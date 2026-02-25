Du lịch
Lên Y Tý săn mây ở độ cao 2.000 mét
Nằm ở độ cao trên 2.000 m so với mực nước biển, xã Y Tý, tỉnh Lào Cai đang là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước những ngày xuân Bính Ngọ 2026, nhờ điểm săn mây nổi tiếng nhất miền Bắc.
Nằm dưới dãy núi Nhìu Cồ San hùng vĩ, Y Tý hiện lên như một thế giới hoàn toàn tách biệt, du khách đến đây như đắm chìm trong khung cảnh mờ sương và biển mây bồng bềnh trải dài khắp núi rừng. Đặc biệt, đến đây các bạn trẻ có thể trốn khỏi nhịp sống ồn ào, hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp như giao hòa giữa đất trời trong biển mây trắng muốt.
Buổi sáng thức dậy trong cái se lạnh của mùa đông, từ trong khu nghỉ dưỡng Bảo Khánh Village, du khách có thể chiêm ngưỡng những đám mây cuồn cuộn từ thung lũng xa xa ùn ùn kéo đến. Cả bản làng đồng bào Hà Nhì, Mông... thấp thoáng ít phút rồi chìm trong giữa biển mây, tất cả tạo nên một bức tranh Tây Bắc vừa hùng vĩ, vừa nên thơ.
Con đường từ chợ Y Tý vào bản Lao Chải quanh co, dốc cao, đôi khi khiến du khách phải “rùng mình” về độ nghiêng của chiếc xe như chực đổ. Thế nhưng, phần thưởng xứng đáng là những khung cảnh ngoạn mục như bước ra từ tranh vẽ. Không chỉ là thiên đường săn mây, bản Lao Chải còn là nơi sinh sống tập trung của đồng bào dân tộc Hà Nhì, sở hữu bản sắc văn hóa độc đáo và đậm đà, góp phần tạo nên vẻ đẹp hài hòa giữa thiên nhiên và con người của vùng đất biên cương này.
Theo những người dân sống tại đây, trong ngày từ khoảng 5 giờ 30 phút đến 8 giờ sáng là thời điểm lý tưởng nhất để du khách có thể săn mây. Khi đó, không khí lạnh kết hợp độ ẩm cao tạo điều kiện lý tưởng để mây lững lờ trôi, tạo nên cảnh tượng ngoạn mục như thiên đường nơi hạ giới./.