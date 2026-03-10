Khám phá Hà Nội đa trải nghiệm tại Lễ hội Du lịch 2026

Từ ngày 13 - 15/3 sẽ diễn ra Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 với chủ đề “Hà Nội – Du lịch xanh, trải nghiệm số” tại Công viên Thống Nhất. Sự kiện thường niên này nhằm quảng bá hình ảnh Thủ đô như một điểm đến hấp dẫn, đa trải nghiệm, kết hợp hài hòa giữa giá trị di sản truyền thống và xu hướng du lịch hiện đại.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, lễ hội không chỉ giới thiệu Hà Nội, mảnh đất nghìn năm văn hiến với hệ thống di tích, lễ hội, làng nghề và ẩm thực phong phú, mà còn khẳng định hình ảnh Thủ đô năng động, thân thiện, gần gũi với thiên nhiên. Thông qua chuỗi hoạt động phong phú, Hà Nội tiếp tục lan tỏa thông điệp điểm đến “Đến để yêu”, bảo đảm các tiêu chí an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn, sẵn sàng đón du khách trong nước và quốc tế.

Lễ hội được tổ chức với quy mô gần 100 gian hàng, thiết kế như một hành trình khám phá Hà Nội đa sắc màu. Nổi bật là Không gian Ký ức, nơi tái hiện vẻ đẹp phố cổ, kiến trúc, làng nghề và đời sống văn hóa Thủ đô qua các mô hình điểm đến cùng triển lãm nhiếp ảnh, hội họa. Không gian Kết nối tạo cơ hội gặp gỡ giữa doanh nghiệp du lịch và du khách, giới thiệu các tour mới, chương trình khuyến mại và nhiều voucher hấp dẫn.

Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô, điểm đến an toàn, thân thiện và giàu bản sắc văn hóa.

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là Không gian Công nghệ, nơi du khách trải nghiệm du lịch số thông qua công nghệ thực tế ảo VR360, các nền tảng du lịch trực tuyến quốc tế, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và robot lễ tân. Bên cạnh đó, Không gian Miền xanh giới thiệu các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch nông thôn và nghỉ dưỡng tại những điểm đến tiêu biểu của Hà Nội như Ba Vì, Sóc Sơn, Mỹ Đức, Đồng Mô hay làng cổ Đường Lâm. Ẩm thực và làng nghề truyền thống cũng được tôn vinh tại Không gian Tinh hoa, với nhiều hoạt động trình diễn nghề thủ công và trải nghiệm ẩm thực nổi tiếng như trà sen, cốm làng Vòng, phở Hà Nội, phở cuốn Ngũ Xã, bánh cuốn Thanh Trì, ô mai Hàng Đường… Không gian này còn giới thiệu các món đặc sản vùng miền như mì Quảng, bún bò Huế, góp phần tạo nên bức tranh ẩm thực đa dạng. Ngoài ra, Không gian Liên kết bốn phương quy tụ gian hàng du lịch của nhiều địa phương như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Khánh Hòa, Gia Lai, thúc đẩy liên kết phát triển du lịch giữa Hà Nội với các tỉnh, thành trong cả nước. Làng nghề truyền thống cũng sẽ được tôn vinh tại Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN Lễ hội có sự tham gia của nhiều đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp du lịch như Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội, Trung tâm UNESCO Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, cùng các doanh nghiệp lữ hành, khu điểm du lịch và cơ sở lưu trú trên địa bàn. Nhiều sản phẩm du lịch mới, tour tuyến đặc sắc và chương trình kích cầu sẽ được giới thiệu tới du khách. Chương trình khai mạc diễn ra từ 19 - 20 giờ 30 phút ngày 13/3 tại sân khấu Công viên Thống Nhất với chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ nổi tiếng. Trong khuôn khổ lễ hội còn có các hoạt động như khảo sát làng gốm Bát Tràng, tọa đàm về phát triển du lịch làng nghề nông thôn, chạy đồng hành hưởng ứng du lịch xanh và bảo vệ môi trường.