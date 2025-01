Việt Nam - thiên đường ẩm thực đường phố

Ẩm thực đường phố Việt Nam nổi tiếng thế giới với giá cả bình dân, không gian thưởng thức gần gũi, thân thiện và đặc biệt là sự tươi ngon, tinh tế, hấp dẫn, phong phú, đa dạng cả về nguyên liệu, hương vị lẫn hình thức... nên nhiều nhân vật nổi tiếng trên thế giới như cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, cựu Thủ tướng Australia Malcom Turnbull, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và cả những đầu bếp lừng danh như Anthony Bourdain (Mỹ), Gordon Ramsay (Anh), Jamie Oliver (Anh)… đều đã dành nhiều lời ngợi khen đặc biệt.

Ẩm thực đường phố Hà Nội từ lâu đã nổi tiếng đối với đông đảo du khách trong và ngoài nước bởi không chỉ có nhiều món ăn ngon, hấp dẫn mà còn nhờ có không gian thưởng thức vô cùng thú vị ít nơi nào có được với những hàng quán bình dân, thân thiện, gần gũi ở khắp các vỉa hè, ngõ nhỏ nằm giữa 36 phố phường cổ kính tấp nập người qua lại.

Nhiều tờ báo và trang tin tức nổi tiếng thế giới như CNN, New York Times, The Guardian, National Geographic cũng đã nhiều lần bình chọn, tôn vinh các món ăn Hà Nội, đặc biệt phở, một món ăn nổi tiếng ra đời vào đầu thế kỉ XX và từng được người Hà Nội gánh đi bán rong khắp các phố phường.

Ngày nay, để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và trật tự đường phố, việc gánh phở đi bán rong ở Hà Nội như ngày xưa hầu như không còn mà thay vào đó người ta mở nhiều hàng phở đường phố. Có thể kể đến nhiều cái tên phở đường phố nổi tiếng ở Hà Nội hiện nay như: phở Lý Quốc Sư, phở Bát Đàn, phở Thìn, phở Tư Lùn… Tại Hà Nội, phở được bán khắp nơi và có suốt ngày. Với giá khoảng vài chục nghìn đồng (chừng 2 đến 3 USD) là du khách đã có thể vừa được thưởng thức một bát phở tuyệt ngon, nóng hổi, thơm lừng vừa có cơ hội được ngắm nhìn cuộc sống trên đường phố Hà Nội đầy sôi động và thú vị đang diễn ra ở ngay trước mắt.

Nếu phở là món ăn được xem “quốc hồn quốc túy” thì bún chả và nem rán cũng là hai món ăn nổi tiếng của Hà Nội, đặc biệt chúng càng trở nên nổi tiếng hơn khi được cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và cố đầu bếp lừng danh thế giới Anthony Bourdain lựa chọn để cùng nhau thưởng thức trong một quán nhỏ bình dân khi đến Hà Nội.

Bún chả là món mà người ta có thể ăn vào bất cứ thời gian nào và cũng không khó lắm để tìm được một quán bún chả trong ngõ ngách, trên vỉa hè ở Hà Nội. Hương vị của bún chả hấp dẫn bởi những miếng chả nướng được tẩm ướp đậm đà đem nướng nóng hổi rồi ăn kèm với thứ nước chấm chua ngọt hài hòa có vài miếng đu đủ, cà rốt thái mỏng giòn tan.

Ngoài những món ăn đường phố nổi tiếng trên, Hà Nội còn rất nhiều món ngon hấp dẫn và giá bình dân khác như: xôi, bánh mì, bánh giò, bánh gối, bánh cuốn, bánh tôm, bún ốc, bún thang, bún riêu, bún mọc, bún đậu mắm tôm, cháo sườn, cà phê trứng... Ví như chỉ cần khoảng 20.000 đồng, tức chỉ khoảng 1 USD, bạn đã có một bữa ăn ngon và khá no với chiếc bánh mì đủ các loại nhân tươi ngon tùy chọn khác nhau như: pate, trứng, thịt lợn, thịt gà, xá xíu… bán ở những quầy bánh mì trên khắp các đường phố Thủ đô.

Ẩm thực đường phố không chỉ là đồ ăn, cách ăn, nơi ăn mà còn là nơi du khách có thể khám phá ra vô vàn điều bất ngờ thú vị về đời sống, văn hóa, tính cách cũng như phong tục, tập quán của người Hà Nội nói riêng và người Việt Nam nói chung. Vì vậy, rất nhiều du khách nước ngoài đến Hà Nội đã rất hào hứng tìm đến với ẩm thực đường phố như một cách để thâm nhập nhanh nhất vào đời sống đầy thú vị của Thủ đô nghìn năm tuổi này.

Quầy bán nước mót, một thức uống giải khát tươi mát của Hội An được chế biến từ nhiều loại thảo mộc. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Theo các nhà nghiên cứu, trong kho tàng ẩm thực Việt có khoảng 1.700 món thì Huế chiếm đến hơn 1.300 món. Ẩm thực đường phố Huế vốn bắt nguồn từ ẩm thực dân gian nên hương vị cũng đậm chất Huế, đó là thiên về sự đậm đà, màu sắc, cay, nóng. Có thể kể đến những món nổi tiếng như: bún bò Huế, cơm hến, nem lụi, bún mắm nêm, bún thịt nướng, bánh canh, chè bột lọc, chè hạt sen, chè đậu ngự, chè đậu ván, bánh bèo, bánh lọc, bánh nậm…



Tuy là ẩm thực đường phố nhưng do có sự ảnh hưởng ít nhiều của văn hóa ẩm thực cung đình nên các món ăn Huế được chế biến và trình bày tinh tế, bắt mắt với màu sắc đẹp, lượng thức ăn vừa phải, nếu không nói là hơi ít, nhằm thể hiện tính tao nhã, ăn để thưởng thức chứ không chuộng no. Nói đến ẩm thực đường phố Huế không thể không nói đến “Bún bò Huế”, một món ăn trứ danh với nước dùng ngọt đậm đà vị xương heo, bò, thoảng thơm mùi sả, mùi mắm ruốc, cay xè của ớt, ngọt lừ của miếng thịt bò thái to bản và béo ngậy của khoanh chân giò lợn ninh vừa chín tới. Đi cùng với đó là các thứ rau sống ăn kèm gồm xà lách, giá sống, hoa chuối thái rối và các loại rau thơm, chanh, ớt…. đầy màu sắc và tươi mát.

Món “súp ngon nhất thế giới” mà Anthony Bourdain đã phải thốt lên khi lần đầu tiên được thưởng thức chính là bún bò Huế.

Ảnh: Báo ảnh Việt Nam

Chẳng thế mà Anthony Bourdain trong một lần đến Huế để thực hiện loạt phim nổi tiếng về ẩm thực "Anthony Bourdain: Parts Unknown" để phát trên kênh CNN đã phải thốt lên rằng: "Bún bò Huế là món súp ngon nhất thế giới mà tôi từng thưởng thức!". Và ngay từ những lời giới thiệu đầu tiên của bộ phim này, CNN cũng không ngần ngại nói: "Nếu từng đến Huế, miền Trung Việt Nam mà không ghé chân vào chợ Đông Ba thưởng thức món Bún bò Huế thì quả thật là một sự đáng tiếc vô cùng. Một món ăn ngon với thịt lợn và xương bò".

Năm 2023, Huế được xếp thứ 28 trong bảng xếp hạng "100 thành phố có đồ ăn ngon nhất thế giới” (100 Best Food Cities in the World) của Taste Atlas, trang thông tin chuyên về ẩm thực nổi tiếng thế giới, trong đó có những món ăn đường phố nổi tiếng được nhắc đến đầu tiên như: bún bò, bánh lọc, cơm hến, nem lụi, chè, bánh nậm…

Một gánh hàng rong chuyên bán các loại bánh bèo, nậm, lọc, ít… quen thuộc trên đường phố ở Huế. Ảnh: VNP

Ngoài Huế các địa phương khác ở miền Trung như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa... cũng có ẩm thực đường phố rất phong phú và đa dạng. Có thể kể đến nhiều món ngon nổi tiếng như: mì Quảng, cao lầu, bún cá, bánh mì, bánh xèo, cơm gà, bánh hỏi...

Nếu như ẩm thực Hà Nội, Huế mang tính tinh tế, đại diện cho ẩm thực miền Bắc và miền Trung thì ẩm thực Sài Gòn - Tp. Hồ Chí Minh chính là tinh hoa ẩm thực đất phương Nam với phong cách ẩm thực dân dã, gần gũi với đời sống.

Ví dụ như món cơm tấm vốn khởi nguồn từ món ăn chế biến từ thứ gạo xấu, gạo bị vỡ, vụn của người lao động nghèo. Về sau, nhận thấy cơm được nấu từ những hạt gạo tấm nhỏ vụn này lại rất dễ ăn, kết hợp được với rất nhiều món ăn đi kèm, nên theo thời gian nó đã được nâng tầm lên thành một món ăn phổ biến với rất nhiều biến tấu, nhiều công thức khác nhau. Ngày nay, để có gạo tấm ngon thì người ta phải lựa chọn giống gạo tấm ngon làm nguyên liệu nấu cơm, chứ không còn phải tận dụng những hạt tấm vụn vỡ để nấu ăn như lúc ban đầu. Bên cạnh đó, các loại thức ăn đi kèm cũng phong phú, hấp dẫn hơn xưa rất nhiều như: sườn heo nướng, chả trứng, da heo thái sợi, trứng ốp la, trứng chiên, rau củ muối chua… cộng với chén nước chấm ngon, một chén canh và ngồi thưởng thức trên hè phố nhộn nhịp, bên cạnh là lò nướng sườn heo tỏa khói thơm nức đã trở thành hình ảnh đặc trưng của món ăn bình dân và phổ biến ở Sài Gòn.

Ngày nay, cơm tấm không chỉ là một món ăn bình dân, mà còn được nâng lên thành món ngon đặc sản trong nhiều nhà hàng, khách sạn nhằm phục vụ đa dạng nhu cầu của thực khách. Nhiều quán cơm tấm mang thương hiệu nổi tiếng ở Sài Gòn đã trở thành điểm hẹn ẩm thực không thể bỏ qua đối với du khách như: Cơm tấm Phúc Lộc Thọ, cơm tấm sườn Ba Cường, cơm tấm Mộc, cơm tấm Cali (đều thuộc trung tâm Quận 1), cơm tấm Nguyễn Văn Cừ (Quận 5), cơm tấm 3 Ghiền (Quận 3), cơm tấm Bãi rác Sài Gòn (Quận 4)…

Ngoài cơm tấm, bánh xèo cũng là món ăn nổi tiếng của vùng đất này. Cách làm bánh xèo khá đơn giản. Đó là đổ một lượng bột gạo pha loãng vào trong chảo dầu nóng để tạo thành một chiếc vỏ bánh hình tròn, mỏng, sau đó cho thêm các phần nhân gồm giá đỗ, thịt heo, tôm... lên trên rồi rán giòn. Bánh lúc rán phát ra tiếng kêu “xèo xèo” rất vui tai nên có lẽ vì thế mà bánh có tên là bánh xèo. Bánh xèo nóng hổi ăn kèm cùng rau sống và nước mắm tỏi ớt đậm đà sẽ có vị béo ngậy, giòn tan rất hấp dẫn./.

Bài: Ngân Hà, Thanh Hòa, Thông Thiện, Sơn Nghĩa - Ảnh: Báo ảnh Việt Nam