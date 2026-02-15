“Bảo tàng” gỗ lũa giữa dòng sông Tiền

Bức tranh gỗ lũa khổng lồ dài gần 25 m, nặng khoảng 20 tấn, được xem là một trong những tác phẩm công phu bậc nhất Việt Nam. Ảnh: Thanh Sang-TTXVN



*Người nhặt “ký ức” của dòng sông



Hơn hai thập kỷ trước, ông Nghỉ cùng người dân trên Cù Lao Giêng thường lặn xuống sông Tiền, trục vớt những thân cây gãy đổ mắc kẹt dưới lòng sông để khơi thông dòng chảy, bảo đảm an toàn cho tàu bè qua lại. Trong làn nước đục màu phù sa, ông để ý đến những thân cây gỗ lớn bị bào mòn theo năm tháng, chỉ còn lại phần lõi rắn chắc, với những đường vân xoắn lượn kỳ lạ.



“Mỗi khúc gỗ như mang một hình hài riêng. Có khúc cong cong nhìn giống con rồng, có khúc giống hình cánh chim hay dáng người đang đứng”, ông Nghỉ nhớ lại. Ban đầu, ông chỉ giữ lại vài thân gỗ vì thấy đẹp và tiếc khi chúng bị tận dụng làm than, củi đốt. Càng trục vớt, ông càng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp tự nhiên của những thân gỗ. Số gỗ lũa đưa lên bờ ngày một nhiều, niềm say mê cũng theo đó lớn dần.



Ông Nghỉ cho biết, gỗ lũa là phần lõi của những thân cây lớn bị cuốn trôi, ngâm mình trong nước hàng chục năm, thậm chí lâu hơn. Qua thời gian, lớp vỏ mục rữa dần, chỉ còn lại phần lõi cứng chắc với hình thù tự nhiên không trùng lặp. Chính sự “độc bản” ấy khiến ông Nghỉ không xem chúng chỉ là những khúc gỗ vô tri, mà là dấu tích của thời gian, là “ký ức” của dòng sông còn được lưu giữ.



Khi bộ sưu tập dần tăng lên đến hàng trăm thân. Ông Nghỉ bắt đầu nghĩ đến việc sắp đặt, kết nối chúng trong một không gian chung thay vì để nằm rải rác, phơi nắng mưa hoặc bị tận dụng làm chất đốt.



