Đa dạng các hoạt động khai hội Văn hóa-Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026

Nghi thức Khai hỏa Thần công. Ảnh: Huỳnh Sơn-TTXVN

Điểm nhấn của chương trình khai mạc là Nghi thức Khai hỏa Thần công. Tiếng pháo tái hiện trận chiến hào hùng tại Pháo đài Phước Thắng năm xưa, đồng thời là biểu tượng cho sự đột phá, khởi đầu một năm mới thịnh vượng cho ngành du lịch và kinh tế - xã hội. Cùng với đó là chương trình nghệ thuật đặc sắc với các màn biểu diễn múa trống, nghệ thuật Lân-Sư-Rồng, góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc và ý chí bảo vệ chủ quyền biển đảo.



Tiết mục Bính Ngọ khai niên tại sự kiện. Ảnh: Huỳnh Sơn-TTXVN

Song song đó, không gian lễ hội năm nay sôi động với màn trình diễn dù lượn ánh sáng do Liên đoàn Dù lượn và Diều bay Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Năm phương tiện bay có động cơ kết hợp đèn và pháo hoa tạo nên khung cảnh lộng lẫy trên bầu trời Quảng trường Tháp Tam Thắng. Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động thể thao trên biển như thuyền buồm Sailing, flyboard, chèo SUP và ván phản lực dọc bãi biển công viên Thùy Vân, phường Vũng Tàu đã khẳng định tiềm năng phát triển kinh tế biển và dịch vụ cao cấp của thành phố.



Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chương trình là nhịp cầu giao lưu để quảng bá hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh của thành phố đến du khách. Tiếng pháo khai hỏa là lời khẳng định về sức sống mãnh liệt, sự sáng tạo không ngừng của một thành phố năng động, nghĩa tình.



Theo bà Trần Thị Diệu Thúy, thông qua lễ hội, thành phố gửi gắm thông điệp "Giữ gìn bản sắc-Kiến tạo vận hội". Đây là sự khẳng định tinh thần phát triển bền vững dựa trên nền tảng giá trị truyền thống. Việc tôn vinh những bản sắc đặc trưng được hun đúc qua chiều dài lịch sử không chỉ dừng lại ở bảo tồn di sản mà còn chủ động chuyển hóa thành nguồn lực nội sinh cho sự phát triển. Ý nghĩa của chương trình chính là đề cao việc gìn giữ giá trị tinh hoa, đồng thời thể hiện khát vọng vươn mình, sẵn sàng đón nhận những vận hội mới của Thành phố Hồ Chí Minh.



Trong năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu định vị thương hiệu du lịch ấn tượng, thân thiện và an toàn. Sự kiện lần này góp phần kết nối các di sản và điểm đến nổi tiếng như Dinh Độc Lập, Chợ Bến Thành, Địa đạo Củ Chi đến hệ sinh thái du lịch biển tại Vũng Tàu, Hồ Tràm, Long Hải, Côn Đảo cùng các khu danh thắng như Khu du lịch Đại Nam, Hồ Dầu Tiếng để nhân dân và du khách khám phá, trải nghiệm.



Chuỗi hoạt động thể thao trên biển như thuyền buồm Sailing, flyboard, chèo SUP và ván phản lực dọc bãi biển công viên Thùy Vân đã quy tụ gần 100 vận động viên chuyên nghiệp tham gia tranh tài và biểu diễn. Ảnh: TTXVN phát

Sau lễ khai hội, thành phố tiếp tục duy trì và mở rộng nhiều hoạt động văn hóa, giải trí thiết thực như Lễ hội Áo dài, Lễ hội "Non sông liền một dải" nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, Lễ hội Ánh sáng Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh cùng các liên hoan nhạc kèn và múa rối.

Mãn nhãn các hoạt động thể thao nước tại khu vực Quãng trường Tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Việc duy trì nhịp sống lễ hội sau Tết không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần cộng đồng mà còn thúc đẩy tăng trưởng du lịch, giúp thành phố luôn năng động và giàu bản sắc; đồng thời thành phố phát triển các tuyến du lịch liên vùng với các điểm đến nổi bật tạo thành một chuỗi trải nghiệm hoàn chỉnh từ thành thị năng động đến nghỉ dưỡng biển, nông thôn xanh và sinh thái đa dạng. Tất cả các hoạt động trên hướng đến việc tạo ra sản phẩm mới, những trải nghiệm khó quên để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Năm 2026, ngành du lịch thành phố phấn đấu đạt 11 triệu lượt khách quốc tế và 50 triệu lượt khách nội địa./.