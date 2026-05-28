CLB TP Hồ Chí Minh vô địch Giải bóng đá nữ Cúp quốc gia năm 2026

Lễ bế mạc và trao giải bóng đá nữ Cúp quốc gia năm 2026 đã diễn ra tại Sân vận động Thái Nguyên (xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên) tối 27/5. Đội Thành phố Hồ Chí Minh đã giành chức vô địch sau khi thắng đội Hà Nội I trong loạt đá luân lưu để phân định thắng thua khi hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0 sau 90 phút thi đấu chính thức.

Cuộc đối đầu giữa Hà Nội I và đương kim vô địch Thành phố Hồ Chí Minh là màn so tài cân não của những ngôi sao sáng giá nhất bóng đá nữ Việt Nam hiện tại. Sự góp mặt của dàn tuyển thủ quốc gia trong đội hình xuất phát của cả hai bên nhanh chóng đẩy tốc độ trận đấu lên cao ngay sau tiếng còi khai cuộc.

CLB Thành phố Hồ Chí Minh vô địch Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Dù tạo được nhiều sức ép những phút chính thức cuối cùng, cả hai đội vẫn không thể xuyên thủng lưới của nhau. Tiếng còi mãn cuộc vang lên với tỷ số hòa 0-0. Hai đội bước vào loạt sút luân lưu để quyết định đội vô địch. Bước vào loạt sút luân lưu, các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh đã giành chiến thắng 3-0, đăng quang tại Giải bóng đá nữ Cúp quốc gia năm 2026 với phần thưởng 200 triệu đồng.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã vinh danh tổ trọng tài và những cá nhân, tập thể xuất sắc nhất mùa giải năm nay. Trong đó, cầu thủ xuất sắc nhất giải là tiền vệ Thái Thị Thảo (đội Hà Nội I); thủ môn xuất sắc nhất giải thuộc Trần Thị Kim Thanh (đội Thành phố Hồ Chí Minh); Vua phá lưới là tiền đạo trẻ Cao Thị Linh (đội Phong Phú Hà Nam); Giải phong cách thuộc về đội chủ nhà Thái Nguyên T&T.

Giải bóng đá nữ Cúp quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 13 - 27/5 với 11 trận đấu tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên, với sự góp mặt của 6 đội bóng nữ gồm: Hà Nội I, Hà Nội II, Phong Phú Hà Nam, Than Khoáng sản Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh và đội chủ nhà Thái Nguyên T&T.