Top những không gian và điểm đến du Xuân tại Hà Nội dịp Tết Bính Ngọ

Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón khách từ mùng Một Tết

Xin chữ đầu năm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Mỗi độ Tết đến, không gian Văn Miếu - Quốc Tử Giám lại trở thành điểm hẹn văn hóa đặc biệt của người dân Thủ đô và du khách bốn phương. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhằm đáp ứng nhu cầu du Xuân của du khách trong và ngoài nước, Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẽ đóng cửa từ 12 giờ ngày 16/2 (ngày 29 Tết) và mở cửa trở lại từ ngày 17/2 (Mùng 1 Tết). Thời gian mở cửa hằng ngày duy trì từ 7 giờ 30 đến 18 giờ, tạo điều kiện thuận lợi để du khách tham quan, chiêm bái và tham gia các hoạt động văn hóa đặc sắc tại một trong những di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu của Thủ đô.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động Tết tại Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám là Hội chữ Xuân - sự kiện văn hóa thu hút đông đảo người dân, du khách mỗi dịp đầu năm mới. Trong các ngày diễn ra Hội chữ Xuân, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật sẽ được tổ chức tại khu Nội tự, Hồ Văn và Vườn Giám.

Tại đây, du khách có cơ hội tham gia xin chữ đầu năm, thưởng thức các chương trình nghệ thuật truyền thống, trải nghiệm không gian văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc. Hoạt động cho chữ đầu Xuân không chỉ mang ý nghĩa cầu may mắn, tài lộc, thành công trong năm mới, còn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa hiếu học và truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức xuyên suốt chương trình hứa hẹn mang đến không khí Xuân tươi vui, góp phần quảng bá hình ảnh di tích và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống tới đông đảo công chúng.

Bên trong khu Nội tự, các trưng bày “Đạo học ngàn năm”, “Ngựa về phố”, “Sử đá lưu danh”… mở ra những lát cắt lịch sử sinh động, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống trọng hiền tài của dân tộc.

Để giảm tải áp lực giao thông khu vực xung quanh di tích, đồng thời bảo đảm an toàn, thuận tiện cho du khách, Trung tâm Hoạt động Văn hóa, Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám xây dựng phương án trông giữ phương tiện trong thời gian diễn ra Hội chữ Xuân.

Theo đó, điểm trông giữ ô tô miễn phí được bố trí tại số 9 phố Trịnh Hoài Đức (khu vực Sân vận động Hàng Đẫy), hoạt động từ ngày 17/2 đến 22/2, trong khung giờ từ 8 giờ đến 20 giờ hằng ngày.

Đối với xe máy, điểm trông giữ được bố trí tại khu vực quy định thuộc Vườn Giám, phục vụ từ ngày 14/2 đến 1/3, trong thời gian từ 7 giờ 30 đến 20 giờ hằng ngày.

Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa, Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu cho biết, công tác trông giữ phương tiện năm nay được triển khai dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng sự phối hợp chặt chẽ của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Hà Nội. Việc chuẩn bị đồng bộ từ phương án tổ chức hoạt động đến bảo đảm giao thông, an ninh được kỳ vọng sẽ góp phần mang đến một mùa Xuân an toàn, văn minh và đậm đà bản sắc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Lần đầu Hoàng thành có đường hoa Tết

Du khách tham quan "Đường hoa Bình Minh" điểm nhấn du Xuân đón Tết của khu di sản Hoàng thành Thăng Long dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Đường hoa Tết 2026 tại Hoàng thành Thăng Long diễn ra từ nay đến hết mùng 6 Tết Bính Ngọ, trở thành điểm hẹn du Xuân đặc biệt của người dân, du khách trong những ngày đầu năm. Đây là lần đầu tiên, đường hoa được tổ chức trong không gian di sản thế giới. Với chủ đề “Bình minh khát vọng”, đường hoa gợi mở khoảnh khắc chuyển giao mang tính biểu tượng giữa ký ức kinh đô ngàn năm và khát vọng phát triển của Thủ đô Hà Nội trong thời đại mới.

Không gian trải nghiệm được cấu trúc thành bốn chương Kinh - Kỳ - Vọng - Hội, dẫn dắt du khách đi qua các lớp ký ức di sản, chiều sâu lịch sử và tinh thần hướng tới tương lai. Hoa được sử dụng như một "chất liệu mềm của thời gian", góp phần tôn vinh kiến trúc và trục không gian Hoàng thành. Các loài cây, hoa đặc trưng miền Bắc như bưởi Diễn, quất, đào, xen cài những dãy lúa trổ bông… được sắp đặt theo nhiều tầng lớp, kết hợp với ánh sáng tiết chế và các vật liệu tự nhiên như tre, gỗ, làm nổi bật không gian di sản.

Rực rỡ không gian hoa xuân Lý Thái Tổ

Sắc Xuân rực rỡ tại không gian hoa xuân tại Vườn hoa Lý Thái Tổ. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Từ ngày 13/2 đến hết 3/3 (Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ), khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ bên Hồ Gươm trở thành tâm điểm du Xuân với Không gian hoa Xuân có quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Hà Nội.

Điểm nhấn nổi bật của không gian là sự hội ngộ của hơn 300 gốc đào quý, được sưu tầm từ các vùng trồng đào danh tiếng miền Bắc như Nhật Tân, Phú Thượng, Tứ Liên, Hải Dương, Nam Định, Lạng Sơn, Sa Pa, Mộc Châu… Từ đào cổ thụ, đào tạo hình nghệ thuật đến những giống hiếm như Nhất Chi Mai, Thất Thốn, đào bạch, đào lục bình… tất cả được tuyển chọn, chăm sóc bởi các nghệ nhân lành nghề, bảo đảm mỗi gốc đào đều đạt độ rực rỡ nhất khi trưng bày. Không gian Nhà Bát Giác tái hiện thú chơi đào quất thanh nhã của người Tràng An xưa, với gần 300 cây quất nghệ thuật từ Quảng Bá, Tứ Liên, Hưng Yên, Nam Định.

Tại khu vực Nhà Bát Giác, tái hiện không gian triển lãm hoa Xuân, tôn vinh thú chơi đào quất truyền thống và tinh tế của người Tràng An xưa. Ấn tượng nhất là cụm đại cảnh "Song Mã kết hoa" được kết bằng hoa, gửi gắm thông điệp về sự bứt phá, "mã đáo thành công" cho thành phố Hà Nội nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung. Bốn tiểu cảnh lấy cảm hứng từ ca khúc “Hà Nội 12 mùa hoa” góp phần tạo chiều sâu thi vị cho không gian, nơi hoa Xuân hòa cùng mỹ thuật và thơ ca…

Người dân lưu lại hình ảnh sắc Xuân rực rỡ tại không gian hoa xuân tại Vườn hoa Lý Thái Tổ. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

“Tết Việt - Tết Phố” trong không gian di sản

Chào đón Xuân Bính Ngọ và Tết cổ truyền của dân tộc, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tổ chức chương trình “Tết Việt - Tết Phố 2026”, diễn ra từ nay đến hết tháng 3/2026, đưa phố cổ Hà Nội trở thành điểm hẹn văn hóa đầy sức hút, nơi người dân, du khách có thể hòa mình vào không gian Tết truyền thống với nhiều hoạt động ý nghĩa, đậm đà bản sắc dân tộc.