Đầu Xuân đi lễ Thăng Long tứ trấn

18/02/2026

Thăng Long tứ trấn với những nét đẹp văn hóa, lịch sử được tích tụ, lưu giữ trọn vẹn hàng nghìn năm luôn là điểm hẹn tâm linh của người Hà Nội và du khách.

Ngày đầu Xuân đi lễ tứ trấn không chỉ để cầu một năm mới mạnh khỏe, may mắn và hạnh phúc hơn, mà còn để tỏ lòng thành kính với các vị thần của Thăng Long. Theo truyền thống dân gian từ xa xưa của người Thăng Long - Hà Nội, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông – Tây – Nam – Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã (trấn Đông) - đền Voi Phục (phía Tây) - đền Kim Liên (trấn Nam) - đền Quán Thánh (trấn Bắc).