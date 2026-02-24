Du lịch tâm linh: "Thỏi nam châm" hút du khách đầu Xuân

Sự chuyển mình từ tư duy "đi lễ" sang "trải nghiệm văn hóa tâm linh" chất lượng cao, cùng công tác quản lý chuyên nghiệp tại các điểm di tích trọng điểm đã tạo nên hình ảnh Nghệ An ấn tượng hơn trong lòng du khách thập phương ngay từ những ngày khởi đầu năm Bính Ngọ.

Sức hút từ điểm đến văn hóa, tâm linh

Dịp Tết năm nay, thời tiết tại Nghệ An khá thuận lợi tạo điều kiện lý tưởng cho người dân, du khách du Xuân tham quan, chiêm bái và nguyện cầu những điều may mắn, tốt đẹp tại các điểm du lịch tâm linh và văn hóa - lịch sử.

Tại đền Ông Hoàng Mười (xã Hưng Nguyên) - một trong những điểm tâm linh nổi tiếng nhất khu vực, đã có gần 120.000 lượt người để cầu an, cầu lộc. Không chỉ khách trong tỉnh, đền Ông Hoàng Mười còn thu hút một lượng lớn khách ngoài tỉnh, chủ yếu là du khách đến từ các tỉnh phía Bắc.

Du khách sử dụng bảng điện tử để tìm hiểu thông tin về di tích đền Ông Hoàng Mười tại Nghệ An. Ảnh: Bích Huệ/TTXVN Vượt hàng trăm cây số vào Nghệ An dâng hương tại đền Ông Hoàng Mười vào ngày mồng 6 Tết, với chị Hoàng Thu Lan (du khách Hà Nội) đã trở thành thông lệ. Đối với chị Lan và những người bạn của chị, đền Ông Hoàng Mười thực sự là điểm du lịch tâm linh lý tưởng, có phong cảnh đẹp, linh thiêng, người dân hồn hậu và mến khách. Điều đó đã tạo nên sức hút lớn đối với du khách gần, xa.

Do ảnh hưởng của các cơn bão năm 2025, từ nguồn xã hội hóa, đền đã được trang bị lại hệ thống đèn led cả trong và ngoài tạo cảnh quan lung linh về đêm; đồng thời lợp lại toàn bộ ngói ở thượng, trung và hạ điện của đền. Anh Nguyễn Văn Sự, Ban Quản lý đền Ông Hoàng Mười chia sẻ: "Năm nay, nhờ sự chủ động trong phân luồng giao thông và sắp xếp khu vực hành lễ, dù lượng khách tăng đột biến nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Chúng tôi cũng đặc biệt chú trọng đến việc giữ gìn nét đẹp văn hóa, bài trừ các hoạt động mê tín dị đoan, đảm bảo mỗi du khách đến đây đều cảm nhận được sự thư thái và trang nghiêm".

Tương tự, tại đền Cờn (phường Quỳnh Mai) - nơi được mệnh danh là "nhất đền trong bốn đền linh" của xứ Nghệ, không khí lễ hội cũng náo nhiệt. Ban Quản lý đền Cờn cho biết, bên cạnh việc dâng hương cầu an, du khách rất hào hứng với các hoạt động diễn xướng dân gian và trò chơi truyền thống được tổ chức ngay tại khuôn viên đền.

Đền Cờn tọa lạc bên dòng Mai Giang ở phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An được mệnh danh là nơi linh thiêng nhất trong thế giới tâm linh của người dân xứ Nghệ. Ảnh: Lao động Thủ đô Ngoài hai địa danh trên, các điểm di tích khác cũng ghi nhận lượng khách gia tăng như: Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ đón gần 50.000 lượt khách; Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên hơn 35.000 lượt khách và Đền thờ Hoàng đế Quang Trung thu hút 20.000 lượt người về nguồn… Hệ thống các đền, chùa như: Đền Quả Sơn, đền Bạch Mã, đền Nguyễn Xí, chùa Đại Tuệ, chùa Phúc Lạc... luôn tấp nập khách thập phương.

Không chỉ dừng lại ở tâm linh, các điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn liền với thiên nhiên cũng ghi dấu ấn đậm nét trong lòng du khách. Xu hướng du lịch xanh, tìm về với bản làng đang trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình trẻ.

Khu du lịch sinh thái Hòn Mát, Do Luong Legend Camping & Resort hay Mường Lống Eco Garden đều ghi nhận lượng khách ổn định, dao động từ hàng trăm đến hàng nghìn lượt mỗi ngày. Đặc biệt, các điểm du lịch cộng đồng như: Bản Hoa Tiến, xã Quỳ Châu hay khu sinh thái Mường Thanh Greenland Diễn Lâm đã tạo nên một không gian trải nghiệm đa dạng, từ văn hóa ẩm thực miền núi đến các hoạt động vui chơi giải trí hiện đại.

Điểm đến an toàn, văn minh

Nghệ An là vùng đất có nhiều di tích lịch sử văn hóa gắn với hàng trăm di sản văn hóa vật thể là những đình, chùa, đền, miếu, danh lam thắng cảnh. Do đó, phát triển du lịch tâm linh đã được tỉnh xác định là một loại hình góp phần quan trọng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Để thu hút du khách nhằm phát triển du lịch tâm linh, thời gian qua, tỉnh đã dành nhiều nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa, tập trung bảo tồn, tôn tạo, phát huy hiệu quả giá trị văn hóa lịch sử các di tích, danh thắng trên địa bàn. Bên cạnh đó, địa phương chú trọng xây dựng tour, tuyến, điểm du lịch hợp lý, cải thiện hạ tầng giao thông dẫn vào các khu di tích; kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý, thực hiện văn minh lễ hội tại tất cả điểm du lịch, di tích, danh thắng trên địa bàn.

Du khách check-in tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An). Ảnh: TTXVN phát Ông Trần Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An chia sẻ: "Ngay từ trước Tết, Sở đã ban hành các văn bản chỉ đạo quyết liệt nhằm bảo đảm môi trường du lịch an toàn, văn minh, không để xảy ra tình trạng "chặt chém", chèo kéo khách hay mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Chúng tôi đã thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý kịp thời mọi phản ánh của du khách. Sự kết hợp giữa giá trị di sản, cảnh quan thiên nhiên và công tác tổ chức bài bản đã góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, giàu trải nghiệm".

Tại các địa phương, nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân; các giải thể thao và trò chơi dân gian truyền thống được tổ chức, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đồng thời thúc đẩy các hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng và gia tăng lượng khách sử dụng các dịch vụ du lịch.

Một điểm đáng ghi nhận trong dịp Tết năm nay là toàn tỉnh Nghệ An không xảy ra vấn đề phức tạp về an ninh trật tự tại các khu, điểm du lịch. Công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh lễ hội được tăng cường; hoạt động kinh doanh dịch vụ, trông giữ phương tiện, niêm yết giá và bán đúng giá được kiểm soát hiệu quả.

Lễ hội đền Cờn được ví là một bảo tàng sống của dân tộc, nơi lưu giữ, bảo lưu các giá trị bản sắc văn hóa.

Các địa phương chủ động xây dựng phương án phân luồng giao thông, bố trí lực lượng hướng dẫn, hỗ trợ du khách. Nhờ đó, dù lượng người tăng cao tại nhiều điểm tâm linh, tình trạng ùn tắc hay quá tải cục bộ hầu như không xảy ra. Tại các điểm đến, ý thức du khách ngày càng được nâng cao, hạn chế đốt vàng mã, giữ gìn vệ sinh môi trường và tôn trọng không gian di tích.

Khởi đầu rực rỡ trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ là động lực lớn để ngành du lịch Nghệ An tiếp tục bứt phá. Với chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, lấy du lịch tâm linh làm trọng tâm và du lịch sinh thái làm mũi nhọn, Nghệ An đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm du lịch của vùng Bắc Trung Bộ./.