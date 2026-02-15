Du lịch
Top những không gian và điểm đến du Xuân tại Hà Nội dịp Tết Bính Ngọ
Chào đón Tết Nguyên đán - Xuân Bính Ngọ 2026, Thủ đô Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, mở ra những không gian và điểm đến du Xuân hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước.
Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón khách từ mùng Một Tết
Mỗi độ Tết đến, không gian Văn Miếu - Quốc Tử Giám lại trở thành điểm hẹn văn hóa đặc biệt của người dân Thủ đô và du khách bốn phương. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhằm đáp ứng nhu cầu du Xuân của du khách trong và ngoài nước, Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẽ đóng cửa từ 12 giờ ngày 16/2 (ngày 29 Tết) và mở cửa trở lại từ ngày 17/2 (Mùng 1 Tết). Thời gian mở cửa hằng ngày duy trì từ 7 giờ 30 đến 18 giờ, tạo điều kiện thuận lợi để du khách tham quan, chiêm bái và tham gia các hoạt động văn hóa đặc sắc tại một trong những di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu của Thủ đô.
Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động Tết tại Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám là Hội chữ Xuân - sự kiện văn hóa thu hút đông đảo người dân, du khách mỗi dịp đầu năm mới. Trong các ngày diễn ra Hội chữ Xuân, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật sẽ được tổ chức tại khu Nội tự, Hồ Văn và Vườn Giám.
Tại đây, du khách có cơ hội tham gia xin chữ đầu năm, thưởng thức các chương trình nghệ thuật truyền thống, trải nghiệm không gian văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc. Hoạt động cho chữ đầu Xuân không chỉ mang ý nghĩa cầu may mắn, tài lộc, thành công trong năm mới, còn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa hiếu học và truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức xuyên suốt chương trình hứa hẹn mang đến không khí Xuân tươi vui, góp phần quảng bá hình ảnh di tích và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống tới đông đảo công chúng.
Bên trong khu Nội tự, các trưng bày “Đạo học ngàn năm”, “Ngựa về phố”, “Sử đá lưu danh”… mở ra những lát cắt lịch sử sinh động, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống trọng hiền tài của dân tộc.
Để giảm tải áp lực giao thông khu vực xung quanh di tích, đồng thời bảo đảm an toàn, thuận tiện cho du khách, Trung tâm Hoạt động Văn hóa, Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám xây dựng phương án trông giữ phương tiện trong thời gian diễn ra Hội chữ Xuân.
Theo đó, điểm trông giữ ô tô miễn phí được bố trí tại số 9 phố Trịnh Hoài Đức (khu vực Sân vận động Hàng Đẫy), hoạt động từ ngày 17/2 đến 22/2, trong khung giờ từ 8 giờ đến 20 giờ hằng ngày.
Đối với xe máy, điểm trông giữ được bố trí tại khu vực quy định thuộc Vườn Giám, phục vụ từ ngày 14/2 đến 1/3, trong thời gian từ 7 giờ 30 đến 20 giờ hằng ngày.
Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa, Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu cho biết, công tác trông giữ phương tiện năm nay được triển khai dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng sự phối hợp chặt chẽ của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Hà Nội. Việc chuẩn bị đồng bộ từ phương án tổ chức hoạt động đến bảo đảm giao thông, an ninh được kỳ vọng sẽ góp phần mang đến một mùa Xuân an toàn, văn minh và đậm đà bản sắc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Lần đầu Hoàng thành có đường hoa Tết
Đường hoa Tết 2026 tại Hoàng thành Thăng Long diễn ra từ nay đến hết mùng 6 Tết Bính Ngọ, trở thành điểm hẹn du Xuân đặc biệt của người dân, du khách trong những ngày đầu năm. Đây là lần đầu tiên, đường hoa được tổ chức trong không gian di sản thế giới. Với chủ đề “Bình minh khát vọng”, đường hoa gợi mở khoảnh khắc chuyển giao mang tính biểu tượng giữa ký ức kinh đô ngàn năm và khát vọng phát triển của Thủ đô Hà Nội trong thời đại mới.
Không gian trải nghiệm được cấu trúc thành bốn chương Kinh - Kỳ - Vọng - Hội, dẫn dắt du khách đi qua các lớp ký ức di sản, chiều sâu lịch sử và tinh thần hướng tới tương lai. Hoa được sử dụng như một "chất liệu mềm của thời gian", góp phần tôn vinh kiến trúc và trục không gian Hoàng thành. Các loài cây, hoa đặc trưng miền Bắc như bưởi Diễn, quất, đào, xen cài những dãy lúa trổ bông… được sắp đặt theo nhiều tầng lớp, kết hợp với ánh sáng tiết chế và các vật liệu tự nhiên như tre, gỗ, làm nổi bật không gian di sản.
Rực rỡ không gian hoa xuân Lý Thái Tổ
Từ ngày 13/2 đến hết 3/3 (Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ), khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ bên Hồ Gươm trở thành tâm điểm du Xuân với Không gian hoa Xuân có quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Hà Nội.
Điểm nhấn nổi bật của không gian là sự hội ngộ của hơn 300 gốc đào quý, được sưu tầm từ các vùng trồng đào danh tiếng miền Bắc như Nhật Tân, Phú Thượng, Tứ Liên, Hải Dương, Nam Định, Lạng Sơn, Sa Pa, Mộc Châu… Từ đào cổ thụ, đào tạo hình nghệ thuật đến những giống hiếm như Nhất Chi Mai, Thất Thốn, đào bạch, đào lục bình… tất cả được tuyển chọn, chăm sóc bởi các nghệ nhân lành nghề, bảo đảm mỗi gốc đào đều đạt độ rực rỡ nhất khi trưng bày. Không gian Nhà Bát Giác tái hiện thú chơi đào quất thanh nhã của người Tràng An xưa, với gần 300 cây quất nghệ thuật từ Quảng Bá, Tứ Liên, Hưng Yên, Nam Định.
Tại khu vực Nhà Bát Giác, tái hiện không gian triển lãm hoa Xuân, tôn vinh thú chơi đào quất truyền thống và tinh tế của người Tràng An xưa. Ấn tượng nhất là cụm đại cảnh "Song Mã kết hoa" được kết bằng hoa, gửi gắm thông điệp về sự bứt phá, "mã đáo thành công" cho thành phố Hà Nội nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung. Bốn tiểu cảnh lấy cảm hứng từ ca khúc “Hà Nội 12 mùa hoa” góp phần tạo chiều sâu thi vị cho không gian, nơi hoa Xuân hòa cùng mỹ thuật và thơ ca…
“Tết Việt - Tết Phố” trong không gian di sản
Chào đón Xuân Bính Ngọ và Tết cổ truyền của dân tộc, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tổ chức chương trình “Tết Việt - Tết Phố 2026”, diễn ra từ nay đến hết tháng 3/2026, đưa phố cổ Hà Nội trở thành điểm hẹn văn hóa đầy sức hút, nơi người dân, du khách có thể hòa mình vào không gian Tết truyền thống với nhiều hoạt động ý nghĩa, đậm đà bản sắc dân tộc.
Chương trình “Tết Việt - Tết Phố” 2026 diễn ra tại nhiều địa điểm trong khu phố cổ và khu vực hồ Hoàn Kiếm. Cụ thể, từ nay đến 17/3, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (22 Hàng Buồm) diễn ra hoạt động trang trí, sắp đặt không gian Tết truyền thống và tổ chức Chợ Xuân “Tết Việt - Tết Phố 2026”. Ngôi nhà Di sản (87 Mã Mây) tái hiện không gian sinh hoạt, đón Tết của một gia đình Hà Nội xưa. Tại đình Kim Ngân (42 Hàng Bạc) và di tích 40 Lãn Ông tổ chức các hoạt động trải nghiệm dược trà và sinh hoạt Tết cổ truyền. Tại đình Đồng Lạc (38 Hàng Đào) diễn ra triển lãm sơn mài “Năm Ngọ với sắc màu Lacquer Hanoi”. Tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ) diễn ra hoạt động trưng bày không gian Tết truyền thống và triển lãm “Chào xuân Bính Ngọ 2026”.
Phố Sách - Không gian tri thức đón kỷ nguyên mới
Phố Sách Xuân 2026 với chủ đề “Sách mở lộc xuân - Chào kỷ nguyên mới” diễn ra tại Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Cửa Nam, Hà Nội), từ 13 đến 23/2 (tức 26 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), góp phần tạo không gian du Xuân lành mạnh, tôn vinh tri thức, lan tỏa thói quen đọc sách trong cộng đồng.
Phố Sách Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức theo mô hình kết hợp giữa hội sách, lễ hội văn hóa - nghệ thuật và không gian trải nghiệm sáng tạo. Bên cạnh việc trang trí không gian với các tiểu cảnh Xuân và hệ thống gian hàng sách rực rỡ sắc đỏ, vàng, cùng hoa đào, đèn lồng, bao lì xì, câu đối, thư pháp và các không gian trưng bày sách, còn có các hoạt động giao lưu, tọa đàm, chương trình dành cho thiếu nhi được tổ chức liên tục, tạo nên bức tranh phong phú cho Phố Sách Xuân năm nay. Đặc biệt, Phố Sách Xuân còn có các chương trình chiếu phim Tết, tiểu phẩm hài, biểu diễn ca nhạc, hòa tấu nhạc cụ, giao lưu âm nhạc buổi tối, tạo không khí sôi động cho tuyến phố…
Đón “Xuân quê hương” tại Làng Văn hóa
Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, “Ngôi nhà chung” của cộng đồng các dân tộc, chuỗi hoạt động đón Tết Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Xuân quê hương”, tái hiện sinh động phong tục, lễ hội truyền thống từ miền núi phía Bắc đến Tây Nguyên, Nam Bộ.
Theo đó, chương trình giới thiệu không khí đón Tết tại làng dân tộc Mường ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết), du khách được trải nghiệm phong tục đón Tết của đồng bào Mường, cùng tìm hiểu không gian rượu cần - biểu tượng của sự hiếu khách, gắn kết cộng đồng; nghi thức buộc chỉ cổ tay cầu may do chủ nhà thực hiện mang ý nghĩa cầu an, gửi gắm ước mong về sức khỏe và bình yên trong năm mới.
Trong hai ngày 20 và 21/2 (mùng 4, 5 Tết), Lễ hội ném còn diễn ra từ làng Mường đến làng Lào, tái hiện phong tục cầu mưa thuận gió hòa, bản làng ấm no. Phần nghi thức trang trọng nối tiếp phần hội sôi nổi với dân ca, dân vũ và thi ném còn, tạo không gian giao lưu, gặp gỡ đầu xuân. Cùng thời gian này, chương trình “Tây Bắc khi Xuân về” mang đến những làn điệu dân ca, trò chơi dân gian và sắc màu trang phục truyền thống, thắp lên bầu không khí đoàn kết giữa các dân tộc.
Không gian Tây Nguyên rộn rã với chương trình “Về buôn đón Tết” (19 và 22/2, tức mùng 3 và mùng 6 Tết) tại làng Xơ Đăng và Ê Đê. Âm thanh Đing pút, đàn Tơ rưng, tiếng cồng chiêng và vòng xoang lan tỏa nhịp Xuân đại ngàn…
Nghi lễ chúc phúc cầu an đầu năm (đêm 29, sáng mùng Một và mùng 5 Tết) tại chùa Khmer, chùa Pháp Ấn với sự chủ trì của Thượng tọa Kim Tuệ mang đến không gian tâm linh trang nghiêm, gửi gắm ước nguyện an lành. Ngày mùng 7 Tết, Lễ hạ Nêu khép lại những ngày Xuân, mở đầu một năm lao động mới.
Mỗi điểm đến văn hóa tại thủ đô Hà Nội mang một sắc thái riêng nhưng đều có chung tinh thần tôn vinh truyền thống, nuôi dưỡng tri thức, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng phát triển./.