Việt Nam được bình chọn là điểm đến "rẻ nhất thế giới"

Theo báo điện tử Journal du Net (JDN, Pháp), trong 5 năm liên tiếp, Việt Nam được đánh giá là “quốc gia rẻ nhất thế giới” dành cho du lịch và sinh sống của người nước ngoài.

Giá xăng chỉ khoảng 0,7 euro/lít, một bữa ăn có thể chưa tới 1 euro – những con số khiến không ít người Pháp mong muốn tìm một điểm đến vừa tiết kiệm vừa giàu trải nghiệm văn hóa phải chú ý.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, dẫn nguồn từ bảng xếp hạng thường niên của InterNations – nền tảng chuyên đánh giá đời sống của cộng đồng người nước ngoài trên toàn cầu, báo trên cho biết, Việt Nam tiếp tục được bình chọn là quốc gia có chi phí sinh hoạt thấp nhất thế giới trong năm 2026, đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp giữ vị trí này.

Kết quả khảo sát cho thấy, 89% người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam hài lòng với chi phí sinh hoạt, trong khi 87% cho biết thu nhập của họ đủ để “sống rất thoải mái”. Theo InterNations, mức giá hàng hóa và dịch vụ tại Việt Nam được đánh giá là đặc biệt cạnh tranh, từ ăn uống, lưu trú đến giao thông và du lịch. Homestay tại Bản Lác, Mai Châu. JDN cho hay, ttiền Việt Nam (VNĐ) có giá trị thấp so với đồng euro, qua đó góp phần gia tăng sức mua cho du khách và người lao động nước ngoài. Trong bối cảnh nhiều gia đình châu Âu tìm kiếm điểm đến tiết kiệm nhưng vẫn bảo đảm trải nghiệm văn hóa phong phú, Việt Nam nổi lên như một lựa chọn đáng cân nhắc.