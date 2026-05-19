Đội tuyển Việt Nam lọt vào bán kết World Cup cầu mây

Theo kết quả được cập nhật từ giải đấu đang diễn ra tại Kuala Lumpur (Malaysia), tuyển Việt Nam đánh bại Brunei với tỷ số 2-0, lần lượt với các điểm số 15-7 và 15-11 để ghi tên mình vào vòng 4 đội mạnh nhất thế giới, nội dung quadrant (cầu mây 4).

Trước trận tứ kết, đội tuyển cầu mây Việt Nam cũng thể hiện phong độ rất ấn tượng ở vòng bảng khi toàn thắng cả 3 trận trước các đối thủ mạnh gồm Thái Lan, Indonesia và Nhật Bản. Đáng chú ý, chiến thắng trước Thái Lan được xem là cú hích lớn về tinh thần bởi đây là cường quốc hàng đầu của cầu mây thế giới.

Đội tuyển Việt Nam thắng dễ Brunei ở tứ kết.

Theo nhánh đấu, Việt Nam sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Philippines và Malaysia ở bán kết nội dung Quadrant.

Quadrant là nội dung thi đấu 4 người, một trong những nội dung thế mạnh của cầu mây Việt Nam trong những năm gần đây. Tại World Cup 2025, đội tuyển Việt Nam từng giành ngôi á quân ở nội dung này.

Trong khi đó, ở nội dung Regu nam, đội tuyển Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết sau thất bại 0-2 trước Thái Lan. Các tuyển thủ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước sức mạnh vượt trội của đối thủ và thua với các tỷ số 8-15 và 5-15.

Phân nhánh nội dung quadrant.

ISTAF Sepaktakraw World Cup 2026 diễn ra từ ngày 16 đến 23/5 tại Kuala Lumpur, Malaysia, quy tụ nhiều cường quốc cầu mây hàng đầu thế giới như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Việt Nam hay Hàn Quốc.