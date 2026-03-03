5 điểm du Xuân thưởng hội không thể bỏ lỡ, có công nghệ số đồng hành

Đặc biệt, việc Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO chính thức ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới đã tạo nên sức hút mạnh mẽ chưa từng có, khiến mùa hành hương và trẩy hội năm nay trở nên "nóng" hơn bao giờ hết.

Tuy mùa lễ hội 2026 vẫn giữ trọn không khí truyền thống, nhưng phía sau sự rộn ràng quen thuộc là một thay đổi đáng chú ý: công nghệ số đang âm thầm góp phần làm cho hành trình du Xuân trở nên nhẹ nhàng và chủ động hơn.

Dưới đây là 5 điểm du Xuân - thưởng hội nổi bật, nơi chuyển đổi số góp phần làm mới trải nghiệm đầu năm.

Yên Tử - Hành hương thời công nghệ

Sau khi quần thể di tích được UNESCO ghi danh Di sản thế giới, Yên Tử bước vào mùa lễ hội với sức hút đặc biệt. Lượng du khách tăng cao nhưng cảnh chen lấn, xếp hàng kéo dài đã không còn gay gắt như trước.

Nghi lễ dâng lễ vật và thỉnh kiệu trong Lễ khai hội Xuân Yên Tử năm 2026, tái hiện nét đẹp văn hóa truyền thống của Thiền phái Trúc Lâm. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN

Năm nay, hệ thống vé điện tử và check-in bằng mã QR giúp rút ngắn thời gian chờ đợi. Du khách có thể theo dõi mật độ người theo từng khung giờ ngay trên ệ thống AI để lựa chọn thời điểm leo núi phù hợp. Dữ liệu thời gian thực và các ứng dụng cảnh báo giao thông giúp hành trình lên non thiêng trở nên chủ động hơn, giảm bớt áp lực tại ga cáp treo và các điểm tập trung đông người.

Công nghệ ở đây không làm mất đi vẻ tĩnh lặng của chốn thiền môn, mà góp phần giữ cho trải nghiệm hành hương trọn vẹn hơn.

Toàn cảnh lễ khai hội Xuân Yên Tử năm 2026. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN

Chùa Hương - Lễ hội truyền thống trong diện mạo mới

Tháng Ba cũng là thời điểm đẹp nhất để về Chùa Hương, khi nước suối Yến trong xanh và hoa rừng bắt đầu nở dọc triền núi. Lễ hội kéo dài nhiều tháng này vốn nổi tiếng đông đúc, song năm 2026 ghi nhận những chuyển biến rõ rệt trong cách tổ chức. Vé thuyền điện tử được đưa vào thử nghiệm, giúp quản lý lượng khách minh bạch và khoa học hơn.

Hàng vạn chiếc đò phục vụ du khách đến Chùa Hương. Ảnh: Trần Việt/TTXVN Dữ liệu thời gian thực hỗ trợ phân luồng tại các điểm tập trung như động Hương Tích, trong khi hệ thống camera AI giám sát giúp giảm tình trạng ùn tắc. Nhờ vậy, hành trình vãn cảnh và chiêm bái trở nên trật tự, an toàn và bớt căng thẳng hơn so với nhiều mùa trước.

Du khách dâng hương tại chùa Hương Tích. Ảnh: Công Tường/TTXVN Hội Lim - Quan họ lan tỏa trong không gian số

Không chỉ các lễ hội tâm linh, những lễ hội văn hóa truyền thống cũng đang bắt nhịp chuyển đổi số. Hội Lim năm nay vẫn vang lên những làn điệu quan họ mượt mà giữa không gian làng cổ Kinh Bắc, nhưng đồng thời các tiết mục cũng được phát trực tiếp trên nền tảng số để khán giả ở xa có thể theo dõi.

Đông đảo du khách đến Hội Lim nghe Quan họ. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

Sân khấu được bố trí phân tán nhằm giảm tập trung đông người, tạo không gian thưởng thức thoải mái hơn. Hình ảnh liền anh liền chị trong trang phục truyền thống xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, giúp nghệ thuật quan họ tiếp cận lớp khán giả trẻ theo cách tự nhiên và sinh động.

Các liền anh, liền chị Quan họ hát thuyền tại hội Lim. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN Lễ hội Việt - Nhật - Lễ hội đô thị ứng dụng AI

Nếu miền Bắc sôi động với không gian hành hương đầu Xuân, thì TP.HCM lại rực rỡ sắc màu tại Lễ hội Việt - Nhật. Sự kiện này gây ấn tượng không chỉ bởi các hoạt động giao lưu văn hóa, ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật, mà còn bởi việc ứng dụng công nghệ trong tổ chức.

Du khách có thể sử dụng nền tảng số để xem lịch trình, nhận gợi ý tham quan theo sở thích và cập nhật thông tin theo thời gian thực. Công nghệ giúp tối ưu hóa trải nghiệm tại một lễ hội đông người, đồng thời thể hiện xu hướng tổ chức sự kiện hiện đại trong môi trường đô thị.

Núi Bà Đen - Xu hướng hành hương thông minh

Tại phía Nam, Núi Bà Đen tiếp tục là điểm đến thu hút đông đảo du khách kết hợp đi lễ và khám phá thiên nhiên.

Hệ thống cáp treo cho phép đặt vé trực tuyến, quản lý lưu lượng theo khung giờ và cập nhật thông tin thời tiết trước chuyến đi. Người trẻ ngày càng ưa chuộng cách hành hương chủ động, kiểm tra trước tình trạng giao thông và mật độ khách thay vì di chuyển theo thói quen.

Công nghệ trở thành công cụ hỗ trợ để mỗi chuyến đi không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là trải nghiệm thư giãn và tái tạo năng lượng.

Cụm công trình tâm linh tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen (Tây Ninh). Ảnh: Minh Phú/TTXVN

Khi công nghệ trở thành nền tảng cho mùa lễ hội văn minh

Điểm chung dễ nhận thấy trong mùa du xuân năm nay là sự hiện diện ngày càng rõ rệt của chuyển đổi số. Vé điện tử, mã QR, dữ liệu thời gian thực và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang góp phần thay đổi cách quản lý và tham gia lễ hội. Những giải pháp này không làm phai nhạt bản sắc truyền thống, mà trái lại giúp giảm tải áp lực, nâng cao an toàn và tạo điều kiện để du khách tập trung vào giá trị tinh thần.

Giữa khói trầm và sắc xuân, công nghệ không lấn át nghi lễ cổ truyền. Nó lặng lẽ đóng vai trò như một “hạ tầng mềm”, giúp mùa lễ hội 2026 diễn ra văn minh, trật tự và trọn vẹn hơn. Và vì thế, du xuân - thưởng hội hôm nay không chỉ là hành trình về với cội nguồn, mà còn là trải nghiệm của một thời đại số đang đồng hành cùng văn hóa truyền thống./.