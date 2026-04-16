Giải thể thao cống hiến 2026: Khát vọng vươn mình của sức trẻ

Với chủ đề Vì một Việt Nam rạng rỡ, buổi lễ không chỉ là đêm tôn vinh những gương mặt xuất sắc trong 2 lĩnh vực âm nhạc và thể thao, mà còn là bản giao hưởng của tinh thần của tuổi trẻ, của những khát vọng chinh phục trong kỷ nguyên vươn mình.

Sân khấu của cảm xúc và sự kết nối

Trước giờ G, khu vực Đại lộ Cống hiến với thảm đỏ rực rỡ đã chào đón các khách mời, nghệ sĩ và các HLV, VĐV. Không chỉ giới hạn trong hội trường, Ban tổ chức đã khéo léo xây dựng một khu vực fanzone bên ngoài với màn hình LED khổng lồ. Không khí sôi động từ những người hâm mộ cuồng nhiệt đã được kết nối trực tiếp với sân khấu chính, tạo nên một trải nghiệm cộng đồng đầy mới mẻ và gần gũi.

20h00, màn hình hiệu ứng chương trình bật sáng, tiếp nối là tiết mục nghệ thuật mở màn Phù Đổng Thiên Vương qua giọng hát đầy nội lực của ca sĩ Đức Phúc cùng vũ đoàn. Những giai điệu hào hùng vang lên như một lời khẳng định cho sức mạnh và ý chí của thể thao Việt Nam. Đúng như chia sẻ của Tổng đạo diễn Thu Hoài trước đó khi mong muốn "các giá trị nghệ thuật được kết nối, lan tỏa và quan trọng hơn là truyền cảm hứng". Và cảm hứng ấy đã thực sự chạm đến trái tim của khán giả có mặt tại khán phòng Cung Văn hoá Lao động Hữu Nghị Việt Xô cũng như đông đảo người theo dõi qua sóng trực tiếp của HTV2.

Hạng mục Chiến tích thể thao của năm đã thuộc về thầy trò HLV Kim Sang Sik (giữa) khi đội U22 nam quốc gia giành HCV SEA Games 33. Ảnh: TTVH

Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật - Tổng biên tập Báo Thể thao & Văn hóa, Trưởng Ban tổ chức giải thưởng nhấn mạnh - Vượt lên trên khuôn khổ của một đêm vinh danh thông thường, Cống hiến trải qua hai thập niên đã thực sự kiến tạo một "hệ quy chiếu" chuẩn mực, phản ánh trung thực diện mạo, xu hướng và sự chuyển mình mạnh mẽ của đời sống văn hóa, thể thao đương đại.

Những đứa trẻ của HLV Kim Sang Sik và bản lĩnh vươn tầm

Tâm điểm của đêm trao giải, không ngoài dự đoán, chính là sự thống trị của bóng đá trẻ. Trong một năm mà thể thao Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ, chiến tích của đội tuyển U22 tại SEA Games 33 đã được vinh danh là Chiến tích thể thao của năm. Đó không chỉ là một tấm HCV thông thường; đó là kết quả của một cuộc ngược dòng ngoạn mục trước đại kình địch Thái Lan trong trận chung kết môn bóng đá nam, một biểu tượng cho tinh thần không bỏ cuộc, một sự mềm mại trong lối chơi nhưng lại vô cùng "nam tính" trong bản lĩnh.

Nhắc đến bóng đá, không thể không nhắc đến cái tên Nguyễn Đình Bắc, chủ nhân của giải thưởng Gương mặt trẻ thể thao của năm. Chàng trai sinh năm 2004 này là minh chứng sống động nhất cho sự trỗi dậy của thế hệ Gen Z trong bóng đá. Với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ trong năm 2025: từ HCV SEA Games 33, vô địch U23 Đông Nam Á, đến chức vô địch ASEAN Cup và danh hiệu Quả bóng Bạc Việt Nam, Đình Bắc đang đi trên con đường trở thành một biểu tượng mới. Sự lên ngôi của các đội tuyển trẻ và cá nhân Đình Bắc cũng cho thấy một sự tiếp nối hoàn hảo, một kỷ nguyên mà bóng đá Việt Nam không còn chơi bằng nỗi sợ hãi, mà chơi bằng sự tự tin của những người làm chủ cuộc chơi.

Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc (trái) xuất sắc giành chiến thắng ở hạng mục Gương mặt thể thao trẻ của năm. Ảnh: Hòa Nguyễn

Đình Bắc càng không phải là một hiện tượng bùng nổ trong khoảnh khắc. Anh là sản phẩm của một hệ thống đào tạo đang dần hoàn thiện, nơi cầu thủ trẻ được trao cơ hội, được thử thách và được tin tưởng. Đó mới là điều đáng nói.

Nếu bóng đá mang đến sức hút đại chúng, thì các môn thể thao Olympic lại mang đến chiều sâu. Trịnh Thu Vinh, đại diện tiêu biểu của bắn súng là một ví dụ. Những tấm HCV, HCĐ và các kỷ lục tại SEA Games hay đấu trường châu Á không chỉ là thành tích cá nhân, mà còn là lời khẳng định: Thể thao Việt Nam không thiếu những VĐV có khả năng cạnh tranh ở cấp độ cao.

Vượt qua sự cạnh tranh từ những gương mặt nổi bật không kém như huyền thoại điền kinh Nguyễn Thị Oanh hay tài năng trẻ Nguyễn Đình Bắc, nữ xạ thủ 25 tuổi này được xướng tên ở hạng mục Gương mặt thể thao của năm là một sự thừa nhận xứng đáng cho sự kiên trì. Với 1 HCĐ châu Á, 1 HCV Cúp châu Á và đặc biệt là 4 HCV cùng 3 kỷ lục tại SEA Games 33, Thu Vinh đã biến những viên đạn vô tri thành những cột mốc lịch sử.

Điểm nhấn đặc biệt của mùa giải năm nay nằm ở hạng mục Khát vọng Cống hiến, khi giải thưởng thuộc về Công ty cổ phần Tập đoàn T&T. Từ việc đào tạo ra những thế hệ cầu thủ vàng cho CLB bóng đá Hà Nội (6 lần vô địch quốc gia) và các đội tuyển quốc gia, đến quá trình đầu tư bài bản cho bóng bàn Công an Nhân dân - T&T cũng như nhiều hoạt động thể thao đỉnh cao, phong trào khác, đây là sự ghi nhận xứng đáng cho đơn vị được xem là "lá cờ đầu" trong công tác xã hội hóa thể thao.

Sự xuất hiện của đại diện Tập đoàn trên sân khấu nhận giải như một lời khẳng định: Sức mạnh của thể thao không chỉ đến từ những nỗ lực của các VĐV, mà còn đến từ những bệ đỡ vững chắc, những khát vọng dám nghĩ dám làm từ khối tư nhân.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn T&T cùng 2 cầu thủ Hà Nội FC nhận giải thưởng Khát vọng Cống hiến Khát vọng vươn tầm cho kỷ nguyên vươn mình

Lễ trao giải khép lại với những tiết mục nghệ thuật đặc sắc như Mãi là người Việt Nam hay màn hợp xướng đầy tự hào, nơi các VĐV cùng đứng chung sân khấu cùng những nghệ sĩ để hòa chung vào một dòng chảy: Tôn vinh những con người Việt Nam bản lĩnh, tài năng và giàu khát vọng.

20 năm của Cống hiến là 20 năm của những câu chuyện như vậy. Và nếu phải rút ra một điều từ buổi tối ấy, thì có lẽ là thế này: Thể thao Việt Nam không thiếu tài năng. Điều quan trọng là tạo ra một hệ sinh thái đủ tốt để những tài năng đó không chỉ tỏa sáng, mà còn duy trì được ánh sáng của mình.

Giải thưởng đã làm phần việc của mình- ghi nhận và tôn vinh. Phần còn lại, thuộc về những người đang bước ra đấu trường vinh quang.

Và họ, đã sẵn sàng!