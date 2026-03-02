Đại học Cần Thơ trình diễn giống lúa mới TNN91 tại An Giang

Ngày 1/3/2026, tại phường Vĩnh Thông (tỉnh An Giang), Trường Nông nghiệp (Đại học Cần Thơ) phối hợp với Công ty CP nông nghiệp gạo hữu cơ TD Sóc Trăng tổ chức trình diễn giống lúa TNN91. Đây là giống lúa mới do nhóm tác giả Khoa Di truyền và Chọn giống cây trồng (Trường Nông nghiệp) nghiên cứu lai tạo, nhận được sự đánh giá cao của doanh nghiệp và sẽ được chuyển giao độc quyền cho Công ty TD Sóc Trăng sau khi chính thức lưu hành. Giống lúa này có nhiều ưu điểm vượt trội như: kháng được đạo ôn, rầy nâu, không kén đất, trồng được 3 vụ/năm, lúa đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Ông Trầm Du, Tổng GĐ Công ty CP Nông nghiệp Gạo hữu cơ TD Sóc Trăng cùng ông Trần Văn Ngỗng, nông dân trồng khảo nghiệm giống lúa TNN91. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Các đại biểu tham qua mô hình trình diễn giống lúa TNN91. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Thạc sĩ Huỳnh Như Điền, giảng viên Trường Nông nghiệp (Đại học Cần Thơ), thành viên nhóm nghiên cứu giống lúa TNN91. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN








