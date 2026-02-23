Giảm chi phí, nâng giá trị sản phẩm trên không gian số

Từ nông sản, hoa cảnh đến sản phẩm OCOP và công nghiệp nông thôn tiêu biểu được số hóa hoạt động sản xuất - kinh doanh giúp người dân chủ động kết nối thị trường, rút ngắn khâu trung gian, giảm chi phí logistics và nâng cao giá trị sản phẩm trên không gian số.

Các nhà sáng tạo nội dung livestream quảng bá sản phẩm bưởi da xanh cho nhà vườn xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long.

Thay đổi tư duy kinh doanh

Tại xã Chợ Lách - địa phương chuyên sản xuất, kinh doanh cây giống, hoa cảnh của tỉnh Vĩnh Long trong những năm gần đây đã có sự chuyển biến rõ nét trong tư duy và phương thức kinh doanh của nhiều nhà vườn. Thay vì phụ thuộc vào thương lái và các chợ truyền thống, nhiều hộ đã tận dụng mạng xã hội để quảng bá, bán sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng. Sự kết hợp giữa sản xuất truyền thống và ứng dụng công nghệ số đã mở ra hướng đi mới cho sản phẩm. Qua các buổi phát sóng, câu chuyện về làng nghề, quy trình kỹ thuật chăm sóc và câu chuyện ý nghĩa của từng loại cảnh được truyền tải, tạo niềm tin cho khách hàng nhiều vùng, miền trong cả nước.

Anh Lê Đình Thanh Long (xã Chợ Lách) có hơn 10 năm gắn bó với nghề trồng hoa cảnh. Những năm gần đây, anh từng bước thay đổi tư duy, chuyển từ hình thức kinh doanh thụ động sang chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường. Anh xây dựng các kênh YouTube, TikTok, Facebook; tự học chụp ảnh, quay video, livestream để giới thiệu sản phẩm. Hiện tại, mỗi ngày tại vườn của anh có hai người thay phiên livestream từ 1 - 2 lần. Dù ban đầu có những buổi phát trực tiếp chỉ chốt được vài đơn hàng, nhưng nhờ kiên trì, lượng khách hàng tăng dần và ổn định, với mức trung bình mỗi tháng đạt khoảng 40 - 50 đơn hàng.

Thời gian đầu tiếp cận phương thức kinh doanh mới, anh cũng gặp không ít khó khăn, từ kỹ năng giao tiếp trước ống kính đến khâu đóng gói, vận chuyển. Tuy nhiên, thông qua quá trình học hỏi, rút kinh nghiệm và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị logistics, những vướng mắc từng bước được khắc phục, hoạt động bán hàng ngày càng thuận lợi.

Điều anh Long tâm đắc nhất là việc bản thân và các tác phẩm hoa cảnh có cơ hội tiếp cận nhiều khách hàng hơn; có môi trường để các nhà vườn giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Anh Long chia sẻ, bán hàng trên nền tảng số giúp người trồng hoa giới thiệu đầy đủ hơn về tác phẩm, từ chủng loại, dáng, thế, quá trình chăm sóc đến giá trị thẩm mỹ; đồng thời giúp khách hàng hiểu rõ sản phẩm trước khi quyết định mua. Cách làm mới không chỉ góp phần tăng sản lượng tiêu thụ mà còn tạo nguồn thu nhập quanh năm, giảm phụ thuộc vào hội chợ hay mùa vụ Tết.

Thời gian tới, anh Long tiếp tục nâng cao kỹ năng livestream, đầu tư chất lượng cây kiểng, đồng thời tìm hiểu thêm các nên tảng khác, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để khai thác hiệu quả thương mại điện tử trong sản xuất, kinh doanh. Sự linh hoạt trong tư duy và cách làm đang giúp nông dân tỉnh Vĩnh Long từng bước thích ứng với yêu cầu mới của thị trường, đưa sản phẩm vươn xa thay vì chỉ quanh quẩn ở khu vực lân cận như trước.

Anh Nguyễn Trường Ái (Cơ sở sản xuất Trà Trường Ái, xã Long Hồ) cho biết, từ cuối năm 2020, đơn vị đã chủ động tìm hiểu và đăng ký sử dụng tên miền riêng. Việc xây dựng website giúp cơ sở định hình rõ nét hơn hình ảnh thương hiệu, tạo sự tin cậy khi giới thiệu các sản phẩm trà túi lọc đinh lăng và bồ công anh. Không chỉ cung cấp thông tin, website còn trở thành kênh đặt hàng trực tuyến, hỗ trợ kết nối trực tiếp với khách hàng.

Song song đó, cơ sở từng bước đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada và Postmart. Nhờ mở rộng kênh phân phối, sản phẩm đã tiếp cận người tiêu dùng ở nhiều tỉnh, thành, lượng đơn hàng trực tuyến tăng khoảng 15 - 20% so với trước. Việc quảng bá trên website và sàn thương mại điện tử cũng giúp cơ sở mở rộng tệp khách hàng, nhất là nhóm quan tâm đến các sản phẩm từ dược liệu thiên nhiên.

Theo anh Ái, quá trình chuyển đổi sang môi trường số, cơ sở vẫn gặp không ít khó khăn, nhất là hạn chế về nguồn lực để quản trị website, thiếu kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật số và việc duy trì quảng bá thường xuyên chưa thật sự hiệu quả. Vì vậy, cơ sở mong được hỗ trợ thêm các lớp tập huấn về kỹ năng thương mại điện tử, hướng dẫn quản trị và xây dựng nội dung website, đồng thời có chính sách ưu đãi về chi phí vận chuyển để sản phẩm địa phương nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Đồng hành mở hướng kinh doanh mới

Anh Lê Đình Thanh Long cùng các cộng sự livestream để giới thiệu và bán các sản phẩm bonsa bonsai.

Với vai trò đồng hành và định hướng, thời gian qua, ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long đã tăng cường phối hợp cùng doanh nghiệp logistics và các nền tảng số để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm địa phương. Bên cạnh kênh phân phối truyền thống, nông sản và đặc sản của tỉnh ngày càng hiện diện rộng rãi trên môi trường trực tuyến.

Đến nay, trong tỉnh khoảng 600 doanh nghiệp có sản phẩm OCOP được hỗ trợ đưa hàng lên sàn thương mại điện tử, với hơn 1.000 sản phẩm. Nhiều doanh nghiệp đã tham gia các sàn như Lazada, Tiki, TikTok Shop, Alibaba… Song song đó, các ngành chức năng còn tổ chức nhiều lớp tập huấn, chương trình xúc tiến thương mại, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà nông từng bước thích ứng với phương thức kinh doanh số, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm.