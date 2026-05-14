Võ sư Thái Hồng Đông và hành trình phát triển bộ môn Đông Gia Thái Cực

14/05/2026

Hơn ba thập kỷ gắn bó với võ thuật, võ sư Thái Hồng Đông đã dành trọn tâm huyết xây dựng và phát triển bộ môn Đông Gia Thái Cực, trực thuộc Liên đoàn Võ cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh. Với triết lý “luyện tập võ thuật vì sức khỏe”, ông kiên trì hướng dẫn, đồng hành cùng các môn sinh, đặc biệt là người trung niên và cao tuổi, trên hành trình rèn luyện thân - tâm - trí.

Võ sư Thái Hồng Đông và các học trò sinh hoạt lâu năm tại Đông Gia Thái Cực, hỗ trợ võ sư trong công tác huấn luyện, thực hành, biểu diễn.

Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam

Từ nhỏ, ông theo học Vovinam, sau đó tiếp tục tìm hiểu các môn võ như Thiếu Lâm Hồng gia quyền và Vịnh Xuân quyền. Bước ngoặt đến sau tuổi 30, khi ông bén duyên với Thái cực quyền Triệu gia dưới sự chỉ dạy của võ sư Diệp Quốc Lương và gắn bó đến nay. Ngày 20/11/1995, ông thành lập lớp Thái cực quyền Wushu quận 3, sau này phát triển thành Đông Gia Thái Cực - một môi trường luyện tập chuyên biệt, phù hợp với thể trạng người trung niên, cao tuổi.

Từ những buổi tập ban đầu còn đơn sơ, ít học viên, đến nay Đông Gia Thái Cực đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều người yêu thích rèn luyện sức khỏe. Mỗi sáng tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, các môn sinh cao tuổi bắt đầu ngày mới bằng những bài tập nhẹ nhàng, điều hòa hơi thở. Những động tác uyển chuyển, chậm rãi, kết hợp thiền định và âm nhạc tạo nên không gian luyện tập nhịp nhàng, thư thái. Hiện tại có khoảng 80 học viên người cao tuổi và trung niên theo học từ 5h30 đến 7h30 mỗi ngày tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh). Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam Điểm đặc trưng của Đông Gia Thái Cực nằm ở việc vận dụng nền tảng võ học Thái cực quyền theo hướng dưỡng sinh, chú trọng sự hài hòa giữa thân - tâm - trí. Giáo án luôn được võ sư Thái Hồng Đông nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp với từng độ tuổi, đảm bảo an toàn nhưng vẫn mang lại hiệu quả lâu dài. Chương trình biểu diễn Thái cực quyền dưỡng sinh chao mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 tháng 11 hằng năm do học viên của Đông Gia Thái Cực biểu diễn. Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam Hiện nay, bộ môn có hơn 80 học viên thường xuyên luyện tập với ba nhóm chương trình: dành cho thiếu nhi (Thái cực quyền 24 thức, Thái cực kiếm 32 thức); trung cấp cho học sinh, sinh viên (Thái cực quyền 42 thức, Thái cực kiếm 42 thức); và chương trình dành cho người trung niên, cao tuổi, nhân viên văn phòng nhằm duy trì và cải thiện sức khỏe.

Huấn luyện viên Đinh Thị Thúy Lan, người gắn bó với võ sư hơn 10 năm, cho biết Đông Gia Thái Cực đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người cao tuổi. Không chỉ là nơi rèn luyện thể chất, đây còn là “mái nhà chung” giúp các thành viên sống vui, sống khỏe, sống có ích. Bên cạnh hoạt động tập luyện, bộ môn còn tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng.

Nhờ cách hướng dẫn tận tình, tỉ mỉ, tính cách ôn hòa, hiền hậu nên vị võ sư nhận được nhiều sự quý mến từ các môn sinh.

Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam

Không dừng lại ở mục tiêu dưỡng sinh, nhiều môn sinh của Đông Gia Thái Cực còn tham gia các giải đấu và đạt thành tích cao tại các kỳ Đại hội Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Võ sư Thái Hồng Đông cũng thường xuyên dẫn dắt học trò tham gia biểu diễn võ thuật, võ nhạc tại các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch, phục vụ du khách trong và ngoài nước.

Võ sư Thái Hồng Đông và các học viên ưu tú của mình. Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam

Hơn 30 năm bền bỉ với con đường đã chọn, võ sư Thái Hồng Đông không chỉ truyền dạy kỹ năng võ thuật, mà còn lan tỏa một lối sống tích cực, bền bỉ và nhân văn - nơi mỗi bước quyền là một nhịp thở khỏe mạnh, mỗi buổi tập là một niềm vui sống./.

Bài và ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam