Du lịch
Du khách "lạc lối" trong sắc hoa xuân cao nguyên trắng Bắc Hà
Những ngày đầu Xuân mới Bính Ngọ 2026, du khách trong và ngoài nước đã tìm đến Lào Cai, nơi có nhiều danh thắng nổi tiếng như cao nguyên trắng Bắc Hà, Sa Pa, Y Tý... không chỉ để nghỉ dưỡng, mà còn được hòa mình vào không khí trong lành của những sắc hoa đào, hoa cải, hoa lê nở rộ trên những triền đồi.
Dọc đường lên cao nguyên trắng Bắc Hà, Y Tý, Lũng Pô, sắc hoa đào nở rộ; những bản làng yên bình với thiên nhiên trong lành và nhiều nét văn hóa dân tộc đặc sắc là lựa chọn lý tưởng dành cho du khách dịp đầu năm mới.
Thời điểm này, các bản làng của Lào Cai đẹp như một bức tranh, thời tiết nắng vàng. Dạo quanh cao nguyên trắng Bắc Hà, không khó để bắt gặp từng đoàn khách du lịch check-in trong các vườn cải vàng, mận trắng, anh đào và hoa đào Tây Bắc.
Nếu lên Bắc Hà, du khách đừng bỏ lỡ cơ hội vào nghỉ chân tại homestay và thung lũng hoa để được đắm chìm trong vườn hoa đầy màu sắc và thưởng thức những món ăn địa phương.
Chị Thanh Vân đến từ Hà Nội cho biết: "Tôi đã có 2 ngày ở đây và có những trải nghiệm thú vị như: Đi bộ, đến Trung tâm rau và hoa Bắc Hà, tắm lá thuốc của người Dao đỏ, thưởng thức ẩm thực dân tộc... Chuyến đi mang lại cho tôi và gia đình nhiều ấn tượng tốt".
Theo ghi nhận, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhiều khách sạn, nhà nghỉ, homestay tại Bắc Hà kín khách, một số hộ tỷ lệ đặt phòng trên 90%. Xác định được nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng và trải nghiệm các dịch vụ của du khách trong dịp Tết tăng cao, các cơ sở dịch vụ, lưu trú cũng tăng cường nâng cấp dịch vụ.
Khi đến cao nguyên trắng Bắc Hà du khách có thể vi vu khám phá thung lũng hoa Bắc Hà, đặc biệt là mùa Xuân Bính Ngọ, nơi đây sở hữu màu sắc và vẻ đẹp độc đáo riêng biệt của các loài hoa. Cảnh sắc Bắc Hà rực rỡ với mùa hoa anh đào, mận trắng, cải vàng… Đây cũng là thời gian thường diễn ra các lễ hội nhộn nhịp của đồng bào dân tộc, cho phép khách du lịch trải nghiệm đời sống văn hóa đặc sắc tại cao nguyên trắng.
Đến với thung lũng hoa Bắc Hà, bạn sẽ được khám phá hàng trăm gốc hoa khoe sắc rực rỡ. Nổi bật trong số đó là những loài hoa mang đậm nét đặc trưng của Tây Bắc như: Hoa lê, hoa mận, hoa đào…
Chủ cơ sở Viena homestay Bắc Hà chia sẻ: Thời điểm những ngày đầu năm mới Tết Nguyên đán, lượng khách đến với Bắc Hà trải nghiệm các dịch vụ tăng từ 30 - 50%. Để đáp ứng nhu cầu của du khách, Viena homestay Bắc Hà đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ đội ngũ nhân viên đến cơ sở vật chất, nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ, đáp ứng được tốt nhất các dịch vụ ăn uống, nghỉ dưỡng tại đây.
Để tăng trải nghiệm cho du khách, ngoài dịch vụ ẩm thực, nghỉ dưỡng, một số cơ sở cũng tổ chức các hoạt động như chương trình văn hóa văn nghệ, đốt lửa trại giúp du khách thêm hiểu biết về văn hóa, con người vùng cao./.