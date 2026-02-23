Đầu năm đi hội Hương Sơn

23/02/2026

Khi những cơn mưa xuân mỏng nhẹ còn phảng phất trên những con thuyền lướt đi trong làn nước suối Yến, khi sắc hoa rừng vừa kịp “thức dậy” sau một mùa đông dài, thắng cảnh Hương Sơn (thường gọi là chùa Hương) lại bước vào mùa hội. Từ bao đời nay, hành trình du xuân đi lễ Phật ở Hương Sơn đã trở thành một nếp sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng quen thuộc của người dân khu vực phía Bắc để mở đầu cho một năm mới may mắn và bình an.

Những con thuyền trên dòng suối Yến đưa du khách bắt đầu chuyến du ngoạn về miền đất Phật.

Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Quần thể danh thắng Hương Sơn thuộc xã Hương Sơn, Hà Nội, cách trung tâm Thủ đô khoảng 60 km về phía Tây Nam, là một không gian văn hóa tâm linh đặc biệt, nơi thiên nhiên và tín ngưỡng hòa quyện với nhau tạo nên một không gian linh thiêng làm say đắm bao du khách trong và ngoài nước.

Dòng suối Yến đẹp mơ màng trong mùa hoa súng nở. Ảnh: Bá Ngọc

Du khách nước ngoài thích thú khi được di chuyển bằng thuyền hòa mình vào thiên nhiên trên dòng suối Yến.

Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Hương Sơn từ lâu được ví là “Nam thiên đệ nhất động”, một thắng tích nổi tiếng của đất Thăng Long, Hà Nội. Theo các thư tịch cổ, quần thể Hương Sơn gắn với hệ thống hang động tự nhiên được hình thành qua hàng triệu năm kiến tạo địa chất. Trên nền cảnh quan ấy, từ thế kỷ XVII – XVIII, cư dân địa phương đã dựng nên các công trình thờ tự, tạo thành một không gian Phật giáo mang đậm dấu ấn bản địa. Trung tâm của quần thể là động Hương Tích, nơi thờ Quan Thế Âm Bồ Tát, được coi là cõi Phật giữa trần gian.

Tương truyền, Quan Thế Âm đã tu hành đắc đạo tại động Hương Tích, vì thế nơi đây trở thành điểm đến linh thiêng, gửi gắm niềm tin, ước vọng của bao thế hệ. Dấu tích của lịch sử còn in đậm trên vách đá qua dòng chữ “Nam thiên đệ nhất động” do chúa Trịnh Sâm đề khắc năm 1770, như một minh chứng cho vẻ đẹp và giá trị đặc biệt của thắng cảnh này.

Dịch vụ cáp treo giúp du khách rút ngắn thời gian di chuyển lên động Hương Tích. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Mùa hoa gạo nở càng tôn lên vẻ đẹp của Chùa Hương. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Theo quan niệm của người Việt, đi lễ chùa đầu năm là một nét đẹp văn hóa lâu đời. Riêng với chùa Hương, hành trình lễ Phật còn mang ý nghĩa của một cuộc du xuân, nơi con người vừa chiêm bái chốn linh thiêng, vừa thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ. Mỗi bước chân lên động Hương Tích, mỗi nén hương dâng Phật là một lời cầu ước cho gia đình yên ấm, cho công việc hanh thông, cho tâm thế an nhiên trong suốt một năm dài phía trước.

Toàn cảnh chùa Thiên Trù giữa núi rừng Hương Sơn. Ảnh: Bá Ngọc