Du lịch
Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh duy trì đà kích cầu thị trường sau Tết
Tiếp tục duy trì đà kích cầu thị trường sau Tết Bính Ngọ 2026, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng phát triển điểm đến theo hướng linh hoạt trong thiết kế sản phẩm và tăng mức độ cá nhân hóa.
Đặc biệt, ngành định hướng phát triển bền vững, khai thác giá trị văn hóa bản địa, kết nối cộng đồng địa phương và xây dựng hệ sinh thái sản phẩm có khả năng mở rộng, nâng cấp cho nhiều phân khúc khách, hướng đến đến du lịch thông minh.
Tour ngắn ngày thu hút khách
Ghi nhận tại nhiều doanh nghiệp du lịch – lữ hành Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy sự chủ động xây dựng và giới thiệu nhiều chương trình tour ngắn ngày: city tour, trải nghiệm ban đêm, ẩm thực, kết nối Thành phố với nhiều địa phương lân cận. Tại hệ thống cơ sở lưu trú triển khai đa dạng chương trình ưu đãi về giá phòng, dịch vụ đi kèm; nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường nhân sự trong dịp cao điểm. Riêng doanh nghiệp dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, trung tâm thương mại,… không ngừng nỗ lực mở rộng thời gian hoạt động, làm mới sản phẩm, tăng trải nghiệm cho khách.
Cụ thể, Phố đi bộ Nguyễn Huệ – Bến Bạch Đằng tạo được sức hút đông đảo người dân và du khách tham gia hoạt động chào đón năm mới, biểu diễn nghệ thuật đường phố, du lịch đường sông. Bên cạnh đó, có thể kể đế những điểm đến mua sắm, ẩm thực sôi động như Chợ Bến Thành, Saigon Centre, Takashimaya, Vincom Đồng Khởi; Khu di tích lịch sử Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Thành phố cũng thu hút số lượng khách tham quan ổn định, nhất là khách quốc tế.
Hoạt động du lịch tại phường Bình Dương cho thấy tín hiệu tích cực ở phân khúc khách nội địa và khách tham quan ngắn ngày. Du khách chủ yếu tập trung ở những điểm đến là khu du lịch Đại Nam Văn Hiến, khu sinh thái, du lịch cộng đồng và điểm vui chơi cuối tuần. Du lịch gắn với làng nghề, không gian văn hóa – công nghiệp từng bước được khai thác, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch cho địa phương này.
Tương tự, khu vực bãi biển Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm, Hồ Cốc cũng duy trì đón số lượng khách lưu trú tăng cao đến từ trung tâm Thành phố và các tỉnh Đông Nam Bộ. Khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Hồ Tràm, Long Hải có công suất phòng đạt mức cao, nhiều cơ sở kín phòng trong các ngày cao điểm. Các điểm du lịch tâm linh, sinh thái: Tượng Chúa Kitô Vua, Núi Lớn – Núi Nhỏ, suối khoáng nóng Bình Châu thu hút lượng lớn khách tham quan.
Chị Thu Thủy, cư ngụ tại phường Thủ Đức cho rằng, trong kỳ nghỉ Tết, nhiều người dành thời gian sum họp với gia đình và người thân nên chưa kịp đi du lịch, do đó những dịp cuối tuần sau Tết là thời điểm phù hợp để chọn tour ngắn ngày. Vì chọn tour ngắn ngày nên nhiều người ưu tiên một số điểm đến nghỉ dưỡng, ăn uống, vui chơi, giải trí nội khu.
Anh Trung Hậu, nhân viên văn phòng phường Thuận An cho hay, ngày càng nhiều người ưa thích tour ngắn ngày và du lịch sau Tết vì thời gian trước và trong Tết thường phải dành thời gian hoàn tất công việc cuối năm, chuẩn bị Tết. Đặc biệt, dịp Lễ Tình nhân 14/2 rơi vào cận dịp Tết nên nhiều gia đình và cặp đôi chưa kịp tổ chức kỷ niệm cùng nhau, do đó nhiều người dành thời gian đi du lịch sau Tết, thể hiện tình yêu với gia đình và một nửa của mình.
Thành phố mở rộng không chỉ tăng nguồn tài nguyên khai thác du lịch, mà Sở Du lịch Thành phố đã chủ trì, phối hợp với UBND phường, xã, đặc khu khai thác hiệu quả các không gian văn hóa, điểm đến và sản phẩm du lịch đặc trưng, mang lại nhiều lựa chọn du lịch nội tỉnh cho người dân, du khách trong và ngoài nước. Mặt khác, từ Thành phố Hồ Chí Minh, du khách còn có thể mua tour liên tuyến tới những điểm đến ở khu vực phía Nam có lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, hạ tầng và khả năng kết nối giao thông thuận tiện như Phú Quốc, Nha Trang, Phan Thiết và Đà Lạt.
Đáp ứng du lịch thông minh
Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy, Thành phố vừa chính thức tổ chức khai mạc Chương trình Khai hội văn hóa - du lịch năm 2026 tại quảng Tam Thắng, phường Vũng Tàu. Đây cũng là sự kiện mở màn cho nhiều sự kiện văn hóa, du lịch Thành phố trong quý I và cả năm 2026. Dự kiến, ngành du lịch sẽ tổ chức đa dạng hoạt động để tiếp tục duy trì đà kích cầu thị trường sau Tết như Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12; Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 22; Lễ hội Sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3…
Bước vào kỷ nguyên vươn mình, Thành phố trong đó có ngành Du lịch vừa đảm bảo kế thừa những thành quả đã đạt được, vừa đổi mới mạnh mẽ tư duy, tiếp tục thực hiện phong phú chương trình phát triển sản phẩm du lịch, nâng tầm điểm đến, đổi mới công tác quảng bá, nâng cao thương hiệu du lịch Thành phố “Cởi mở - Trẻ trung - Sống động - Hứng khởi - Hướng về tương lai” trong khu vực và trên thế giới.
Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda Việt Nam đánh giá, du khách Việt ngày càng cởi mở hơn trong việc ứng dụng công nghệ vào hành trình du lịch. Sự quan tâm mạnh mẽ dành cho ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phản ánh tư duy đề cao tính tiện lợi, hiệu quả và cá nhân hóa. Do đó, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda không ngừng đầu tư vào đổi mới công nghệ nhằm mang đến trải nghiệm liền mạch, trực quan, giúp du khách tự do khám phá thế giới theo đúng sở thích, nhịp độ và phong cách của riêng. Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026 do nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa công bố, du khách Việt Nam đang dẫn đầu khu vực về mức độ sẵn sàng sử dụng AI khi lên kế hoạch du lịch. Cụ thể, có 81% du khách Việt tham gia khảo sát cho biết họ sẽ sử dụng AI cho chuyến đi tiếp theo và đây là mức cao nhất tại châu Á, vượt đáng kể so với mức trung bình của khu vực là 63%.
Mặc dù, việc ứng dụng AI trong du lịch chỉ mới ở giai đoạn đầu nhưng du khách Việt vẫn thể hiện thái độ rất tích cực đối với công nghệ này. Điều này thể hiện qua khảo sát có 86% du khách Việt bày tỏ sự tin tưởng hoặc giữ thái độ trung lập với các thông tin do AI tạo ra; đồng thời khả năng công nghệ AI sẽ được ứng dụng rộng rãi hơn, nhất là khi các giải pháp du lịch tích hợp AI ngày càng trở nên quen thuộc và dễ tiếp cận. Sự bùng nổ chuyển đổi số và hệ sinh thái công nghệ tại Việt Nam đã đưa AI len lỏi vào mọi ngóc ngách đời sống hằng ngày và du lịch cũng không ngoại lệ.
Liên quan đến chuyển đổi số - xanh và phát triển bền vững du lịch, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, mỗi du khách khi đến Thành phố không chỉ tìm kiếm một chuyến đi, mà tìm hiểu một câu chuyện về một vùng đất, một đô thị có nhịp sống năng động và bản sắc riêng. Chính vì thế, ngành du lịch Thành phố đã và đang nỗ lực từng ngày để mang đến trải nghiệm ngày càng hoàn thiện, nhân văn và đáp ứng xu hướng hiện đại.
Khi Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị hợp nhất quy mô lớn, không gian du lịch rộng mở, tài nguyên phong phú và cơ hội hợp tác đa dạng hơn, nhưng đi cùng với đó là yêu cầu phải có tầm nhìn lớn hơn và sự phối hợp chặt chẽ hơn. Vì vậy, ngành Du lịch bước vào giai đoạn mới với quyết tâm phát triển sản phẩm mang dấu ấn bản sắc, tiên phong trong chuyển đổi số và đặc biệt xây dựng văn hóa nghề nghiệp như giá trị cốt lõi.
Ngành Du lịch sẽ tiếp tục tiếp tục phát triển mạnh mẽ du lịch thông minh – với dữ liệu lớn, bản đồ số, trí tuệ nhân tạo và đa nền tảng cá nhân hóa để tạo nên một hệ sinh thái hiện đại, thuận tiện và cạnh tranh quốc tế. Sở Du lịch cam kết không ngừng đổi mới mạnh mẽ, dấn thân nhiều hơn, hợp tác sâu rộng hơn và sáng tạo quyết liệt hơn để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn – hiện đại – nhân văn – hội nhập trong kỷ nguyên mới, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Huy Bình chia sẻ./.