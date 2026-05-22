Judo Việt Nam giành 7 HCV nội dung Kata tại giải vô địch Đông Nam Á 2026

Giải vô địch Judo Đông Nam Á 2026 diễn ra tại tỉnh Bắc Ninh từ ngày 19 đến 24/5, thu hút gần 300 vận động viên đến từ 7 quốc gia trong khu vực gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Lào. Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng đông đảo, Judo Việt Nam đặt mục tiêu dẫn đầu toàn đoàn và đã có sự khởi đầu rất thuận lợi.

Ở nội dung Kata hệ vô địch, các võ sĩ chủ nhà thể hiện sự vượt trội khi giành 4 HCV. Trong đó, cặp Trần Lê Phương Nga – Nguyễn Bảo Ngọc giành ngôi vô địch nội dung Ju No Kata. Nguyễn Tường Vy – Mai Thị Bích Trâm mang về thêm một HCV ở nội dung Katame No Kata. Tại nội dung Kime No Kata, bộ đôi Nguyễn Cường Thịnh – Đàm Duy Kỳ thi đấu xuất sắc để bước lên vị trí cao nhất. Tấm HCV còn lại thuộc về Trần Quốc Cường – Phan Minh Hạnh ở nội dung Kodokan Goshin Jutsu.

Không chỉ thành công ở hệ vô địch, các võ sĩ trẻ của Việt Nam cũng thi đấu nổi bật khi giành thêm 3 HCV. Hoàng Mạnh Hùng – Nguyễn Xuân Tôn giành HCV nội dung Katame No Kata trẻ. Trong khi đó, Lê Vũ Duy – Nguyễn Hoàng Nam vô địch nội dung Kime No Kata trẻ. Ở nội dung Kodokan Goshin Jutsu trẻ, cặp Lê Khánh Ngọc – Lý Ngô Đồng hoàn tất ngày thi đấu thành công cho Judo Việt Nam bằng thêm một tấm HCV.

Kata là nội dung biểu diễn kỹ thuật đặc trưng của Judo, yêu cầu các vận động viên phải có sự chính xác, đồng bộ và thể hiện chuẩn xác các đòn kỹ thuật theo quy định. Việc giành tới 7 HCV cho thấy sự đầu tư bài bản cũng như chất lượng chuyên môn cao của Judo Việt Nam ở nội dung này.

Kết quả ấn tượng trong ngày thi đấu đầu tiên được xem là bước đệm quan trọng để đội tuyển Judo Việt Nam hướng tới mục tiêu dẫn đầu toàn đoàn tại giải năm nay, đồng thời tạo thêm động lực cho các vận động viên trước những đấu trường quốc tế lớn trong thời gian tới.