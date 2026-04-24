Việt Nam có huy chương vàng đầu tiên tại Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á 2026

Kết quả này không chỉ giúp Thúy Hằng đứng đầu bảng tổng sắp mà còn chính thức trở thành người "mở hàng" HCV cho Việt Nam tại kỳ đại hội lần này.

Thành tích của Hà Thị Thúy Hằng tại đại hội lần này vượt qua thành tích của chính cô tại SEA Games 33. Ở đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á tổ chức ở Thái Lan năm 2025, cô gái đến từ Phú Thọ giành huy chương bạc nội dung nhảy xa. Thi đấu giữa những đối thủ dày dạn kinh nghiệm, Thúy Hằng vẫn giữ được sự điềm tĩnh hiếm có, liên tục thực hiện những cú nhảy hợp lệ với phong độ ổn định. Thành tích tốt nhất của Thúy Hằng khi đó là 6,29m.

Hà Thị Thúy Hằng trên bục vinh quang.

Việc đổi màu huy chương, từ HCV ở SEA Games 33 sang HCV châu Á (nội dung bãi biển) là minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành vượt bậc của VĐV 19 tuổi. Tấm HCV của Thúy Hằng không chỉ mang ý nghĩa mở màn thành công cho thể thao Việt Nam, mà còn thắp lên kỳ vọng về một kỳ đại hội bùng nổ, nơi những gương mặt trẻ tiếp tục tỏa sáng và khẳng định vị thế của Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Tại kỳ Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á 2026, đoàn thể thao Việt Nam tham dự với 90 thành viên, tranh tài ở 26 nội dung thuộc 8 môn thể thao, bao gồm điền kinh bãi biển, vật bãi biển, bóng ném bãi biển, jujitsu, đua thuyền truyền thống, bơi, sailing và teqball bãi biển. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng lực lượng trẻ trung đang mang lại những tín hiệu tích cực ngay từ những ngày đầu thi đấu.