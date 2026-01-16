Việt Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá lớn trong kỷ nguyên mới

Nhân Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN lần thứ 6 (ADGMIN 6) tổ chức tại Hà Nội, phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với ông Amandeep Singh Gill, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Công nghệ để có góc nhìn về vai trò, vị thế của Việt Nam trong công tác chuyển đổi số, định hướng phát triển AI và cam kết hợp tác của Liên hợp quốc với Việt Nam.

Thương mại điện tử "bùng nổ" đóng góp vào mức tăng của kinh tế số trong GDP giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh minh họa: TTXVN Pv: Trong xu hướng toàn cầu về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, ông đánh giá như thế nào về sự phát triển kinh tế số tại Việt Nam hiện nay?

Tôi nhận thấy kinh tế số của Việt Nam đang phát triển vô cùng mạnh mẽ, vươn ra không chỉ trong tầm khu vực mà còn trên toàn cầu. Tốc độ tăng trưởng của kinh tế số tại Việt Nam hiện đang nhanh gấp ba lần so với phần còn lại của nền kinh tế. Điều này đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu về kinh tế số.



Hiện nay, khu vực ASEAN vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức như sự phát triển không đồng đều giữa các quốc gia hay hạ tầng số chưa thực sự tương thích với nhau. Do đó, việc các Bộ trưởng Số ASEAN đặt ưu tiên cao cho những vấn đề này thông qua Kế hoạch Tổng thể Số ASEAN 2026 - 2030 là một tín hiệu rất đáng mừng.



Pv:Trí tuệ nhân tạo là một trong 11 công nghệ chiến lược được Đảng và Nhà nước Việt Nam thống nhất đặt mục tiêu phát triển trọng tâm. Ông đánh giá định hướng này như thế nào trong kỷ nguyên số hiện nay?



Tôi cho rằng đây là một định hướng rất chính xác, bởi trong kỷ nguyên số, không một chiến lược quốc gia nào về chuyển đổi kinh tế và xã hội có thể thiếu vắng vai trò của trí tuệ nhân tạo.



Tôi rất ấn tượng khi nghe Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng so sánh Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" với Khoán 10 của Việt Nam trước đây - một chính sách đã tạo bước ngoặt lịch sử khi giải phóng sức lao động, thúc đẩy năng suất nông nghiệp và bảo đảm an ninh lương thực cho Việt Nam trong thời kỳ khó khăn. Ngày nay, Nghị quyết 57 được kỳ vọng tiếp tục tạo ra một bước ngoặt mới, giải phóng tiềm năng sáng tạo to lớn của người dân Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN lần này, tôi cũng đã phát biểu nhấn mạnh nội dung, ở đâu có sự quan tâm sát sao của các nhà lãnh đạo, ở đó tiến trình chuyển đổi số sẽ diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn rất nhiều. Điều này có thể được nhìn nhận rất rõ ở Việt Nam.



Pv:Chúng ta cần phát triển trí tuệ nhân tạo theo hướng nào để con người luôn là trung tâm, có trách nhiệm và bảo đảm được công nghệ số phải đóng góp thiết thực cho phát triển bền vững, thưa ông?

Đây là một câu hỏi rất quan trọng. AI là một công nghệ quyền năng với tiềm năng to lớn cho những điều tốt đẹp, nhưng nó cũng có thể bị lạm dụng. Do đó, cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm là vô cùng cần thiết. Chúng ta phải đảm bảo quyền lợi và sự an toàn của người dân được đặt lên hàng đầu. Quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu phải được tôn trọng. Phát triển AI không được dẫn đến sự tập trung quá mức về tài sản và quyền lực, hay khiến một số cộng đồng bị bỏ lại phía sau.

Quang cảnh chương trình tập huấn Bình dân học AI - tập huấn kỹ năng sử dụng AI cho cán bộ đoàn, hội với hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Tại Liên hợp quốc, quan điểm của chúng tôi là AI phải phục vụ cho toàn nhân loại, giúp tăng cường khả năng sáng tạo và năng suất của con người thay vì gạt họ ra ngoài lề nền kinh tế tương lai.

Pv:Việt Nam đang huy động toàn bộ hệ thống chính trị để xây dựng nền tảng hạ tầng và thể chế cho việc phát triển một hệ sinh thái số nhân văn, lấy con người làm trung tâm. Vậy ông đánh giá thế nào về cách tiếp cận này?