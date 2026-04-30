Đoàn thể thao Việt Nam kết thúc hành trình với vị trí thứ 4 chung cuộc, đồng thời vượt xa chỉ tiêu đề ra trước giải, tạo nên dấu ấn đáng khích lệ trên đấu trường khu vực.

Theo tổng kết, đoàn Việt Nam giành được 13 huy chương, gồm 3 HCV, 5 HCB và 5 HCĐ. Thành tích này không chỉ giúp Việt Nam giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu mà còn vượt chỉ tiêu ban đầu (1-2 HCV) mà ngành thể thao đặt ra trước khi lên đường tham dự đại hội.

Ba tấm HCV của đoàn đến từ những nội dung giàu thế mạnh. Trong đó, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ gây ấn tượng mạnh khi đánh bại chủ nhà Trung Quốc trong trận chung kết kịch tính để giành ngôi vô địch. Hai HCV còn lại thuộc về điền kinh bãi biển, với các chiến thắng ở nội dung nhảy xa nam của Phạm Văn Nghĩa và nhảy xa nữ của Hà Thị Thúy Hằng.

Đoàn thể thao Việt Nam vượt chỉ tiêu để giành hạng 4 tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026

Bên cạnh đó, các tấm HCB cũng ghi nhận nỗ lực đáng kể của các vận động viên Việt Nam ở nhiều môn thi khác nhau. Đáng chú ý là thành tích của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng ở nội dung bơi biển 5km nam, cùng HCB tiếp sức hỗn hợp 4x1,5km. Ngoài ra, các nội dung đua thuyền truyền thống và vật bãi biển cũng đóng góp thêm những tấm huy chương bạc quan trọng.

Ở nhóm HCĐ, đoàn Việt Nam tiếp tục cho thấy sự ổn định khi giành thêm 5 huy chương ở các môn vật bãi biển, đua thuyền truyền thống và bơi biển. Điều này phản ánh chiều sâu lực lượng và khả năng cạnh tranh đồng đều ở nhiều nội dung.

Tại đại hội lần này, đoàn thể thao Việt Nam tham dự với 90 thành viên, trong đó có 54 vận động viên tranh tài ở 26 nội dung thuộc 8 môn thi đấu. Dưới sự dẫn dắt của trưởng đoàn Lê Thanh Hà, toàn đội đã thi đấu với tinh thần quyết tâm cao, góp phần mang lại kết quả vượt mong đợi.

Bảng tổng sắp huy chương Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026.

Trên bảng tổng sắp, chủ nhà Trung Quốc dẫn đầu với 24 HCV, 18 HCB, 13 HCĐ. Xếp sau là Thái Lan với 10 HCV và Iran đứng thứ ba với 9 HCV. Việc Việt Nam giữ vững vị trí thứ 4 trong bối cảnh có tới 26 đoàn giành được huy chương là minh chứng cho sự tiến bộ và ổn định của thể thao nước nhà.

Kết quả tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 không chỉ mang ý nghĩa về mặt thành tích mà còn tạo đà tâm lý tích cực cho các vận động viên hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai. Theo kế hoạch, kỳ đại hội tiếp theo sẽ được tổ chức tại Cebu (Philippines) vào tháng 3/2028, hứa hẹn tiếp tục là sân chơi quan trọng để thể thao Việt Nam khẳng định vị thế.