orgullosos. Nos reciben con toda sinceridad y, poco a poco, ganamos más confianza".

El entorno tradicional de las casas sobre pilotes se conserva entre las comunidades étnicas de Dak Lak. (Foto: Cong Bac/VOV) La familia de H'Dor Enuol, en la aldea Chuah, comuna de Krong Ana, ya se ha acostumbrado a recibir visitantes extranjeros en su antigua casa sobre pilotes. Tras varias experiencias, H'Dor ha comprendido que los turistas internacionales buscan ante todo autenticidad; por ello, vivir y trabajar de manera genuina es lo que más les atrae.

“Al principio pensé que recibir turistas extranjeros sería difícil, pero con el tiempo me di cuenta de que es sencillo: basta con vivir y trabajar de forma auténtica para que los visitantes experimenten realmente nuestra vida y nuestra producción. Poco a poco, he ganado confianza para conversar con ellos”.

En la aldea Tuor, comuna de Hoa Phu, la pareja formada por H’Belly Eban ha construido una casa tradicional sobre pilotes que sirve tanto para la vida familiar como para alojamiento comunitario. Según H’Belly, el turismo comunitario implica la participación conjunta de toda la aldea, donde se comparten responsabilidades y beneficios.

“El turismo comunitario requiere que la aldea esté más conectada y actúe de forma más profesional. Pero lo más importante sigue siendo que cada familia y cada comunidad conserven sus valores culturales tradicionales, porque los visitantes no vienen solo a comer y alojarse, sino a experimentar la cultura y escuchar las historias de la aldea”. El turismo comunitario es una solución para preservar el espacio cultural Ede en proceso de integración internacional. (Foto: Cong Bac/VOV) En relación con el desarrollo y la promoción de las identidades culturales de los pueblos de la provincia a través del turismo comunitario, Tran Hong Tien, director del Servicio de Cultura, Deportes y Turismo de Dak Lak, señaló:

“Vamos a aprovechar los espacios patrimoniales, junto con la inversión del Estado y los programas nacionales de objetivos, para apoyar a las minorías étnicas en la preservación y puesta en valor de los valores culturales vinculados al desarrollo del turismo comunitario”.



Las historias del turismo comunitario del pueblo Ede reflejan cómo las comunidades llevan su identidad, su orgullo y su estilo de vida para conectarse con amigos de todo el mundo. Y es precisamente a partir de esas realidades sencillas y auténticas que la imagen de Dak Lak y de las Tierras Altas Centrales, ricas en identidad cultural avanza de manera firme hacia una mayor proyección internacional.