Vật Việt Nam giành 3 huy chương ở Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026

Sáng 29/4, các VĐV bước vào tranh tài với 2 trận chung kết và 1 trận tranh HCĐ ở các hạng cân nữ. Kết quả, đội tuyển giành 2 HCB và 1 HCĐ, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đoàn.

Ở hạng cân 50kg, Đoàn Thị Kim Oanh thi đấu trận chung kết lúc 10h00 giờ địa phương. Dù nhập cuộc tốt, cô để thua đối thủ Sri Lanka với tỷ số 1-2 và nhận HCB. Tấm HCĐ nội dung này thuộc về VĐV Nhật Bản Keni Yamamoto.

Đội tuyển vật bãi biển Việt Nam đã giành 2 HCB, 1 HCĐ trong ngày thi đấu hôm nay, 29/4. Ảnh Cục TDTT Việt Nam

Tiếp đó, Đặng Thị Linh góp mặt ở chung kết hạng cân 70kg gặp Long Jia của Trung Quốc. Trận đấu diễn ra căng thẳng, nhưng đại diện Việt Nam không thể ghi điểm và chấp nhận thua 0-4, qua đó giành HCB thứ hai.

Ở trận tranh HCĐ hạng cân 60kg, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh thi đấu hiệu quả và đánh bại Kwon Young Jin (Hàn Quốc) với tỷ số 2-0 để bước lên bục nhận huy chương.

Dù chưa đạt mục tiêu giành HCV, các đô vật chúng ta cũng cho thấy những tiến bộ rõ rệt. Ảnh Cục TDTT Việt Nam

Đội tuyển vật bãi biển Việt Nam tham dự đại hội với 11 thành viên, gồm 7 VĐV (3 nam, 4 nữ). Việc có hai đại diện vào chung kết cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về chuyên môn, dù mục tiêu giành HCV vẫn chưa đạt được.

Khép lại các nội dung vật bãi biển, đội tuyển giành tổng cộng 2 HCB và 1 HCĐ. Thành tích này góp phần giúp đoàn Thể thao Việt Nam nâng tổng số huy chương lên 12, gồm 2 HCV, 5 HCB và 5 HCĐ tính đến 11h30 ngày 29/4. Toàn đội dự kiến trở về nước vào ngày 1/5 sau khi đại hội khép lại.