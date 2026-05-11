Khoảnh khắc ấn tượng tại Giải VĐQG các môn điền kinh, cử tạ người khuyết tật năm 2026

11/05/2026

Sau 4 ngày tranh tài (từ ngày 7 – 10/5/2026) sôi nổi tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên, Giải vô địch quốc gia các môn Điền kinh, Cử tạ người khuyết tật năm 2026 đã chính thức khép lại với nhiều dấu ấn chuyên môn nổi bật, tiếp tục khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Đông đảo vận động viên đến từ 15 tỉnh, thành tham dự lễ khai mạc Giải vô địch quốc gia các môn Điền kinh, Cử tạ người khuyết tật năm 2026 tại SVĐ Thái Nguyên.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải.

Giải đấu năm nay quy tụ gần 400 vận động viên, huấn luyện viên đến từ 15 tỉnh, thành phố trên cả nước, tranh tài ở 203 nội dung thi đấu của hai môn điền kinh và cử tạ. Đây là hai môn thể thao thế mạnh của thể thao người khuyết tật Việt Nam, đồng thời cũng là những nội dung từng mang về nhiều thành tích cho thể thao nước nhà tại các đấu trường khu vực và quốc tế.



Đến với Giải năm nay, các vận động viên tranh tài ở 188 nội dung điền kinh gồm chạy, nhảy, ném, đẩy ở nhiều hạng thương tật khác nhau cùng 15 nội dung cử tạ dành cho nam và nữ. Không khí thi đấu diễn ra sôi nổi, quyết liệt nhưng vẫn đậm tinh thần đoàn kết, giao lưu và vượt lên chính mình của các vận động viên khuyết tật.

Các vận động viên bứt tốc ngay sau hiệu lệnh xuất phát nội dung chạy 800m.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, chất lượng chuyên môn của giải năm nay tiếp tục được nâng lên rõ rệt. Nhiều vận động viên trẻ đã thi đấu tự tin, xuất sắc giành huy chương ngay trong lần đầu tham dự giải quốc gia. Hệ thống cơ sở vật chất hiện đại tại sân vận động mới của tỉnh Thái Nguyên cũng tạo điều kiện thuận lợi để các vận động viên phát huy tốt khả năng thi đấu, góp phần nâng cao chất lượng giải đấu.