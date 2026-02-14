Thăm giảng đường "đẹp không góc chết" ngay giữa lòng Đà Lạt

Ngoài phục vụ giảng dạy và nghiên cứu, giảng đường trường Đại học Đà Lạt (phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng) cũng là một điểm đến lý thú dành cho du khách, nhất là trong các ngày nghỉ, dịp Tết đến, Xuân về.

Giảng đường khoa Toán – Tin trường Đại học Đà Lạt nổi bật với kiến trúc kiểu Pháp. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Những ngày cuối tháng Chạp Âm lịch, dù sinh viên đã được nghỉ Tết nhưng khuôn viên trường Đại học Đà Lạt, ngôi trường đẹp nhất Đông Nam Á vẫn rất rộn ràng. Xen lẫn những tòa nhà giảng đường kiến trúc đặc trưng, nhiều hàng mai anh đào cuối mùa vẫn khoe sắc dịu dàng dưới nắng xuân.

Thích thú cùng nhóm đồng nghiệp chụp ảnh với mai anh đào, chị Nông Thị Liễu (giáo viên ở Bảo Lộc, Lâm Đồng) vui vẻ cho biết, chị là cựu sinh viên trường Đại học Đà Lạt, ngay khi vừa được nhà trường cho nghỉ Tết, chị và các đồng nghiệp “khăn gói” lên Đà Lạt du lịch và không quên quay lại giảng đường xưa để tham quan, ôn lại kỷ niệm.

Du khách tham quan, chụp hình tại trường Đại học Đà Lạt. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

“Mùa cuối năm, khuôn viên trường cũ thật đẹp, mình và cả nhóm mải mê chụp hình cùng hoa mai anh đào dù đang cuối mùa nhưng vẫn còn rất đẹp. Đà Lạt có nhiều điểm đến hấp dẫn nhưng với mình thì giảng đường đại học vẫn là một sự lựa chọn lý tưởng để tham quan, chụp ảnh khi đặt chân đến phố núi ngàn hoa”, chị Liễu cho hay.

Khuôn viên rộng gần 40 hecta với cây xanh kín lối trong khuôn viên trường Đại học Đà Lạt (phường Lâm Viên – Đà Lạt, Lâm Đồng). Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Tương tự, có dịp dẫn học trò đi ngoại khóa trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết kéo dài, du khách Trần Thanh Hải (giáo viên cấp 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh) cũng kịp đến tham quan giảng đường trường Đại học Đà Lạt. Không chỉ vì mùa mai anh đào mà nơi này còn có khuôn viên rộng rãi hàng chục hecta, cùng với đó là những khối nhà giảng đường mang nét kiến trúc đặc trưng, xen lẫn quần thể rừng thông, cây cổ thụ rất riêng của Đà Lạt. Chị Thanh Hải cho biết: Mình dẫn các bạn học sinh đến đây vừa để tham quan, vừa giúp các em tìm hiểu thêm về giảng đường đại học, nơi các em có thể viết tiếp ước mơ sau khi rời ghế trường phổ thông.

Bên cạnh cảnh quan, trường Đại học Đà Lạt còn có khoảng 40 tòa nhà giảng đường, biệt thự kiến trúc kiểu Pháp ẩn hiện trong rừng thông cổ thụ, mang nét đặc trưng của đô thị Đà Lạt “Rừng trong phố - Phố trong rừng”. Trong khuôn viên rộng gần 40 hecta cây xanh kín lối, địa hình đồi dốc đa dạng với những con đường uốn lượn thực sự phù hợp cho du khách yêu thích thiên nhiên, sự bình lặng. Đặc biệt, mới đây trường Đại học Đà Lạt còn cho ra mắt khu nhà truyền thống kết hợp bảo tàng trưng bày về đa dạng sinh học, thực vật, văn hóa Tây Nguyên càng tạo thêm nét riêng thu hút du khách, nhà nghiên cứu đến với nơi này.

Tình cờ đến tham quan và khám phá khu trưng bày thực vật đặc hữu, quý hiếm trong bảo tàng trường Đại học Đà Lạt, ông Seth Griffin (chuyên gia nghiên cứu về trà, người Hoa Kỳ) cho biết, khi đến tham quan tại đây ông đã được tìm hiểu thông tin quan trọng về giống trà hoa vàng quý hiếm mà chưa từng gặp ở nơi nào. Đặc biệt, gặp được giảng viên chuyên ngành của nhà trường để trao đổi trực tiếp đã giúp ông có thêm nhiều kiến thức về các loại trà của Việt Nam.

Du khách tham quan không gian trưng bày văn hóa các dân tộc Tây Nguyên tại trường Đại học Đà Lạt. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Theo Ban giám hiệu trường Đại học Đà Lạt, ngoài không gian trưng bày thực vật bản địa, đặc hữu của Lâm Đồng và bộ sưu tập 70 loài trà mi Việt Nam, nhà truyền thống kết hợp bảo tàng của nhà trường còn có Phòng côn trùng trưng bày gần 100 hộp mẫu tiêu bản cùng các mẫu động vật quý giá. Các không gian trưng bày này đã tạo nên một tổ hợp văn hóa - khoa học độc đáo, phục vụ nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu của sinh viên, giảng viên trong trường và cả các nhà nghiên cứu, du khách trong và ngoài nước.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tất Thắng, Phó hiệu trưởng trường Đại học Đà Lạt, cùng với việc mở cửa tự do cho khách tham quan, nhà trường sẽ tổ chức đón tiếp ân cần, chu đáo để mỗi đoàn tham quan, du khách khi đến đây đều cảm nhận được tình cảm trân quý. Đồng thời, trường sẽ tiếp tục sưu tầm, bổ sung các tư liệu, hiện vật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa các tư liệu, hiện vật và nội dung trưng bày để những người quan tâm có thể trải nghiệm không gian và hiện vật, tư liệu hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng thông qua nền tảng số. Qua đó góp phần kết nối những thông tin khoa học của nhà trường với các trường đại học, nhà khoa học trên khắp thế giới./.