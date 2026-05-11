Nữ cơ thủ Việt Nam giành chiến thắng lịch sử ở giải châu Á

Billiards Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ tại Giải vô địch carom châu Á 2026 khi Nguyễn Đức Yến Sinh lên ngôi vô địch nội dung 3 băng nữ. Thành công của cơ thủ 22 tuổi góp phần hoàn thiện một giải đấu rực rỡ của chủ nhà Việt Nam với nhiều thành tích ấn tượng.

Trong ngày khép lại Giải vô dịch billards châu Á 2026 diễn ra ở TP.HCM, Yến Sinh đã lần đầu giúp billiards carom nữ Việt Nam có một nhà vô địch châu lục.

Cơ thủ 22 tuổi Yến Sinh có thành tích lịch sử cho billiards Việt Nam. Ảnh: HBSF

Bước vào vòng knock-out với tư cách đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt ở tứ kết, Yến Sinh liên tiếp tạo nên bất ngờ trước dàn cơ thủ mạnh của Hàn Quốc.

Sau chiến thắng trước Baek Ga In ở vòng bảng, nữ cơ thủ TP.HCM tiếp tục gây tiếng vang lớn khi đánh bại đương kim vô địch Heo Chae Won tại bán kết.

Cơ thủ chủ nhà với niềm vui chiến thắng. Ảnh: HBSF

Trong trận đấu này, cơ thủ sinh năm 2004 thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng với nhiều series điểm chất lượng, nổi bật là đường cơ 10 điểm giúp cô dẫn sâu 18-1 sau hiệp 1.

Sang hiệp 2, cơ thủ Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận áp đảo bằng một series 5 điểm để thắng thuyết phục 30-12 chỉ sau 22 lượt cơ, qua đó giành vé vào chung kết.

Đối thủ của Yến Sinh ở trận tranh ngôi vô địch là Lee Yu Na, cơ thủ Hàn Quốc vừa vượt qua Kim Ha Eun đang đứng hạng 2 thế giới ở trận bán kết còn lại. Dù bị đánh giá thấp hơn về kinh nghiệm, Yến Sinh vẫn nhập cuộc đầy tự tin dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà.

Billiards Việt Nam còn đón thêm tin vui ở nội dung carom 1 băng khi Cảnh Phúc lần đầu vô địch châu Á. Ảnh: HBSF

Nữ cơ thủ 22 tuổi liên tục ghi điểm chính xác để tạo khoảng cách 15-5 sau hiệp 1. Sang hiệp 2, Lee Yu Na vùng lên mạnh mẽ với series 6 điểm để rút ngắn cách biệt xuống còn 18-24. Tuy nhiên, Yến Sinh vẫn giữ được sự bản lĩnh ở thời điểm quyết định để thắng chung cuộc 30-19 sau 35 lượt cơ, chính thức bước lên ngôi vô địch châu Á.

Danh hiệu này đánh dấu bước tiến lớn của billiards nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế, đồng thời khẳng định tiềm năng của thế hệ cơ thủ trẻ.

Không chỉ có Yến Sinh tỏa sáng, billiards Việt Nam còn đón thêm tin vui ở nội dung carom 1 băng khi Phạm Cảnh Phúc đánh bại Mori Yoichirou (Nhật Bản) với tỉ số áp đảo 100-42 sau 14 lượt cơ để lần đầu vô địch châu Á.

Ở nội dung carom 3 băng U22 nam, Đinh Trọng Văn giành ngôi á quân sau thất bại 28-40 trước đương kim vô địch Kim Do Hyun của Hàn Quốc. Trong khi đó, Bao Phương Vinh cũng mang về tấm HCB nội dung carom 3 băng nam sau hành trình đầy ấn tượng trên sân nhà.

Với những thành tích nổi bật này, billiards Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những cường quốc carom hàng đầu châu Á.