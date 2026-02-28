Lan tỏa những giá trị của di sản thế giới tới người dân, du khách

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng và nhân dân tham quan trưng bày sách, tư liệu về di sản. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN



Với 100 hình ảnh tiêu biểu, đặc sắc, trưng bày giới thiệu tới người dân địa phương và du khách những góc nhìn mới, khoảnh khắc đẹp, ấn tượng được lựa chọn từ chính đời sống của di tích: cảnh quan, nghi lễ, lễ hội, trò chơi dân gian, các hoạt động tiêu biểu cùng vẻ đẹp tự nhiên về cảnh quan, kiến trúc và những phút lắng đọng của du khách khi tham quan.

Người dân tham quan trưng bày sách, tư liệu về di sản tại Ngày hội sách. Ảnh: Mạnh Minh – TTXVN

Phần 1 với chủ đề “Những khoảnh khắc tiêu biểu của di sản” giới thiệu cảnh quan, lễ hội, lịch sử - văn hóa của quần thể di tích qua 5 nội dung: Côn Sơn - Tinh hoa hội tụ; Kiếp Bạc - Hào khí Đông A, uy linh ngàn đời; Thanh Mai - Giác ngộ và lan tỏa; Kính Chủ - Bảo tàng tư liệu đá; Nhẫm Dương - Dấu ấn thời tiền sử.

Phần 2 “Khoảnh khắc Côn Sơn tỏa sáng Di sản thế giới” mang đến những góc nhìn đặc sắc về di tích, lễ hội và giá trị nổi bật toàn cầu của 5 điểm di tích. Mỗi chủ đề là một hành trình đưa người xem qua các không gian văn hóa, các lớp trầm tích lịch sử để cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp của thiên nhiên, kiến trúc và đời sống tín ngưỡng. Từ tinh hoa hội tụ tại Côn Sơn, hào khí Đông A và uy linh của Trần Hưng Đạo nơi đất thiêng Kiếp Bạc; mạch nguồn Phật giáo Trúc Lâm lan tỏa qua dấu ấn hành đạo của Pháp Loa tại chùa Thanh Mai; đến tư tưởng của các bậc đế vương, danh nhân được khắc ghi vào đá núi Kính Chủ. Cùng với đó là những dấu tích tiền sử quý giá, minh chứng cho quá trình cư trú, phát triển sớm của loài người trên mảnh đất này.

Trưng bày cũng giới thiệu kết quả của hành trình sau 13 năm nỗ lực bền bỉ với sự phối hợp chặt chẽ của 3 địa phương: Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh đến thời điểm ngày 12/7/2025, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa thế giới.

Trưng bày không chỉ khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể di tích và danh thắng mà còn là lời tri ân gửi các bậc tiền nhân đã dày công vun đắp tạo nên các di sản, giúp du khách thêm hiểu, yêu mến, trân trọng và chung tay gìn giữ, bảo vệ, phát huy giá trị kho tàng di sản văn hóa của dân tộc.

Cùng ngày, tại không gian di sản thế giới Côn Sơn, Thư viện thành phố Hải Phòng tổ chức Ngày hội sách Di sản với chủ đề “Sách - Di sản - Kết nối tri thức và tương lai”, giới thiệu gần 2.000 tư liệu, ấn phẩm, tài liệu số hóa. Ngày hội tập trung giới thiệu tinh hoa Thiền phái Trúc Lâm gắn với ba vị Tổ: Trần Nhân Tông, Pháp Loa và Huyền Quang; cùng các tư liệu về danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm - một nhà giáo, nhà tư tưởng, nhà tiên tri lỗi lạc, một nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất thế kỷ XVI.

Theo bà Nguyễn Thị Giang Thanh, Giám đốc Thư viện thành phố Hải Phòng, một điểm nhấn của không gian trưng bày là triển lãm báo Xuân của 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, kết hợp phương pháp đọc truyền thống với công nghệ số. Du khách tham gia Ngày hội sách được trải nghiệm các hoạt động như đọc để kết nối, giao lưu tìm hiểu kiến thức, thi tìm hiểu về di sản Hải Phòng qua từng trang sách; được tặng thẻ thư viện miễn phí và nhiều đầu sách giá trị.

Việc lần đầu tổ chức Ngày hội sách Di sản là bước đi đổi mới trong tiếp cận, phát huy giá trị di sản, đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng thông qua con đường tri thức. Hoạt động góp phần giới thiệu có hệ thống các giá trị lịch sử, văn hóa, tư tưởng gắn với Côn Sơn - Kiếp Bạc và Thiền phái Trúc Lâm; qua đó nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, xây dựng văn hóa đọc gắn với trải nghiệm di sản, hướng tới bảo tồn và phát huy giá trị di sản một cách bền vững./.