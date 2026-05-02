Hợp tác bóng đá Việt Nam- Nhật Bản: Hành trình hơn 10 năm xây dựng và khát vọng World Cup

Kể từ bản ghi nhớ hợp tác đầu tiên vào năm 2014, trải qua một thập kỷ vun đắp, sự hiện diện của những chuyên gia Nhật Bản tại Việt Nam đã để lại những dấu ấn tích cực, góp phần vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Năm 2024 đánh dấu cột mốc 10 năm quan hệ hợp tác toàn diện giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA). Sự kiện ký kết gia hạn vào ngày 18/9/2024 tại Tokyo không chỉ là một thủ tục hành chính, mà là lời khẳng định cho một tầm nhìn chung. Cho tới nay, hai bên vẫn tiếp tục hợp tác với những hoạt động thiết thực.

Nhìn lại chặng đường đã qua, bóng đá Việt Nam nhận được sự hỗ trợ từ nền bóng đá số một châu Á thông qua việc trao đổi nguồn nhân lực và hỗ trợ chuyên gia. LĐBĐ Nhật Bản đã có nhiều sự hỗ trợ thiết thực cho bóng đá Việt Nam, bao gồm việc cử và giới thiệu các chuyên gia có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao sang làm việc.

Những chuyên gia này đã nắm giữ những vị trí quan trọng như HLV trưởng đội tuyển quốc gia (HLV Miura Toshiya), Giám đốc điều hành V.League (chuyên gia Kazuyoshi Tanabe), giám đốc kỹ thuật LĐBĐVN (ông Yusuke Adachi, Koshida Takeshi), HLV trưởng đội tuyển U19/U20 nữ quốc gia (chuyên gia Akira Ijiri, Okiyama Masahiko).

Bên cạnh đó, LĐBĐ Nhật Bản còn hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho đội tuyển nam/nữ quốc gia và các đội tuyển trẻ của Việt Nam thường xuyên sang Nhật Bản tập huấn và thi đấu cọ xát; phối hợp với LĐBĐVN tổ chức các hoạt động phát triển bóng đá phong trào tại Việt Nam.

Trong cuộc tiếp đón Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ngài Ito Naoki vào tháng 7/2025, Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn khẳng định, kể từ khi hai Liên đoàn ký kết và nâng cấp Bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện vào năm 2018 dưới sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước, mối quan hệ giữa LĐBĐVN và LĐBĐ Nhật Bản đã ngày càng phát triển thực chất trên nhiều lĩnh vực.

Hai bên phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn bóng đá khu vực và quốc tế; tăng cường trao đổi chuyên gia, nhân sự kỹ thuật; hỗ trợ tập huấn và thi đấu cho các đội tuyển; chia sẻ kinh nghiệm điều hành giải đấu chuyên nghiệp và phát triển bóng đá trẻ. Hai Liên đoàn cũng thống nhất bảo vệ các giá trị truyền thống của bóng đá, coi bóng đá là phương tiện hữu hiệu trong thúc đẩy hiểu biết quốc tế và phát triển xã hội.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong giai đoạn hợp tác hiện tại chính là sự tập trung tối đa cho bóng đá trẻ. VFF đã thể hiện quyết tâm bằng việc bổ nhiệm một đội ngũ chuyên gia "hùng hậu" từ Nhật Bản để dẫn dắt các lứa kế cận. Đáng chú ý nhất là HLV Yutaka Ikeuchi, người được bổ nhiệm làm cố vấn kỹ thuật của U17 Việt Nam năm 2025 và hiện đang dẫn dắt U19 Việt Nam.

Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn, Đại sứ Ito Naoki, Tổng thư ký LĐBĐVN Nguyễn Văn Phú và đại diện lãnh đạo CLB Kawasaki Frontale chụp ảnh lưu niệm.

Mục tiêu của ông Ikeuchi rất cụ thể: đưa các đội tuyển U17 và U20 Việt Nam giành vé tham dự các giải trẻ World Cup. Để làm được điều này, ông cùng GĐKT Koshida Takeshi đang triển khai mô hình trung tâm đào tạo U15 tại ba địa điểm trên toàn quốc, kết nối chặt chẽ giữa việc tuyển chọn cầu thủ và đào tạo huấn luyện viên bản địa.

Chia sẻ vào năm ngoái trên trang chủ của JFA, ông Ikeuchi cho biết: "Tôi đã nhận được lời đề nghị trực tiếp từ phía lãnh đạo VFF. Họ đặt mục tiêu đưa các đội tuyển U15 và U18 hiện tại tham dự World Cup U17 và U20 trong hai năm tới. Các cầu thủ và huấn luyện viên ở đây rất nhiệt huyết, tiềm năng lại lớn, nên tôi cảm thấy đây là một công việc tuyệt vời và quyết định nhận thử thách. Tại Việt Nam, ngoài ông Koshida, còn có ông Masahiko Okiyama phụ trách bóng đá nữ, nên tôi cảm thấy rất được khích lệ".

Ông Ikeuchi chia sẻ phương pháp của mình: "Để có kết quả, chúng tôi tuyển chọn cầu thủ, đào tạo và tăng cường sức mạnh đồng thời truyền đạt triết lý của mình. Để làm được điều đó, trước tiên cần xây dựng một nền tảng vững chắc. VFF cũng yêu cầu chúng tôi chia sẻ những gì đã làm được với cầu thủ và huấn luyện viên bản địa. Vì vậy, chúng tôi quyết định áp dụng mô hình Nhật Bản, triển khai các trung tâm đào tạo U15 tại ba địa điểm trên toàn quốc. Chúng tôi muốn tập hợp nhiều huấn luyện viên tại đó và hy vọng mở rộng quy mô bằng cách kết nối các trung tâm này với chương trình đào tạo huấn luyện viên".

Không chỉ tập trung vào bóng đá nam, các chuyên gia Nhật Bản còn in đậm dấu ấn trong sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam. Việc VFF gia hạn hợp đồng với chuyên gia Okiyama Masahiko vào tháng 2/2026 để dẫn dắt các đội tuyển U17 và U20 nữ là một bước đi nhất quán.



Với 30 năm kinh nghiệm, từng dẫn dắt ĐT nữ Jordan và làm việc tại học viện JFA, ông Okiyama được kỳ vọng sẽ giúp các cầu thủ nữ trẻ tiếp cận với xu hướng hiện đại, chuẩn bị cho những mục tiêu xa hơn tại đấu trường châu lục.

Ngoài ra, sự hiện diện của Giám đốc kỹ thuật Koshida Takeshi cũng mang lại những dấu ấn tích cực cho bóng đá Việt Nam.

Kể từ khi đảm nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật LĐBĐVN, ông Koshida Takeshi đã tham gia với tư cách giảng viên tại nhiều khóa đào tạo huấn luyện viên và hội thảo chuyên môn do LĐBĐVN tổ chức; đồng thời phối hợp chặt chẽ với bộ phận chuyên môn và ban huấn luyện các đội tuyển trẻ quốc gia trong việc định hướng, xây dựng và phát triển hệ thống đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ông cũng trực tiếp phụ trách công tác đào tạo nguồn nhân lực cho bóng đá Việt Nam, đặc biệt là đội ngũ huấn luyện viên trẻ, giám đốc kỹ thuật tại các CLB và trung tâm bóng đá, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, cập nhật các xu hướng, phương pháp huấn luyện hiện đại của bóng đá quốc tế, qua đó rút ngắn khoảng cách phát triển của bóng đá Việt Nam với khu vực và thế giới.



Ngày 10/3/2025, LĐBĐVN chính thức ký hợp đồng, bổ nhiệm ông Okiyama Masahiko, một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm, làm HLV trưởng các đội tuyển nữ trẻ U17 và U20 Việt Nam.

Sau khi tái ký hợp đồng vào đầu năm 2026, ông Koshida bày tỏ: "Kể từ khi ký hợp đồng làm việc với LĐBĐVN từ tháng 6/2023 đến nay, trong khoảng 3 năm qua, tôi đã tham gia đào tạo nhiều khóa học với khoảng 300 học viên. Tôi xin cảm ơn lãnh đạo LĐBĐVN đã luôn tạo điều kiện, hỗ trợ để tôi có thể hoàn thành khối lượng công việc đó. Trong thời gian tới, với sự tin tưởng của LĐBĐVN, sự tham gia của thêm các cộng sự đến từ Nhật Bản, tôi hy vọng sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam".

Việc gia hạn hợp đồng với ông Koshida Takeshi thể hiện sự tin tưởng và định hướng nhất quán của LĐBĐVN trong chiến lược phát triển bền vững, lấy đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm nền tảng cho sự phát triển lâu dài của bóng đá Việt Nam.

Sự kết hợp giữa sự khát khao, tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Việt Nam và sự kỷ luật, khoa học của bóng đá Nhật Bản đang tạo nên một công thức hứa hẹn cho thành công. Khi những giá trị cốt lõi được xây dựng trên sự trung thực, chính xác và cụ thể, giấc mơ World Cup không còn là một mục tiêu xa vời, mà là một đích đến được hoạch định rõ ràng qua từng bước chân trên sân tập của những tài năng trẻ hôm nay.