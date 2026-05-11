Khoảnh khắc ấn tượng tại Giải VĐQG các môn điền kinh, cử tạ người khuyết tật năm 2026
Sau 4 ngày tranh tài (từ ngày 7 – 10/5/2026) sôi nổi tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên, Giải vô địch quốc gia các môn Điền kinh, Cử tạ người khuyết tật năm 2026 đã chính thức khép lại với nhiều dấu ấn chuyên môn nổi bật, tiếp tục khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thể thao người khuyết tật Việt Nam.
Giải đấu năm nay quy tụ gần 400 vận động viên, huấn luyện viên đến từ 15 tỉnh, thành phố trên cả nước, tranh tài ở 203 nội dung thi đấu của hai môn điền kinh và cử tạ. Đây là hai môn thể thao thế mạnh của thể thao người khuyết tật Việt Nam, đồng thời cũng là những nội dung từng mang về nhiều thành tích cho thể thao nước nhà tại các đấu trường khu vực và quốc tế.
Đến với Giải năm nay, các vận động viên tranh tài ở 188 nội dung điền kinh gồm chạy, nhảy, ném, đẩy ở nhiều hạng thương tật khác nhau cùng 15 nội dung cử tạ dành cho nam và nữ. Không khí thi đấu diễn ra sôi nổi, quyết liệt nhưng vẫn đậm tinh thần đoàn kết, giao lưu và vượt lên chính mình của các vận động viên khuyết tật.
Theo đánh giá của Ban tổ chức, chất lượng chuyên môn của giải năm nay tiếp tục được nâng lên rõ rệt. Nhiều vận động viên trẻ đã thi đấu tự tin, xuất sắc giành huy chương ngay trong lần đầu tham dự giải quốc gia. Hệ thống cơ sở vật chất hiện đại tại sân vận động mới của tỉnh Thái Nguyên cũng tạo điều kiện thuận lợi để các vận động viên phát huy tốt khả năng thi đấu, góp phần nâng cao chất lượng giải đấu.
Kết quả chung cuộc, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu khi xếp thứ Nhất toàn đoàn ở cả môn điền kinh và cử tạ với thành tích 106 Huy chương Vàng, 80 Huy chương Bạc và 61 Huy chương Đồng. Đoàn Hà Nội xếp thứ Nhì với 61 Huy chương Vàng, 42 Huy chương Bạc và 11 Huy chương Đồng. Đặc biệt, đoàn chủ nhà Thái Nguyên đã để lại nhiều dấu ấn tích cực khi vươn lên xếp thứ Ba toàn đoàn với 7 Huy chương Vàng, 17 Huy chương Bạc và 24 Huy chương Đồng.
Không chỉ là sân chơi thể thao dành cho người khuyết tật trên cả nước, giải đấu còn là dịp để đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện tại các địa phương, đồng thời phát hiện và tuyển chọn những gương mặt xuất sắc bổ sung cho đội tuyển thể thao người khuyết tật Việt Nam trong thời gian tới. Thông qua giải, Ban tổ chức sẽ tuyển chọn các vận động viên tiêu biểu tham dự Asian Para Games 2026 và ASEAN Para Games 2027.
Phát biểu tại giải đấu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên Đoàn Văn Công cho biết, việc tổ chức Giải vô địch quốc gia các môn Điền kinh, Cử tạ người khuyết tật năm 2026 không chỉ nhằm thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao trong cộng đồng người khuyết tật mà còn góp phần lan tỏa tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và khát vọng hòa nhập cộng đồng. Qua đó, tiếp tục khẳng định sự quan tâm của các cấp, ngành đối với công tác phát triển thể thao người khuyết tật theo hướng ngày càng chuyên nghiệp và bền vững.
Không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, giải đấu còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người khuyết tật. Việc duy trì và mở rộng các hoạt động thể thao dành cho người khuyết tật là minh chứng sinh động cho chủ trương bảo đảm quyền hòa nhập và phát triển toàn diện của mọi công dân, đúng với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Nhiều chính sách lớn như Luật Người khuyết tật, Luật Thể dục, Thể thao đã tạo hành lang pháp lý quan trọng để người khuyết tật được tiếp cận thể thao, phát triển năng khiếu và khẳng định bản thân trong đời sống xã hội. Qua đó, thể thao không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe mà còn trở thành cầu nối giúp người khuyết tật tự tin hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh những cuộc tranh tài quyết liệt, giải đấu còn để lại nhiều hình ảnh đẹp về tinh thần sẻ chia.
Khép lại những ngày tranh tài tại Thái Nguyên, điều còn đọng lại không chỉ là những tấm huy chương hay kỷ lục mới, mà còn là hình ảnh về tinh thần kiên cường của các vận động viên khuyết tật. Họ đã truyền cảm hứng mạnh mẽ về ý chí vươn lên, về khát vọng sống tích cực và niềm tin vào tương lai./.
Thực hiện: Tất Sơn, Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam