Khai mạc Giải vô địch Vật bãi biển thế giới 2026

Tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng Tào Viết Hải cho biết, vật bãi biển là môn thể thao giàu tính đối kháng, thể hiện sức mạnh, ý chí và tinh thần thượng võ. Việc đăng cai Giải vô địch Vật bãi biển thế giới 2026 không chỉ là niềm vinh dự đối với Đà Nẵng mà còn khẳng định uy tín, năng lực tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế của Việt Nam. Thông qua giải đấu, Đà Nẵng mong muốn quảng bá hình ảnh thành phố năng động, hiện đại, thân thiện và an toàn; đồng thời giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Các vận động viên nam tranh tài. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Giải đấu cũng được xem là cơ sở thực tiễn quan trọng để thành phố tiếp tục hoàn thiện năng lực điều hành, cơ sở hạ tầng và kinh nghiệm đăng cai các sự kiện thể thao bãi biển quốc tế trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm lễ hội và thể thao bãi biển hàng đầu khu vực châu Á.

Ban Tổ chức cho biết, thành công của giải đấu sẽ tạo tiền đề để Việt Nam và Đà Nẵng nói riêng hướng tới mục tiêu vận động đăng cai Đại hội Thể thao bãi biển châu Á trong những kỳ tiếp theo; qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế thể thao, du lịch và quảng bá hình ảnh quốc gia. Các vận động viên nữ tranh tài. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Giải vô địch Vật bãi biển thế giới 2026 quy tụ gần 100 vận động viên, huấn luyện viên của 13 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Hoa Kỳ, Nga, Pháp, Hy Lạp, Việt Nam... tham gia tranh tài. Các vận động viên thi đấu ở 8 hạng cân, gồm: vật bãi biển nam các hạng 70kg, 80kg, 90kg và trên 90kg; vật bãi biển nữ các hạng 50kg, 60kg, 70kg và trên 70kg.