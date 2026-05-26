Huyền thoại Surya Bonaly truyền lửa cho vận động viên Việt

26/05/2026

Là huyền thoại của làng trượt băng nghệ thuật thế giới và gương mặt tiêu biểu của phong trào Olympic, Surya Bonaly từng ba lần tham dự Thế vận hội Mùa đông, ba lần giành ngôi Á quân thế giới, chín lần vô địch Pháp và năm lần đăng quang tại Giải vô địch châu Âu. Bà được xem là người tạo nên cuộc cách mạng cho môn trượt băng nghệ thuật nhờ sự kết hợp giữa sức mạnh thể chất vượt trội và phong cách biểu diễn giàu tính nghệ thuật với cú backflip tiếp đất bằng một chân thành công tại đấu trường Olympic đã trở thành dấu ấn khó quên trong lịch sử thể thao thế giới.

Huyền thoại trượt băng nghệ thuật Surya Bonaly biểu diễn kỹ thuật trên sân băng Hà Nội, truyền cảm hứng cho các vận động viên trẻ Việt Nam. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Nhân dịp Viện Pháp tại Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam tổ chức buổi huấn luyện đặc biệt với sự tham gia của Surya Bonaly, phóng viên Báo ảnh Việt Nam đã có cuộc trò chuyện cùng bà về tiềm năng phát triển của môn trượt băng nghệ thuật tại Việt Nam.

- Bà có cảm xúc như thế nào khi đến Việt Nam?

Chuyến đi này thực sự rất đặc biệt đối với tôi vì chương trình được tổ chức bởi Chính phủ Pháp. Tôi rất hào hứng khi có cơ hội gặp gỡ các vận động viên trượt băng tại Việt Nam và mong chờ được trực tiếp bước lên sân băng để hướng dẫn các bạn trẻ. Đó luôn là điều tôi yêu thích nhất trong cuộc sống của mình.

- Bà đã đi nhiều nơi trên thế giới để biểu diễn và giảng dạy. Điều gì của Việt Nam để lại ấn tượng trong bà?

Tôi từng biểu diễn và giảng dạy tại rất nhiều quốc gia, và giờ đây có thể đánh dấu thêm một điểm đến đặc biệt trong hành trình của mình: Hà Nội, Việt Nam.

Tôi nhận thấy các vận động viên Việt Nam có nhiều tiềm năng. Các em còn trẻ, có nền tảng kỹ thuật tốt và đặc biệt rất chăm chỉ. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là tinh thần ham học hỏi. Điều quan trọng lúc này là cần được định hướng đúng và kiên trì theo đuổi mục tiêu.

Buổi huấn luyện đặc biệt mang đến cơ hội để các vận động viên Việt Nam tiếp cận phương pháp đào tạo chuyên nghiệp từ huyền thoại Olympic Surya Bonaly. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Theo bà, yếu tố quan trọng nhất để phát triển môn trượt băng nghệ thuật tại Việt Nam là gì?

Điều quan trọng nhất là thời gian tập luyện trên băng cùng hệ thống cơ sở vật chất phù hợp. Việc có sân băng trong trung tâm thương mại là tín hiệu tích cực vì giúp nhiều người tiếp cận và biết đến môn thể thao này hơn. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng huấn luyện, cần có một sân băng chuyên dụng dành riêng cho thể thao.

Khi đó, các vận động viên có thể tập luyện thường xuyên, tổ chức các khóa huấn luyện chuyên sâu và xây dựng môi trường đào tạo chuyên nghiệp hơn. Tôi hy vọng trong tương lai, Việt Nam sẽ có một sân trượt băng chuyên dụng phục vụ công tác huấn luyện và thi đấu.

Các vận động viên trẻ hào hứng tham gia bài tập nhóm dưới sự hướng dẫn của Surya Bonaly tại sân băng ở Hà Nội. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Không khí tập luyện sôi nổi trong buổi huấn luyện. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Trong buổi giao lưu lần này, bà đã chia sẻ điều gì với các vận động viên trẻ của Việt Nam?

Tôi từng đến nhiều quốc gia như Na Uy, Phần Lan, Ý, Pháp, Tây Ban Nha hay Mexico để du lịch, biểu diễn và truyền đạt kinh nghiệm. Mỗi khi đến một vùng đất mới, tôi luôn muốn chia sẻ những gì mình tích lũy được với thế hệ trẻ.

Tại Việt Nam lần này cũng vậy. Tôi rất vui khi được hướng dẫn cho các vận động viên cũng như những người mới bắt đầu làm quen với môn trượt băng nghệ thuật.

Trong buổi tập, tôi tập trung hướng dẫn từ các kỹ thuật cơ bản đến nâng cao, đặc biệt chú trọng việc chỉnh sửa động tác nhảy, xoay và các kỹ thuật trượt lùi cơ bản nhằm giúp học viên cải thiện sự linh hoạt và khả năng kiểm soát động tác.

Đối với tôi, có mặt tại đây là một trải nghiệm đầy cảm hứng. Sự háo hức, nỗ lực và niềm đam mê trong ánh mắt của các vận động viên trẻ khiến tôi thực sự xúc động. Buổi tập không chỉ đơn thuần là truyền đạt kỹ thuật, mà còn là cơ hội để lan tỏa tình yêu với môn trượt băng nghệ thuật và tiếp thêm niềm tin cho thế hệ kế cận.

Những bài học về kỹ thuật và tinh thần thi đấu được Surya Bonaly truyền tải tới các học viên nhỏ tuổi Việt Nam. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Sự kiện thu hút được đông đảo báo chí, phụ huynh tới theo dõi buổi giao lưu với huyền thoại sân băng Surya Bonaly. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Bà sẽ còn trở lại Việt Nam trong tương lai không xa chứ?

Chắc chắn rồi. Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ trở lại để tiếp tục giảng dạy và làm việc cùng các vận động viên Việt Nam. Theo tôi, nơi đây có rất nhiều tiềm năng phát triển. Tôi cũng hy vọng trong tương lai sẽ được chứng kiến vận động viên trượt băng nghệ thuật của Việt Nam tham dự Thế vận hội.

Cảm ơn bà đã trả lời phỏng vấn!

Thực hiện: Ngân Hà - Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam