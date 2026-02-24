Du lịch
Du lịch tâm linh: "Thỏi nam châm" hút du khách đầu Xuân
Sự chuyển mình từ tư duy "đi lễ" sang "trải nghiệm văn hóa tâm linh" chất lượng cao, cùng công tác quản lý chuyên nghiệp tại các điểm di tích trọng điểm đã tạo nên hình ảnh Nghệ An ấn tượng hơn trong lòng du khách thập phương ngay từ những ngày khởi đầu năm Bính Ngọ.
Sức hút từ điểm đến văn hóa, tâm linh
Dịp Tết năm nay, thời tiết tại Nghệ An khá thuận lợi tạo điều kiện lý tưởng cho người dân, du khách du Xuân tham quan, chiêm bái và nguyện cầu những điều may mắn, tốt đẹp tại các điểm du lịch tâm linh và văn hóa - lịch sử.
Tại đền Ông Hoàng Mười (xã Hưng Nguyên) - một trong những điểm tâm linh nổi tiếng nhất khu vực, đã có gần 120.000 lượt người để cầu an, cầu lộc. Không chỉ khách trong tỉnh, đền Ông Hoàng Mười còn thu hút một lượng lớn khách ngoài tỉnh, chủ yếu là du khách đến từ các tỉnh phía Bắc.
Do ảnh hưởng của các cơn bão năm 2025, từ nguồn xã hội hóa, đền đã được trang bị lại hệ thống đèn led cả trong và ngoài tạo cảnh quan lung linh về đêm; đồng thời lợp lại toàn bộ ngói ở thượng, trung và hạ điện của đền. Anh Nguyễn Văn Sự, Ban Quản lý đền Ông Hoàng Mười chia sẻ: "Năm nay, nhờ sự chủ động trong phân luồng giao thông và sắp xếp khu vực hành lễ, dù lượng khách tăng đột biến nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Chúng tôi cũng đặc biệt chú trọng đến việc giữ gìn nét đẹp văn hóa, bài trừ các hoạt động mê tín dị đoan, đảm bảo mỗi du khách đến đây đều cảm nhận được sự thư thái và trang nghiêm".
Tương tự, tại đền Cờn (phường Quỳnh Mai) - nơi được mệnh danh là "nhất đền trong bốn đền linh" của xứ Nghệ, không khí lễ hội cũng náo nhiệt. Ban Quản lý đền Cờn cho biết, bên cạnh việc dâng hương cầu an, du khách rất hào hứng với các hoạt động diễn xướng dân gian và trò chơi truyền thống được tổ chức ngay tại khuôn viên đền.
Không chỉ dừng lại ở tâm linh, các điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn liền với thiên nhiên cũng ghi dấu ấn đậm nét trong lòng du khách. Xu hướng du lịch xanh, tìm về với bản làng đang trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình trẻ.
Khu du lịch sinh thái Hòn Mát, Do Luong Legend Camping & Resort hay Mường Lống Eco Garden đều ghi nhận lượng khách ổn định, dao động từ hàng trăm đến hàng nghìn lượt mỗi ngày. Đặc biệt, các điểm du lịch cộng đồng như: Bản Hoa Tiến, xã Quỳ Châu hay khu sinh thái Mường Thanh Greenland Diễn Lâm đã tạo nên một không gian trải nghiệm đa dạng, từ văn hóa ẩm thực miền núi đến các hoạt động vui chơi giải trí hiện đại.
Điểm đến an toàn, văn minh
Nghệ An là vùng đất có nhiều di tích lịch sử văn hóa gắn với hàng trăm di sản văn hóa vật thể là những đình, chùa, đền, miếu, danh lam thắng cảnh. Do đó, phát triển du lịch tâm linh đã được tỉnh xác định là một loại hình góp phần quan trọng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Để thu hút du khách nhằm phát triển du lịch tâm linh, thời gian qua, tỉnh đã dành nhiều nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa, tập trung bảo tồn, tôn tạo, phát huy hiệu quả giá trị văn hóa lịch sử các di tích, danh thắng trên địa bàn. Bên cạnh đó, địa phương chú trọng xây dựng tour, tuyến, điểm du lịch hợp lý, cải thiện hạ tầng giao thông dẫn vào các khu di tích; kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý, thực hiện văn minh lễ hội tại tất cả điểm du lịch, di tích, danh thắng trên địa bàn.
Tại các địa phương, nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân; các giải thể thao và trò chơi dân gian truyền thống được tổ chức, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đồng thời thúc đẩy các hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng và gia tăng lượng khách sử dụng các dịch vụ du lịch.
Một điểm đáng ghi nhận trong dịp Tết năm nay là toàn tỉnh Nghệ An không xảy ra vấn đề phức tạp về an ninh trật tự tại các khu, điểm du lịch. Công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh lễ hội được tăng cường; hoạt động kinh doanh dịch vụ, trông giữ phương tiện, niêm yết giá và bán đúng giá được kiểm soát hiệu quả.
Các địa phương chủ động xây dựng phương án phân luồng giao thông, bố trí lực lượng hướng dẫn, hỗ trợ du khách. Nhờ đó, dù lượng người tăng cao tại nhiều điểm tâm linh, tình trạng ùn tắc hay quá tải cục bộ hầu như không xảy ra. Tại các điểm đến, ý thức du khách ngày càng được nâng cao, hạn chế đốt vàng mã, giữ gìn vệ sinh môi trường và tôn trọng không gian di tích.
Khởi đầu rực rỡ trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ là động lực lớn để ngành du lịch Nghệ An tiếp tục bứt phá. Với chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, lấy du lịch tâm linh làm trọng tâm và du lịch sinh thái làm mũi nhọn, Nghệ An đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm du lịch của vùng Bắc Trung Bộ./.