Mùa xuân theo sóng biển Tây Nam

So với Phú Quốc, đảo ngọc đã sớm vươn mình ra biển lớn hay Hà Tiên trầm mặc bên bờ sóng, các hòn đảo như Nam Du, Hải Tặc, Hòn Sơn từng có một quãng thời gian dài ngủ yên giữa đại dương. Nhưng vài năm trở lại đây, những “viên ngọc thô” ấy đã bắt đầu tỏa sáng, nhờ được đánh thức đúng lúc, đúng cách.

Tôi đến quần đảo Hải Tặc vào một buổi sáng trời trong veo, cái tên nghe vừa huyền bí vừa gợi trí tò mò. Hải Tặc, nơi từng gắn với bao câu chuyện dân gian về những đoàn thuyền giang hồ năm xưa nay hiện ra hiền hòa, hoang sơ và mến khách. Biển xanh một màu ngọc bích, bờ cát trắng mịn, những làng chài nhỏ nép mình sau hàng dừa gió.

Chỉ trong 2-3 năm gần đây, Hải Tặc đã trở thành điểm đến mới nổi, mỗi năm đón hơn 100.000 lượt khách; trong đó có không ít du khách quốc tế đến từ Nga, Hàn Quốc… Du khách đến đây không chỉ để ngắm cảnh, mà để sống chậm lại giữa biển trời Tây Nam.

Trong chuyến tàu nhỏ dạo quanh quần đảo, tôi gặp anh Nguyễn Văn Quí, du khách đến từ Vĩnh Long. Anh cùng gia đình và người thân chọn Hải Tặc cho chuyến du xuân 3 ngày 2 đêm. “Lần đầu đặt chân tới đây, tôi muốn vừa tìm hiểu cái tên Hải Tặc, vừa cho con cháu biết thêm về biển đảo quê hương”, anh Quí nói.

Du khách thích thú khi được tự tay chế biến các món ăn hải sản do mình bắt được ở đảo Hải Tặc. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN

Lịch trình của đoàn khách thật giản dị mà cũng thật phong phú: thuê tàu dạo quanh đảo, tham quan mô hình nuôi hải sản, khám phá hang đá, chèo SUP, lặn ngắm san hô, câu cá, câu mực. Đặc biệt, khoảnh khắc cả nhóm tự tay bắt ốc, sò, nghêu rồi chế biến ngay trên tàu giữa biển khơi, trong cái se lạnh báo hiệu Tết đang về, khiến ai cũng thấy lòng mình ấm lại.

Anh Quí bảo, Tết không nhất thiết phải đủ đầy mâm cao cỗ đầy, đôi khi chỉ cần được quây quần bên nhau, nghe tiếng sóng, ăn con cá vừa câu, là đã thấy mùa xuân gõ cửa.

Rời Hải Tặc, tôi tiếp tục hành trình đến đảo Hòn Sơn, thuộc đặc khu Kiên Hải, cách Rạch Giá khoảng 65 km. Hòn Sơn nằm giữa Nam Du và Hòn Tre, diện tích chỉ 11 km² nhưng được thiên nhiên ưu ái ban tặng đến 6 bãi biển đẹp, mỗi bãi mang một dáng vẻ riêng.

Khoảng hai năm trở lại đây, Hòn Sơn chuyển mình rõ rệt. Homestay mọc lên ven biển, tàu du lịch đưa khách tham quan quanh đảo, dịch vụ câu cá, lặn ngắm san hô, chèo SUP, leo núi Ma Thiên Lãnh ngắm bình minh… tất cả tạo nên một bức tranh du lịch sôi động mà vẫn giữ được nét mộc mạc.

Chị Trần Mỹ Duyên, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh, chia sẻ rằng, chị từng đến Hòn Sơn cách đây hơn 8 năm, khi đảo còn hoang sơ, nhà nghỉ đếm trên đầu ngón tay. Trở lại lần này, chị không khỏi bất ngờ trước sự đổi thay. “Sáng thức dậy nghe sóng vỗ trước hiên homestay, không khí trong lành, dịch vụ tiện nghi, cảm giác không thua kém những điểm du lịch nổi tiếng khác”, chị Duyên nói.

Theo lãnh đạo đặc khu Kiên Hải, lượng khách đến Hòn Sơn tăng hàng chục nghìn lượt mỗi năm. Cùng với phát triển dịch vụ, địa phương đặc biệt chú trọng bình ổn giá, đảm bảo an ninh trật tự, xử lý rác thải sinh hoạt, những yếu tố then chốt để giữ chân du khách lâu dài.

Điều khiến tôi ấn tượng là dù phát triển nhanh, nhưng nhiều nơi vẫn giữ được nét hiền hòa của làng biển, người dân làm du lịch bằng sự chân chất miền Tây: mời khách ly nước dừa, kể chuyện biển, dặn dò từng chuyến tàu ra khơi.