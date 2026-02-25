Lên Y Tý săn mây ở độ cao 2.000 mét

Nằm dưới dãy núi Nhìu Cồ San hùng vĩ, Y Tý hiện lên như một thế giới hoàn toàn tách biệt, du khách đến đây như đắm chìm trong khung cảnh mờ sương và biển mây bồng bềnh trải dài khắp núi rừng. Đặc biệt, đến đây các bạn trẻ có thể trốn khỏi nhịp sống ồn ào, hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp như giao hòa giữa đất trời trong biển mây trắng muốt.

Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi để "chạm tay vào mây", thoát khỏi nhịp sống ồn ào nơi phố thị, hành trình săn mây Y Tý chính là trải nghiệm không nên bỏ lỡ.

Từ những biển mây cuồn cuộn vào mỗi sớm mai đến bản làng thấp thoáng giữa tầng mây, tất cả tạo nên một bức tranh Tây Bắc hùng vĩ, nên thơ.



Du khách dậy từ sáng sớm để chọn các điểm ngắm lý tưởng và săn những đám mây đẹp.

Phần thưởng xứng đáng cho những người dậy sớm là ngắm nhìn biển mây với khung cảnh ngoạn mục như tranh vẽ.

Những đám mây nhanh chóng phủ kín cả dãy núi và thung lũng của bản làng Y Tý.

Buổi sáng thức dậy trong cái se lạnh của mùa đông, từ trong khu nghỉ dưỡng Bảo Khánh Village, du khách có thể chiêm ngưỡng những đám mây cuồn cuộn từ thung lũng xa xa ùn ùn kéo đến. Cả bản làng đồng bào Hà Nhì, Mông... thấp thoáng ít phút rồi chìm trong giữa biển mây, tất cả tạo nên một bức tranh Tây Bắc vừa hùng vĩ, vừa nên thơ.

Con đường từ chợ Y Tý vào bản Lao Chải quanh co, dốc cao, đôi khi khiến du khách phải “rùng mình” về độ nghiêng của chiếc xe như chực đổ. Thế nhưng, phần thưởng xứng đáng là những khung cảnh ngoạn mục như bước ra từ tranh vẽ. Không chỉ là thiên đường săn mây, bản Lao Chải còn là nơi sinh sống tập trung của đồng bào dân tộc Hà Nhì, sở hữu bản sắc văn hóa độc đáo và đậm đà, góp phần tạo nên vẻ đẹp hài hòa giữa thiên nhiên và con người của vùng đất biên cương này.

Thung lũng mây trắng muốt phủ kín bản làng Lao Chải, Y Tý.