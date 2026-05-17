Ở nội dung thế mạnh thể hình nam, lực sĩ Nguyễn Văn Tài xuất sắc mang về tấm HCV hạng cân đến 55kg sau màn trình diễn đầy thuyết phục. Trong khi đó, Đỗ Hoàng Anh tiếp tục khẳng định đẳng cấp của thể hình Việt Nam với ngôi vô địch hạng 70kg nam. Tấm HCV còn lại thuộc về nữ VĐV Đỗ Thị Vân Anh ở nội dung Fitness Open nữ.

Bên cạnh ba tấm HCV, đội tuyển Việt Nam còn giành thêm 1 HCB do công của Đinh Quốc Hưng ở nội dung Fitness Open nam.

Ở các nội dung tranh tài khác, các VĐV Việt Nam tiếp tục thi đấu nỗ lực để mang về 5 HCĐ, gồm Mai Hoàng Bảo Chiêu (body trẻ 21 tuổi Open), Phùng Hữu Thanh (thể hình nam đến 60kg), Nguyễn Thành Đạt (thể hình nam đến 65kg), Tạ Phúc Nhật Tân (Fitness Open nam) và Ngô Trương Hoài Ân (Fitness Open nữ).

Việt Nam giành 3 HCV, 1 HCB và 5 HCĐ ngày thi đầu tiên tại giải vô địch thể hình & fitness Đông Nam Á 2026.

Thành tích trên cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như phong độ ổn định của đội tuyển thể hình & fitness Việt Nam tại đấu trường khu vực. Giải đấu năm nay diễn ra từ ngày 14 đến 18/5 tại Yangon, quy tụ nhiều lực sĩ mạnh của Đông Nam Á.

Với kết quả khả quan sau ngày thi đấu đầu tiên, đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công trong những ngày tranh tài tiếp theo.