Võ sáo – nét văn hóa đặc sắc của vùng đất khởi nghĩa Yên Thế

Cây sáo sắt xưa vừa là tín lệnh, vũ khí của nghĩa quân, vừa là nhạc cụ thể hiện nghệ thuật, biểu trưng cho tinh thần thượng võ và khí phách quật cường của nghĩa quân Hoàng Hoa Thám. Tỉnh Bắc Ninh đang nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị độc đáo của bộ môn võ thuật – nghệ thuật này, hướng tới xây dựng thành di sản văn hóa.

Các võ sinh đồng diễn bài võ sáo. Ảnh: Đồng Thúy- TTXVN

Võ sinh biểu diễn kỹ thuật với sáo. Ảnh: Đồng Thúy- TTXVN

Màn biểu diễn võ sáo kết hợp các thế kiếm. Ảnh: Đồng Thúy- TTXVN

Võ sư biểu diễn các thế võ sáo. Ảnh: Đồng Thúy- TTXVN