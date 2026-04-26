Lan tỏa tinh hoa võ thuật cổ truyền

Đây là một hoạt động của Liên đoàn Võ thuật tỉnh nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng Lễ hội Hoa Lư năm 2024 và kỷ niệm 1058 năm Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế (968 - 2026) lập nên Nhà nước Đại Cồ Việt - Nhà nước Phong kiến Trung ương tập quyền đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.

Chương trình thu hút sự tham dự của 30 đoàn, trong đó có 17 đoàn Lân Sư Rồng và 13 đoàn võ thuật thuộc nhiều môn phái võ, câu lạc bộ, võ đường trong toàn tỉnh. Các môn phái, đơn vị tham gia chương trình sẽ biểu diễn các tiết mục gồm các nội dung: Biểu diễn quyền cá nhân, tập thể; đa luyện, công phá, các kỹ thuật sử dụng binh khí (côn, dao, kiếm, nhị khúc, thương, đao, quạt...). Ngoài ra, nét mới trong chương trình năm nay có lồng ghép Giải vô địch các câu lạc bộ Lân Sư Rồng Hoa Lư mở rộng lần thứ nhất tranh cúp Đinh Bộ Lĩnh.

Phát biểu khai mạc, võ sư Phạm Xuân Đạo, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật tỉnh Ninh Bình cho biết, đây không chỉ là dịp để tôn vinh tinh thần võ đạo, khơi dậy hào khí dân tộc mà còn là cơ hội để các võ đường, câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống quý báu của võ thuật Việt Nam. Thông qua chương trình, tinh thần thượng võ – biểu tượng của ý chí kiên cường, lòng dũng cảm và đạo lý làm người – tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay. Từ mạch nguồn lịch sử hào hùng gắn với sự kiện năm 968 Đinh Tiên Hoàng lên ngôi đến nhịp sống hiện đại đầy năng động, Ninh Bình hôm nay đang viết tiếp những trang mới, kết nối quá khứ – hiện tại – tương lai để truyền thống thượng võ mãi là niềm tự hào và là sức mạnh tinh thần bền vững của quê hương Cố đô.



Theo võ sư Phạm Xuân Đạo, chương trình "Mùa Xuân Thượng Võ" năm nay có nét mới, Ban tổ chức đã tìm hiểu, nghiên cứu, hướng đến phục dựng tinh hoa võ thuật của Vua Đinh, đồng thời tổ chức lồng ghép liên hoan tinh hoa Lân Sư Rồng và võ thuật; mong muốn nét đẹp võ thuật và Lân Sư Rồng tỉnh Ninh Bình phát triển gắn liền với phát triển du lịch.



Chương trình diễn ra đến hết ngày 27/4./.