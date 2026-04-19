Hơn 300 vận động viên leo núi chinh phục đỉnh Tả Liên Sơn cao gần 3.000m

Ngay từ sáng sớm, các vận động viên đã tập trung đông đủ tại khu vực trung tâm của bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ. Giải đấu năm nay ghi nhận con số ấn tượng với 307 vận đông viên chuyên và không chuyên đến từ 22 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước, cùng một số lãnh đạo tỉnh Lai Châu đăng ký tham gia chinh phục, cho thấy sức hút ngày càng lớn của bộ môn leo núi (trekking) và vị thế của đỉnh Tả Liên Sơn trên bản đồ du lịch thể thao Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu cùng các vận động viên thực hiện nghi thức chào cờ trước khi chinh phục đỉnh Tả Liên Sơn. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Để đảm bảo tính công bằng và khuyến khích mọi lứa tuổi tham gia, Ban Tổ chức đã chia 3 nhóm tuổi cho cả nam và nữ để thi đấu gồm: từ 16 đến 35 tuổi, từ 36 đến 45 tuổi và từ 46 đến 60 tuổi.

Cung đường chinh phục đỉnh Tả Liên Sơn năm nay có tổng chiều dài 8,88 km. Đây được đánh giá là một trong những cung đường vừa sức nhưng đầy thử thách. Từ vạch xuất phát, các vận động viên phải đối mặt với những thử thách thực sự của thiên nhiên. Những con dốc thẳng đứng thử thách sức bền, những đoạn đường mòn trơn trượt do ảnh hưởng của trận mưa nhỏ ngay giờ xuất phát đòi hỏi sự khéo léo, tập trung cao độ của các vận động viên để có thành tích tốt nhất và hạn chế tối đa chấn thương có thể xảy ra.

Hơn 300 vận động viên xuất phát từ bản Sin Suối Hồ hướng lên đỉnh Tả Liên Sơn và để chinh phục đỉnh núi ở độ cao 2.996m các vận động viên được trải nghiệm đi qua những cánh rừng nguyên sinh. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Bù đắp cho những giọt mồ hôi rơi trên đường đua là khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ tuyệt đẹp của đỉnh Tả Liên Sơn, đang trong thời gian đẹp nhất của núi rừng Tây Bắc. Các vận động viên xuyên qua cánh rừng già nguyên sinh với những gốc cây cổ thụ rêu phong bao phủ. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm loài hoa đỗ quyên nở rộ, thi nhau khoe sắc. Sắc đỏ, hồng của hoa nhuộm thắm các triền núi, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp ẩn hiện giữa màu xanh của đại ngàn, tiếp thêm động lực cho bước chân của các vận động viên tiến về phía đỉnh núi cao.

Vận động viên Giàng A Tính (số báo danh 1037, bản Sin Suối Hồ) chinh phục đỉnh Tả Liên Sơn đầu tiên, với thành tích 1h,23p28 với cung đường 8,8km. Ảnh: Quý Trung - TTXVN

Để giải đấu diễn ra thành công và chuyên nghiệp, cơ cấu giải thưởng được Ban Tổ chức xây dựng đa dạng, tạo động lực thi đấu cho các vận động viên ở mọi lứa tuổi. Theo đó, ở mỗi nhóm tuổi sẽ trao 1 giải cá nhân nam, 1 giải cá nhân nữ; 1 giải đồng đội nam, 1 giải đồng đội nữ. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng giao các giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho những đơn vị có thành tích xuất sắc...

Kết quả, vận động viên Sùng A Tính, người dân bản Sin Suối Hồ đã xuất sắc chinh phục đỉnh Tả Liên Sơn với thành tích sớm nhất là 1 giờ 23 phút, thứ hai là vận động viên Hảng A Giàng với thành tích 1 giờ 24 phút. Đây là 2 vận động viên xuất sắc nhất của tỉnh Lai Châu.

Chủ tịch UBND xã Sin Suối Hồ Nguyễn Mạnh Cường, Phó trưởng Ban tổ chức giải chúc mừng và trao huy chương cho các vận động viên khi lên tới đỉnh Tả Liên Sơn. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Giải leo núi tỉnh Lai Châu lần thứ IV năm 2026 - chinh phục đỉnh Tả Liên Sơn 2.996m được tổ chức không chỉ dừng lại ở giải thể thao mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh du lịch, từng bước hình thành các sản phẩm du lịch thể thao đặc thù, thu hút du khách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Bên cạnh đó, giải còn góp phần tăng cường liên kết giữa thể thao và du lịch, khuyến khích xã hội hóa, đồng thời phát hiện, tuyển chọn vận động viên năng khiếu, nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao của tỉnh Lai Châu./.