Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh duy trì đà kích cầu thị trường sau Tết

Tiếp tục duy trì đà kích cầu thị trường sau Tết Bính Ngọ 2026, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng phát triển điểm đến theo hướng linh hoạt trong thiết kế sản phẩm và tăng mức độ cá nhân hóa.

Đặc biệt, ngành định hướng phát triển bền vững, khai thác giá trị văn hóa bản địa, kết nối cộng đồng địa phương và xây dựng hệ sinh thái sản phẩm có khả năng mở rộng, nâng cấp cho nhiều phân khúc khách, hướng đến đến du lịch thông minh.

Trụ sở UBND Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến ưu tiên của du khách trong dịp Tết đến Xuân về. Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN

Tour ngắn ngày thu hút khách

Ghi nhận tại nhiều doanh nghiệp du lịch – lữ hành Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy sự chủ động xây dựng và giới thiệu nhiều chương trình tour ngắn ngày: city tour, trải nghiệm ban đêm, ẩm thực, kết nối Thành phố với nhiều địa phương lân cận. Tại hệ thống cơ sở lưu trú triển khai đa dạng chương trình ưu đãi về giá phòng, dịch vụ đi kèm; nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường nhân sự trong dịp cao điểm. Riêng doanh nghiệp dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, trung tâm thương mại,… không ngừng nỗ lực mở rộng thời gian hoạt động, làm mới sản phẩm, tăng trải nghiệm cho khách.

Cụ thể, Phố đi bộ Nguyễn Huệ – Bến Bạch Đằng tạo được sức hút đông đảo người dân và du khách tham gia hoạt động chào đón năm mới, biểu diễn nghệ thuật đường phố, du lịch đường sông. Bên cạnh đó, có thể kể đế những điểm đến mua sắm, ẩm thực sôi động như Chợ Bến Thành, Saigon Centre, Takashimaya, Vincom Đồng Khởi; Khu di tích lịch sử Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Thành phố cũng thu hút số lượng khách tham quan ổn định, nhất là khách quốc tế.

Hoạt động du lịch tại phường Bình Dương cho thấy tín hiệu tích cực ở phân khúc khách nội địa và khách tham quan ngắn ngày. Du khách chủ yếu tập trung ở những điểm đến là khu du lịch Đại Nam Văn Hiến, khu sinh thái, du lịch cộng đồng và điểm vui chơi cuối tuần. Du lịch gắn với làng nghề, không gian văn hóa – công nghiệp từng bước được khai thác, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch cho địa phương này.

Tương tự, khu vực bãi biển Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm, Hồ Cốc cũng duy trì đón số lượng khách lưu trú tăng cao đến từ trung tâm Thành phố và các tỉnh Đông Nam Bộ. Khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Hồ Tràm, Long Hải có công suất phòng đạt mức cao, nhiều cơ sở kín phòng trong các ngày cao điểm. Các điểm du lịch tâm linh, sinh thái: Tượng Chúa Kitô Vua, Núi Lớn – Núi Nhỏ, suối khoáng nóng Bình Châu thu hút lượng lớn khách tham quan.

Chị Thu Thủy, cư ngụ tại phường Thủ Đức cho rằng, trong kỳ nghỉ Tết, nhiều người dành thời gian sum họp với gia đình và người thân nên chưa kịp đi du lịch, do đó những dịp cuối tuần sau Tết là thời điểm phù hợp để chọn tour ngắn ngày. Vì chọn tour ngắn ngày nên nhiều người ưu tiên một số điểm đến nghỉ dưỡng, ăn uống, vui chơi, giải trí nội khu.

Anh Trung Hậu, nhân viên văn phòng phường Thuận An cho hay, ngày càng nhiều người ưa thích tour ngắn ngày và du lịch sau Tết vì thời gian trước và trong Tết thường phải dành thời gian hoàn tất công việc cuối năm, chuẩn bị Tết. Đặc biệt, dịp Lễ Tình nhân 14/2 rơi vào cận dịp Tết nên nhiều gia đình và cặp đôi chưa kịp tổ chức kỷ niệm cùng nhau, do đó nhiều người dành thời gian đi du lịch sau Tết, thể hiện tình yêu với gia đình và một nửa của mình.

Thành phố mở rộng không chỉ tăng nguồn tài nguyên khai thác du lịch, mà Sở Du lịch Thành phố đã chủ trì, phối hợp với UBND phường, xã, đặc khu khai thác hiệu quả các không gian văn hóa, điểm đến và sản phẩm du lịch đặc trưng, mang lại nhiều lựa chọn du lịch nội tỉnh cho người dân, du khách trong và ngoài nước. Mặt khác, từ Thành phố Hồ Chí Minh, du khách còn có thể mua tour liên tuyến tới những điểm đến ở khu vực phía Nam có lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, hạ tầng và khả năng kết nối giao thông thuận tiện như Phú Quốc, Nha Trang, Phan Thiết và Đà Lạt.

Đáp ứng du lịch thông minh

Chuỗi hoạt động thể thao trên biển như thuyền buồm Sailing, flyboard, chèo SUP và ván phản lực dọc bãi biển công viên Thùy Vân đã quy tụ gần 100 vận động viên chuyên nghiệp tham gia tranh tài và biểu diễn. Ảnh: TTXVN phát

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy, Thành phố vừa chính thức tổ chức khai mạc Chương trình Khai hội văn hóa - du lịch năm 2026 tại quảng Tam Thắng, phường Vũng Tàu. Đây cũng là sự kiện mở màn cho nhiều sự kiện văn hóa, du lịch Thành phố trong quý I và cả năm 2026. Dự kiến, ngành du lịch sẽ tổ chức đa dạng hoạt động để tiếp tục duy trì đà kích cầu thị trường sau Tết như Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12; Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 22; Lễ hội Sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3…