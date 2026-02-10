Đa dạng trải nghiệm tạo thương hiệu Du lịch Nghệ An

Giữ hồn cốt văn hóa

Du khách check-in tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An). Ảnh: TTXVN phát

Tại Nghệ An, hành trình “về nguồn” luôn là ưu tiên hàng đầu của nhân dân và du khách mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Đứng đầu trong danh sách các điểm đến văn hóa là Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, xã Kim Liên. Năm nay, công tác chuẩn bị đón khách đã được triển khai từ sớm với sự trang trọng và chu đáo nhất.



Ghi nhận tại khu di tích, hệ thống cờ Tổ quốc, cờ Đảng và cờ dây được bố trí hài hòa dọc các lối đi, tạo nên không gian rực rỡ nhưng vẫn giữ được vẻ trang nghiêm vốn có. Điểm nhấn mới mẻ của mùa xuân Bính Ngọ là hệ thống đèn lồng truyền thống sắc đỏ, vàng được treo dọc các lối đi và không gian sinh hoạt văn hóa, kết hợp với các tiểu cảnh check-in mang chủ đề Tết cổ truyền.



Ông Nguyễn Bảo Tuấn – Giám đốc Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên khẳng định: “Nhiệm vụ phục vụ nhân dân về dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong dịp đầu năm là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Chúng tôi đã hoàn thiện các hạng mục chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường và bố trí đội ngũ hướng dẫn viên phục vụ tận tình, nhằm đảm bảo mỗi du khách khi về thăm quê Bác đều cảm nhận được sự ấm áp, gần gũi và thiêng liêng”.



Không chỉ dừng lại ở du lịch tâm linh, các tổ hợp vui chơi giải trí, các điểm du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh cũng cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ. Tại Khu giải trí VinWonders Cửa Hội, phường Cửa Lò, không gian Tết được đầu tư bài bản với đại cảnh cây xuân khổng lồ cùng mô hình linh vật năm Bính Ngọ được thiết kế tinh xảo. Trong khi đó, Khu du lịch sinh thái Eo Gió lại tạo sức hút bằng sản phẩm “đường trượt cầu vồng” dài gần 50m, mang lại cảm giác mới lạ cho du khách ưa vận động.



Tại miền Tây xứ Nghệ, không khí đón Tết cũng không kém phần sôi động. Khu du lịch sinh thái Hòn Mát, xã Nghĩa Lộc đã phủ kín hơn 50 ha bằng các thảm hoa rực rỡ và lần đầu tiên ra mắt trò chơi “Ném còn đầu Xuân”.



Ông Đặng Trọng Tấn, Giám đốc Khu du lịch sinh thái Hòn Mát, chia sẻ: “Lấy cảm hứng từ lễ hội truyền thống của đồng bào Tày, Thái, Mường, chúng tôi làm mới trò chơi ném còn trong một không gian khoáng đạt hơn. Đây được kỳ vọng là trải nghiệm ‘phải thử’ để du khách tìm về những giá trị văn hóa bản địa đặc sắc trong những ngày đầu năm”.



“Chạm” vào văn hóa bản địa

Các cơ sở Homestay tại Nghệ An đã sẵn sàng để phục vụ du khách. Ảnh: TTXVN phát

Nắm bắt xu hướng du khách ngày càng ưa chuộng các không gian lưu trú gần gũi với thiên nhiên và gia đình, các cơ sở homestay tại Nghệ An cũng đã sẵn sàng nhập cuộc. Điển hình là Homestay Lâm Khang, nơi đã hoàn tất việc chỉnh trang hệ thống phòng nghỉ theo phong cách mộc mạc nhưng đầy đủ tiện nghi để đón khách lưu trú dài ngày.



Năm nay, Lâm Khang mang đến nét mới khi tập trung vào “du lịch trải nghiệm ẩm thực”. Du khách không chỉ đến để nghỉ ngơi mà còn được trực tiếp tham gia gói bánh chưng, chế biến các món ăn truyền thống của người dân xứ Nghệ và thưởng thức mâm cỗ Tết trong không khí đầm ấm. Đây chính là mảnh ghép quan trọng tạo nên sự đa dạng cho hệ sinh thái du lịch Nghệ An, đáp ứng nhu cầu của những nhóm khách gia đình muốn tìm về sự bình yên, tách biệt với ồn ào phố thị.



Khu du lịch Mường Lống Eco Garden, xã Mường Lống (Nghệ An) về đêm. Ảnh: TTXVN phát

Còn tại xã Mường Lống, những ngày đầu xuân ngập tràn trong sắc hoa. Giữa không khí se lạnh, mờ sương của núi đồi, những bản làng người Mông được tô điểm bởi những sắc màu rực rỡ của hoa đào, hoa mận, hoa cải tạo nên một Mường Lồng nên thơ, quyến rũ đặc trưng của vùng cao trong dịp Tết đến, Xuân về.



Chị Vi Thị Vân – Quản lý Khu du lịch Mường Lống Eco Garden cho biết: “Du khách đến đây không chỉ là du lịch mà còn trải nghiệm sống chậm và dần chạm văn hóa bản địa. Du khách được trải nghiệm du lịch sinh thái, săn mây, chữa lành, ngắm hoa, đi chợ phiên, trải nghiệm đời sống văn hóa người Mông…”.

Ẩm thực tại các homestay rất đa dạng và hấp dẫn du khách. Ảnh: TTXVN phát

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ được tổ chức theo hướng thiết thực, an toàn và đậm đà bản sắc dân tộc. Ngành Văn hóa tỉnh đã yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phục vụ khách du lịch, đồng thời tăng cường kiểm soát chất lượng dịch vụ, an ninh trật tự an toàn thực phẩm và niêm yết giá công khai tại các điểm đến.



Bà Nguyễn Thị Minh Hồng – Trưởng phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết: “Năm nay, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn đã có những ý tưởng và sản phẩm mới mẻ để thu hút du khách. Những nỗ lực chỉnh trang từ thành thị đến nông thôn, từ miền biển đến miền núi không chỉ nhằm làm đẹp không gian mà còn thể hiện tấm lòng hiếu khách của người dân xứ Nghệ, sẵn sàng đón chào một mùa xuân Bính Ngọ đầy khởi sắc”.



Việc đa dạng hóa các sản phẩm từ tour du lịch tâm linh, du lịch biển đến du lịch cộng đồng miền Tây được đánh giá là hướng đi đúng đắn để hiện thực hóa mục tiêu bứt phá doanh thu ngay từ quý I/2026.



Hiện, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và đang đẩy mạnh chuyển đổi số và truyền thông đa phương thức để quảng bá hình ảnh "Mùa xuân xứ Nghệ"; xây dựng các bản đồ du lịch số cập nhật lịch trình các lễ hội Xuân; sử dụng các KOLs, Travel Bloggers để lan tỏa vẻ đẹp của Mường Lống mờ sương hay sắc đào rừng miền Tây.



Cùng với đó, liên kết vùng và phát triển tour "Một hành trình - nhiều điểm đến"; xây dựng các tour liên kết giữa vùng biển (Cửa Lò) - tâm linh (Kim Liên) - sinh thái miền Tây (Nghĩa Đàn, Kỳ Sơn, Con Cuông) nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách./.

